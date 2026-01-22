Rakennusten ja yleisten alueiden jaoston päätöstiedote 22.1.2026
Helsingin kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto kokoontui torstaina 22.1.2026. Kokouksen päätöstiedote (yhteenveto tehdyistä päätöksistä) on julkaistu kaupungin verkkosivuilla:
Päätöstiedote näkyy verkkosivuilla siihen asti kun kokouksen pöytäkirja julkaistaan. Pöytäkirja korvaa valmistuttuaan päätöstiedotteen.
Rakennusten ja yleisten alueiden jaoston seuraava kokous on torstaina 5.2.2026.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Virve Kuusi
yksikön päällikkö, media- ja asukasviestintä
Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala
puh. 09 310 79528
virve.kuusi@hel.fi
Linkit
Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala
PL 58200, 00099 Helsingin kaupunki
09 310 2611
http://www.hel.fi/kaupunkiymparisto
Kaupunkiympäristön toimiala huolehtii Helsingin kaupunkiympäristön suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta, rakennusvalvonnasta sekä ympäristöön liittyvistä palveluista.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala
Priset Byggandets ros tilldelas för takläggning av innergården på Norra Esplanaden 3722.1.2026 17:59:20 EET | Pressmeddelande
Byggandets ros har utdelats för takläggningen av innergården på Norra Esplanaden. Hedersomnämnandet gick till Helsingfors räddningsverk. I den nya kategorin blev ombyggnaden av Deckerska villan på Degerö stadsbornas favorit.
Rakentamisen Ruusu -tunnustuspalkinto Pohjoisesplanadi 37:n sisäpihan kattamiselle22.1.2026 17:59:20 EET | Tiedote
Pohjoisesplanadin sisäpihan kattamiselle on myönnetty Rakentamisen Ruusu -tunnustuspalkinto. Kunniamaininnan sai Helsingin Pelastuslaitos. Uudessa kategoriassa kaupunkilaisten suosikiksi nousi Deckerin huvilan peruskorjaus Laajasalossa.
Kaupunki selvittää Pasilan peruskoulun ja päiväkoti Aurinkokellon vesivahinkoa21.1.2026 11:16:28 EET | Tiedote
Pasilan peruskoulun ja päiväkoti Aurinkokellon tiloissa havaittiin maanantaina 19. tammikuuta aamulla vesivahinko. Koulu ja päiväkoti ovat jatkaneet toimintaansa käyttämällä kunnossa olevia tiloja.
Kaupunkiympäristölautakunnan päätöstiedote 20.1.202620.1.2026 19:15:58 EET | Tiedote
Helsingin kaupunkiympäristölautakunta kokoontui tiistaina 20.1.2026. Kokouksen päätöstiedote (yhteenveto tehdyistä päätöksistä) on julkaistu kaupungin verkkosivuilla: Päätöstiedote » Päätöstiedote näkyy verkkosivuilla siihen asti kun kokouksen pöytäkirja julkaistaan. Pöytäkirja korvaa valmistuttuaan päätöstiedotteen.
Helsinki preparing for a decade of significant infrastructure investments20.1.2026 08:11:51 EET | Press release
In the coming years, Helsinki will be making significant investments in municipal infrastructure, street infrastructure, rail transport and parks. These investments will enable the city to grow sustainably while responding to trade and industry needs and contributing to the functional everyday life of residents. At the same time, the City is working to ensure that Helsinki remains functional during the construction works.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme