PILOTOINTITUTKIMUS JÄTEVEDEN TERTIÄÄRIKÄSITTELYSTÄ
FILTER-hankkeessa Turun seudun puhdistamo Oy ja Turun Seudun Energiantuotanto Oy kehittivät Kakolanmäen jätevedenpuhdistamon sekä puhdistamon yhteydessä toimivan lämpöpumppulaitoksen toimintaa. Hankkeen tavoitteena oli tutkia ratkaisuja ravinteiden talteenoton ja lämmöntuotannon tehostamiseen sekä parantaa puhdistetun jäteveden laatua erityisesti vaihtelevissa virtaamatilanteissa. Hanke oli osa Ympäristöministeriön rahoittamaa Ahti-ohjelmaa (entinen RAKI), ja hankerahoitus jatkui vuoden 2025 loppuun saakka.
Osana hanketta toteutettiin diplomityö, jossa vertailtiin kahta tertiäärikäsittelyn suodatustekniikkaa: keraamista ultrasuodatusta ja nukkakarvasuodatusta. Pilotointi toteutettiin Kakolanmäen jätevedenpuhdistamon ohitusvesienkäsittely-yksikön jälkikäsittelyssä syys-lokakuussa 2025 yhteistyössä StrongFlow Oy:n kanssa. Tutkimuksessa arvioitiin erityisesti kiintoaineen ja fosforin poistotehoa, sameuden hallintaa sekä vaikutuksia lämpöpumppulaitoksen toimintaan. Lisäksi työssä tarkasteltiin lääkeaineiden ja PFAS-yhdisteiden poistumista.
Ultrasuodatuksen pilotoinnissa käytettiin StrongFlow Oy:n suunnittelemaa laitteistoa, jossa käytettiin Cembranen piikarbidista valmistettuja keraamisia membraanikennoja. Nukkakarvasuodatuksessa hyödynnettiin laitteistoa, jota oli pilotoitu aiemmin vuosina 2024–2025 käynnissä olleen EMPEREST-hankkeen yhteydessä.
Tulosten perusteella keraaminen ultrasuodatus tuotti tasaisempia puhdistustuloksia ja saavutti tehokkaamman fosforin poiston. Molemmat suodatustekniikat paransivat käsiteltävän jäteveden laatua verrattuna lähtötilanteeseen, mutta lääkeaineiden ja PFAS-yhdisteiden poistoon tarvitaan jatkossa lisäkäsittelyvaiheita. FILTER-hankkeen aikana kerättiin myös tietoa ohitusvesienkäsittely-yksikön jäännösraudan pitoisuuksista. Tulokset osoittivat, että prosessiin syötettävän ferrisulfaatin jälkisaostuminen vaikutti kiintoaineen poistotulosten tulkintaan.
Puhdistetun jäteveden laadun parantaminen tukee jätevedenpuhdistamon kokonaistehokkuuden kehittämistä, vähentää prosessiriskejä ja mahdollistaa lämpöenergian entistä tehokkaamman talteenoton. Kehittyneet tertiäärikäsittelyn suodatusratkaisut ovat keskeisessä roolissa tulevaisuuden jätevedenpuhdistamoissa, joissa yhdistyvät resurssitehokkuus, energian hyödyntäminen ja ympäristövastuu.
