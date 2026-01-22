Rakkaudenkipeä ja ylpeästi dramaattinen – UMK26-kilpailija KIKI sekoittaa suomalaisen melankolian ja kreikkalaisen intohimon

UMK-kilpailija KIKI, oikealta nimeltään Petra Gavalas, rakentaa uransa kahden kulttuurin, herkkyyden ja vahvan oman sisäisen maailman varaan. KIKIn äiti on suomalainen, isä kreikkalainen.

Vaikka KIKIn musiikki tunnetaan dramaattisuudesta, sen ytimessä on empatia ja halu saada kuulija tuntemaan olonsa vähemmän yksinäiseksi.

“Mä toivon, että mun musiikki herättäisi tunteita ja toisi ihmisille turvaa”, KIKI kommentoi.

Varhaiset vuodet veivät kohti omaa soundia

Lapsuudessa kodin seinien läpi soi vierekkäin pop ja rap. Pikkuveljen, rap-artisti Lukas Leonin, huoneesta kuului hiphopia, KIKIn huoneesta poppia. Musiikki ja laulu olivat KIKIlle kanava tunteisiin heti varhaisista vuosista.

“Lauloin aina. Suihkussa, huoneessa, saunassa. Kuvittelin olevani lavalla”, KIKI muistelee.

Artistin polku alkoi toden teolla parikymppisenä, kun hän tapasi veljensä kautta tuottaja Jimi Pääkallon.

“Jimi opetti biisinkirjoittamisen ja artistiuden perusteita. Silloin tehtiin paljon demoja ja etsittiin omaa soundia.”

KIKIn ensimmäinen single 666 julkaistiin syksyllä 2021. Biisi nousi hitiksi seuraavana vuonna ja hänet valittiin YleX:n läpimurtoartistiksi.

KIKI kuvailee artistiminäänsä kolmella sanalla: aito, tunteellinen ja dramaattinen.

Hänen musiikissaan yhdistyvät suomalainen melankolia ja kreikkalainen tummuus.

KIKIn taiteilijanimi juontaa juurensa lapsuudesta.

“Mun vanhemmat luulivat, että mulla oli mielikuvitusystävä, kun puhuin aina KIKIstä, mutta se oli mun oma keksimä lempinimi itselleni.”

Kreikaksi “Petra” tarkoittaa kiveä. Lapsena Gavalas oli osoittanut saunassa kiuaskiviä, mutta v-kirjaimen lausuminen tuotti hankaluuksia.

“Mä vaan päätin, että mä olen KIKI. Artistiuran käynnistyessä KIKI tuntui oikealta. Siltä osalta, joka oli ollut olemassa alusta asti.”

“UMK on mun onnistunein manifestointi”

Sosiaalinen media oli pitkään KIKIlle taakka. Viime vuosien henkinen työ on kuitenkin muuttanut suhteen siihen täysin.

“Se oli mörkö. Kuten moni muukin, vertailin itseäni muihin. Se ei tee hyvää kenellekään. Nyt some on työkalu, jossa mä teen sisältöä, markkinoin biisejä ja nautin siitä.”

KIKI kuvailee itseään henkiseksi ihmiseksi, joka uskoo johonkin suurempaan. Siihen, että asioilla on tarkoitus.

Omat kokemukset ovat myös muuttaneet artistin suhtautumisen manifestointiin.

“UMK on mun onnistunein manifestointi. Sanoin itselleni vuoden ajan, että mä pääsen mukaan. Itkin onnesta, kun sain tietää, että mut on valittu kilpailijaksi.”

Suuria tunteita ja tummuutta

KIKIn UMK-kappale Rakkaudenkipee syntyi nopeasti erään onnistuneen studioviikon aikana.

Idea Rakkaudenkipee-biisistä oli muhinut KIKIn puhelimessa jo pari vuotta, mutta sopivaa hetkeä sen edistämiseen ei pitkään aikaan löytynyt. Lopulta sen aika kuitenkin tuli ja kirjoittajina olivat pitkäaikaiset kumppanit Jaakko Kiuru ja Niko Salmela, ja tuotannossa mukana KIKIn uran alusta saakka kulkenut Leo Jupiter (Leo Salminen).

Biisissä on tuotannollisesti paljon sellaista, mitä ei olla ennen KIKIltä kuultu. Teema on KIKIn ydintä.

“Se kertoo rakkauden kaipuusta. Siitä kun on niin hulluna toiseen, että se sattuu. Jonkun mielestä se kuulostaa toksiselta riippuvuudelta, mutta musta se voi olla myös kaunista. Me ollaan kaikki toisistamme riippuvaisia tavalla tai toisella.”

KIKI ammentaa inspiraatiota erityisesti vahvoista ja suuritunteisista naisartisteista. Idoleihin lukeutuvat muun muassa Rosalía, Lady Gaga ja Rihanna.

Esikuviensa tavoin KIKI haluaa kasvaa, kehittyä ja tehdä yhä suurempia show-numeroita.

Ensin UMK, sitten Euroviisut?

“Se olisi unelmien täyttymys, koska olen katsonut niitä perheeni kanssa koko ikäni. Ei mulla ole yksityiskohtaista karttaa, mutta mä haluan tähtiin. Ja lisäksi unelmoin yhteistyöstä ison kreikkalaisen artistin kanssa.”

UMK-ammattituomaristo kommentoi: “Kiki on ollut hyvän aikaa kotimaisen popin yksi lupaavimpia artisteja, ja Rakkaudenkipee on hänen tähänastisen uransa paras biisi. Dramaattinen teos kasvaa pienestä ja herkästä kohti huimaa kliimaksia. Kolmeen minuuttiin on saatu mahtumaan perinteisesti toimivan UMK-biisin osaset, mutta niin että sävellyksen yllättävät käänteet antavat kappaleelle vahvan oman muodon. Artistin ilmaisuvoimainen ääni pääsee biisissä todella oikeuksiinsa ja lopun ad lib -osuudet nostavat tempon ohella tunteet tappiin.”

Kuuntele ja katsele Rakkaudenkipee:

KIKIn UMK-kappale ja musiikkivideo löytyy nyt Yle Areenasta ja YouTubesta sekä Spotifysta ja muista musiikin suoratoistopalveluista.

KIKI - Rakkaudenkipee:

Biisintekijät: Petra Galavas, Jaakko Kiuru, Nikon Salmela, Leo Salminen

Nelli Kenttä

Katso myös biisin tarina -video.

UMK26-show ja -tapahtuma 28. helmikuuta Nokia Arenalla Tampereella

Uuden Musiikin Kilpailun voittaja valitaan 28.2.2026 Tampereen Nokia Arenan UMK26-show’ssa. Suora lähetys UMK:sta nähdään ja kuullaan suorana Yle TV1:ssä, Yle Areenassa sekä Ylen radiokanavilla. Voittaja selviää laskemalla yleisöäänet ja kansainvälisen raadin antamat pisteet yhteen: katsojien äänten painoarvo on 75 % ja kansainvälisen raadin 25 %.

