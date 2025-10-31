Turun seudun puhdistamo Oy

PILOTOINTITUTKIMUS JÄTEVEDEN TERTIÄÄRIKÄSITTELYSTÄ

22.1.2026 15:42:19 EET | Turun seudun puhdistamo Oy | Tiedote

Jaa

FILTER-hankkeessa Turun seudun puhdistamo Oy ja Turun Seudun Energiantuotanto Oy kehittivät Kakolanmäen jätevedenpuhdistamon sekä puhdistamon yhteydessä toimivan lämpöpumppulaitoksen toimintaa. Hankkeen tavoitteena oli tutkia ratkaisuja ravinteiden talteenoton ja lämmöntuotannon tehostamiseen sekä parantaa puhdistetun jäteveden laatua erityisesti vaihtelevissa virtaamatilanteissa. Hanke oli osa Ympäristöministeriön rahoittamaa Ahti-ohjelmaa (entinen RAKI), ja hankerahoitus jatkui vuoden 2025 loppuun saakka.

Puhdistettu jätevesi virtaa
Tero Säteri

Osana hanketta toteutettiin diplomityö, jossa vertailtiin kahta tertiäärikäsittelyn suodatustekniikkaa: keraamista ultrasuodatusta ja nukkakarvasuodatusta. Pilotointi toteutettiin Kakolanmäen jätevedenpuhdistamon ohitusvesienkäsittely-yksikön jälkikäsittelyssä syys-lokakuussa 2025 yhteistyössä StrongFlow Oy:n kanssa. Tutkimuksessa arvioitiin erityisesti kiintoaineen ja fosforin poistotehoa, sameuden hallintaa sekä vaikutuksia lämpöpumppulaitoksen toimintaan. Lisäksi työssä tarkasteltiin lääkeaineiden ja PFAS-yhdisteiden poistumista.

Ultrasuodatuksen pilotoinnissa käytettiin StrongFlow Oy:n suunnittelemaa laitteistoa, jossa käytettiin Cembranen piikarbidista valmistettuja keraamisia membraanikennoja. Nukkakarvasuodatuksessa hyödynnettiin laitteistoa, jota oli pilotoitu aiemmin vuosina 2024–2025 käynnissä olleen EMPEREST-hankkeen yhteydessä.

Tulosten perusteella keraaminen ultrasuodatus tuotti tasaisempia puhdistustuloksia ja saavutti tehokkaamman fosforin poiston. Molemmat suodatustekniikat paransivat käsiteltävän jäteveden laatua verrattuna lähtötilanteeseen, mutta lääkeaineiden ja PFAS-yhdisteiden poistoon tarvitaan jatkossa lisäkäsittelyvaiheita. FILTER-hankkeen aikana kerättiin myös tietoa ohitusvesienkäsittely-yksikön jäännösraudan pitoisuuksista. Tulokset osoittivat, että prosessiin syötettävän ferrisulfaatin jälkisaostuminen vaikutti kiintoaineen poistotulosten tulkintaan.

Puhdistetun jäteveden laadun parantaminen tukee jätevedenpuhdistamon kokonaistehokkuuden kehittämistä, vähentää prosessiriskejä ja mahdollistaa lämpöenergian entistä tehokkaamman talteenoton. Kehittyneet tertiäärikäsittelyn suodatusratkaisut ovat keskeisessä roolissa tulevaisuuden jätevedenpuhdistamoissa, joissa yhdistyvät resurssitehokkuus, energian hyödyntäminen ja ympäristövastuu.

Laitteiston%20k%E4ytt%F6%E4.
Tero Säteri
Laitteistoa
Tero Säteri

Avainsanat

pfasjätevesisuodatustutkimusympäristöpfas-yhdisteetjätevedenpuhdistamo

Yhteyshenkilöt

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Turun seudun puhdistamo Oy

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye