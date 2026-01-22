Liikunta- ja hyvinvointilautakunta hyväksyi liikunnan ja urheilun vuoden 2026 käyttösuunnitelman
Valtuustokauden tavoitteiden sekä Espoo liikkuu 2040 -ohjelman mukaisesti vuonna 2026 panostetaan lasten ja nuorten liikkumiseen esimerkiksi uimaopetuksen sekä lähiliikuntaliikuntapaikkojen kehittämisellä.
Liikunta- ja hyvinvointilautakunnan kokous pidettiin 22.1.2026.
Vuoden 2026 aikana uusia tekojääkenttiä valmistuu Leppävaaraan, Kalajärvelle, Iivisniemeen ja Saunalahteen. Jalkapallokenttien tekonurmittamista sekä Latokasken liikuntahallia ja kenttää edistetään yhteisöhankkeina, joissa kumppaneina on esimerkiksi paikallisia liikuntaseuroja ja asukasyhdistyksiä. Ämmäsmäkeen tulee uusi frisbeegolfrata ja uimarantojen turvallisuutta parannetaan.
Seuroille ja yhdistyksille myönnettävien liikunnan avustusten periaatteet uudistetaan. Tavoitteena on, että avustuksilla pystytään ehkäisemään lasten ja nuorten harrastamisen hinnan nousua mahdollisimman vaikuttavasti. Uusi avustusjärjestelmä on tarkoitus ottaa käyttöön vuoden 2027 alusta. Uudistusta rakennetaan yhdessä seurojen ja yhdistysten kanssa.
Uimaopetusta kehitetään yhteistyössä suomen- ja ruotsinkielisen perusopetuksen sekä varhaiskasvatuksen kanssa. Uimaopetuksen kehittämiseen on saatu opetus- ja kulttuuriministeriöstä erillisrahoitusta 258 000 euroa. Lisäksi uimaopetusta järjestetään naisten uintivuorolla Keski-Espoon uimahallissa.
Liikunnan ja urheilun yksikkö panostaa omalta osaltaan nuorten työllistämiseen ja tarjoaa nuorille esimerkiksi harjoittelumahdollisuuksia ja ensimmäisiä työkokemuksia kesätöiden kautta.
Voxit-osallisuusalustan keskusteluissa asukkaat pääsevät vaikuttamaan päätöksentekoon
Liikunta- ja hyvinvointilautakunta merkitsi tiedoksi Espoossa käynnissä olevan Sitran osarahoittama EsVoxit-hankkeen, jossa pilotoidaan digitaalista Voxit-osallistamisalustaa. Espoo järjestää osallisuusalustalla keskusteluita, jossa asukkaat voivat äänestää väittämiä ja lisätä mukaan omia väittämiä valitusta keskustelunaiheesta.
Voxit-osallistumisalustan avulla saadaan tietoa asukkaiden näkemyksistä sekä siitä, mistä asukkaat ovat samaa tai eri mieltä. Keskusteluita ja niiden tuloksia käytetään päätöksenteon tukena.
Tutustu Voxit-osallisuusalustaan sekä menneiden keskusteluiden tuloksiin ja tulevien keskusteluiden aiheisiin.
Lisäksi liikunnan ja urheilun hinnastoon tehtiin viime kokouksessa päätetyt uimahallien ja kuntosalien kausituotteiden hintojen muutokset, ja lautakunta käsitteli oikaisuvaatimukset sekä viranhaltijapäätökset.
