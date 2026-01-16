Niko Saarinen esittelee podcastinsa uuden juontajan – “Sinä rikot Nikotellen-kaavan”
Historiansa 400:nnen jakson viime viikolla julkaissut suosikkipodcast Nikotellen saa merkkipaalun täyttymisen myötä juontajakaartiinsa kaksi uutta henkilöä. Heistä toinen esitellään perjantaina 23.1. Podme-palvelussa julkaistussa jaksossa.
Katja Lintunen on uusin värväys Nikotellen-podcastin juontajakaartiin. MTV:n viihdetoimittajana tunnetuksi tullutta Lintusta kuullaan jaksossa 401, jonka hän juontaa yhdessä podcastin luojan Niko Saarisen kanssa.
Lintunen on valtaosalle Nikotellen-faneista hyvin tuttu henkilö, sillä häntä on kuultu podcastissa satunnaisena vieraana niin täyspitkissä jaksoissa kuin minicasteissa. Lintunen vieraili podcastissa muun muassa kesäkuussa 2024 järjestetyssä Nikotellen 300 -juhlatilaisuudessa, jolloin Suomen suosituimpiin podcasteihin lukeutuvan podin rajapyykin täyttymistä juhlistettiin Helsingin Vanhalla Ylioppilastalolla.
– Sinä rikot Nikotellen-kaavan, jossa toisen juontajaparin nimi alkaa j-kirjaimella, Niko Saarinen täräyttää Lintuselle perjantaina 23.1. julkaistun Nikotellen-podcastin jakson alussa.
Saarisen aiempina pidempiaikaisina juontajapareina ovat toimineet hänen viimeaikaisen juontajaparinsa Jenni G:n lisäksi Jonna Saari, Jenna Gullsten ja Jasmiina Yildiz.
Lintunen kertoo jaksossa, miten päätyi mukaan podcastiin. Lempinimellä Kisu podcast-fanien keskuudessa tunnettu viihdetoimittaja sanoo, että asia tuli Saariselta hänelle enemmänkin ilmoituksena kuin pyyntönä.
– Kyllä se vähän ehkä ilmoituksena tuli, kun sinä joskus heitit vain ohimennen FaceTimessa, Lintunen muistaa.
Kaksikko puhuu tuoreessa jaksossa muun muassa sinkkuudesta.
– Tuot raikkaan tuulahduksen nimenomaan sitä sinkkuutta tänne, koska sinäkin olet sinkku – ainakin toistaiseksi, Saarinen toteaa ja kysyy Lintuselta miten vuosi 2026 on alkanut sinkkumarkkinoilla. Tämän jälkeen Lintunen kertoo deittailun näkökulmasta erittäin hyvin alkaneesta vuodesta.
Paluumuuttaja paljastuu viikon päästä
Ensi viikolla julkaistavassa Nikotellen-podcastin jaksossa 402 Niko Saarinen esittelee podcastinsa faneille juontajatiimin neljänneksi ja tällä erää viimeiseksi jäseneksi liittyvän paluumuuttajan, joka palaa podcastiin pitkän tauon jälkeen.
Jatkossa studiossa on joka kerta Saarinen sekä tämän viikoittain vaihtuva juontajapari, eli joko Jenni G, Katja Lintunen tai muutaman päivän päästä paljastuva podcastin paluumuuttaja.
Nikotellen-podcastin jakso 402 julkaistaan Podme-palvelussa perjantaina 30. tammikuuta klo 04.00.
