Podme

Niko Saarinen esittelee podcastinsa uuden juontajan – “Sinä rikot Nikotellen-kaavan”

23.1.2026 06:00:00 EET | Podme | Tiedote

Jaa

Historiansa 400:nnen jakson viime viikolla julkaissut suosikkipodcast Nikotellen saa merkkipaalun täyttymisen myötä juontajakaartiinsa kaksi uutta henkilöä. Heistä toinen esitellään perjantaina 23.1. Podme-palvelussa julkaistussa jaksossa.

Katja Lintunen (oik.) on Nikotellen-podcastin tuorein juontajavärväys. MTV:n viihdetoimittajana tunnettu Lintunen on Nikotellen-faneille tuttu henkilö, sillä häntä on kuultu satunnaisesti podcastin jaksoissa ja minicasteissa. Tinen uusi Nikotellen-juontaja esitellään Podmessa ensi viikon perjantaina 30.1. ilmestyvässä jaksossa.
Katja Lintunen (oik.) on Nikotellen-podcastin tuorein juontajavärväys. MTV:n viihdetoimittajana tunnettu Lintunen on Nikotellen-faneille tuttu henkilö, sillä häntä on kuultu satunnaisesti podcastin jaksoissa ja minicasteissa. Tinen uusi Nikotellen-juontaja esitellään Podmessa ensi viikon perjantaina 30.1. ilmestyvässä jaksossa. Altti Heinilä / Podme

Katja Lintunen on uusin värväys Nikotellen-podcastin juontajakaartiin. MTV:n viihdetoimittajana tunnetuksi tullutta Lintusta kuullaan jaksossa 401, jonka hän juontaa yhdessä podcastin luojan Niko Saarisen kanssa.

Lintunen on valtaosalle Nikotellen-faneista hyvin tuttu henkilö, sillä häntä on kuultu podcastissa satunnaisena vieraana niin täyspitkissä jaksoissa kuin minicasteissa. Lintunen vieraili podcastissa muun muassa kesäkuussa 2024 järjestetyssä Nikotellen 300 -juhlatilaisuudessa, jolloin Suomen suosituimpiin podcasteihin lukeutuvan podin rajapyykin täyttymistä juhlistettiin Helsingin Vanhalla Ylioppilastalolla.

Sinä rikot Nikotellen-kaavan, jossa toisen juontajaparin nimi alkaa j-kirjaimella, Niko Saarinen täräyttää Lintuselle perjantaina 23.1. julkaistun Nikotellen-podcastin jakson alussa.

Saarisen aiempina pidempiaikaisina juontajapareina ovat toimineet hänen viimeaikaisen juontajaparinsa Jenni G:n lisäksi Jonna Saari, Jenna Gullsten ja Jasmiina Yildiz.

Lintunen kertoo jaksossa, miten päätyi mukaan podcastiin. Lempinimellä Kisu podcast-fanien keskuudessa tunnettu viihdetoimittaja sanoo, että asia tuli Saariselta hänelle enemmänkin ilmoituksena kuin pyyntönä.

Kyllä se vähän ehkä ilmoituksena tuli, kun sinä joskus heitit vain ohimennen FaceTimessa, Lintunen muistaa.

Lempinimellä Kisu Nikotellen-kuuntelijoiden keskuudessa tunnettu Katja Lintunen debytoi podcastin vakituisena juontajana jaksossa 401, joka löytyy nyt Podme-palvelusta. Altti Heinilä / Podme

Kaksikko puhuu tuoreessa jaksossa muun muassa sinkkuudesta.

– Tuot raikkaan tuulahduksen nimenomaan sitä sinkkuutta tänne, koska sinäkin olet sinkku – ainakin toistaiseksi, Saarinen toteaa ja kysyy Lintuselta miten vuosi 2026 on alkanut sinkkumarkkinoilla. Tämän jälkeen Lintunen kertoo deittailun näkökulmasta erittäin hyvin alkaneesta vuodesta.

Paluumuuttaja paljastuu viikon päästä

Ensi viikolla julkaistavassa Nikotellen-podcastin jaksossa 402 Niko Saarinen esittelee podcastinsa faneille juontajatiimin neljänneksi ja tällä erää viimeiseksi jäseneksi liittyvän paluumuuttajan, joka palaa podcastiin pitkän tauon jälkeen.

Jatkossa studiossa on joka kerta Saarinen sekä tämän viikoittain vaihtuva juontajapari, eli joko Jenni G, Katja Lintunen tai muutaman päivän päästä paljastuva podcastin paluumuuttaja.

Nikotellen-podcastin jakso 402 julkaistaan Podme-palvelussa perjantaina 30. tammikuuta klo 04.00.

Avainsanat

nikotellenniko saarinenkatja lintunenpodcastsovelluksetpodmepodme suomi

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Katja Lintunen (oik.) on Nikotellen-podcastin tuorein juontajavärväys. MTV:n viihdetoimittajana tunnettu Lintunen on Nikotellen-faneille tuttu henkilö, sillä häntä on kuultu satunnaisesti podcastin jaksoissa ja minicasteissa. Tinen uusi Nikotellen-juontaja esitellään Podmessa ensi viikon perjantaina 30.1. ilmestyvässä jaksossa.
Katja Lintunen (oik.) on Nikotellen-podcastin tuorein juontajavärväys. MTV:n viihdetoimittajana tunnettu Lintunen on Nikotellen-faneille tuttu henkilö, sillä häntä on kuultu satunnaisesti podcastin jaksoissa ja minicasteissa. Tinen uusi Nikotellen-juontaja esitellään Podmessa ensi viikon perjantaina 30.1. ilmestyvässä jaksossa.
Altti Heinilä / Podme
Lataa
Lempinimellä Kisu Nikotellen-kuuntelijoiden keskuudessa tunnettu Katja Lintunen debytoi podcastin vakituisena juontajana jaksossa 401, joka löytyy nyt Podme-palvelusta.
Lempinimellä Kisu Nikotellen-kuuntelijoiden keskuudessa tunnettu Katja Lintunen debytoi podcastin vakituisena juontajana jaksossa 401, joka löytyy nyt Podme-palvelusta.
Altti Heinilä / Podme
Lataa

Linkit

Tietoja julkaisijasta

Podme on vuonna 2017 perustettu podcast- ja äänikirjapalvelu, jonka kautta käyttäjät voivat kuunnella premium-podcasteja ja äänikirjoja kuukausimaksulla ilman mainoksia. Lisäksi palvelun kautta voi kuunnella myös ilmaisia, vapaassa jakelussa olevia podcasteja. Podme toimii tällä hetkellä myös Ruotsissa ja Norjassa. Palvelu on saatavilla iOS- ja Android -sovelluksina.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Podme

Täysin uudenlainen true crime -podcast alkaa Podmessa – tunnetut rikoskirjailijat sukeltavat selvittämättömien kotimaisten tapausten ytimeen2.1.2026 07:35:00 EET | Tiedote

Vuosi 2026 käynnistyy Podme-palvelussa rikostutkinnan merkeissä, kun tunnettujen kirjailijoiden Elina Backmanin ja Heidi Holmavuon uusi Backman/Holmavuo-podcast alkaa perjantaina 2. tammikuuta. Kaksikko tutkii kalenterivuoden aikana kaikkiaan neljää erilaista selvittämätöntä kotimaista rikostapausta, joiden aktiivinen tutkinta on päätetty poliisin toimesta.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye