Kouvolan Lakritsi Suomen Cupissa edessä välierät – näin pelataan
Salibandyn Kouvolan Lakritsi Suomen Cupissa ollaan jo loppusuoralla. Niin miesten kuin naisten sarjassa edessä ovat kutkuttavat välierät.
Miesten finalistit selviävät otteluissa 23. ja 25.1. Välieräparit ovat SPV–Classic ja Nokian KrP–Blackbirds.
Etenkin perjantaisesta SPV–Classic-kamppailusta on odotettavissa tasainen ja tunteitakin nostattava otatus. Joukkueiden viimeisin kohtaaminen F-liigassa vajaa kaksi viikkoa sitten Seinäjoella päätyi SPV:n eduksi 8–6. Runsaan maalitarjonnan ohella iltaa väritti kolme punaista korttia.
Toisessa välierässä ennakkosuosikkia ei tarvitse arvailla, kun maajoukkuemiehiä vilisevä Nokian KrP kohtaa kotikentällään Blackbirdsin Suomisarjasta.
Miesten välierät
Pe 23.1. klo 18.30 SPV–Classic, Seinäjoen Urheilutalo
Su 25.1. klo 18.30 Nokian KrP–Blackbirds, AGCO Power Arena
Miesten finaalin pelipaikka päätetään ja kerrotaan ensi viikon alkupuolella.
Naisten välierät pelataan helmikuun alussa. SaiPa saa vieraakseen EräViikingit. TPS:n vastus selvisi vastikään, kun FBC Loisto ja SB-Pron T21 iskivät yhteen. Turussa nähdään paikalliskamppailu, sillä viimeisen välieräpaikan nappasi FBC Loisto luvuin 4-3.
Naisten välierät
Su 1.2. klo 14 SaiPa–EräViikingit, Lappeenrannan Urheilutalo
TPS–FBC Loisto (ajankohta vielä avoin)
Naisten finaalin pelipaikka tiedotetaan sen jälkeen, kun finaalijoukkueet ovat selvillä.
Suomen Cupin loppuottelut pelataan 28.2.-1.3.2026.
Yhteyshenkilöt
Jussi OjalaViestintäjohtajaPuh:040 777 4831jussi.ojala@salibandy.fi
Kuvat
Tietoja julkaisijasta
Salibandy on yksi Suomen suurimmista urheilulajeista. Haluamme luoda liikettä, joka synnyttää elämyksiä, hyvinvointia ja menestystä. Salibandyllä ja sählyllä on Suomessa yhteensä noin 400 000 harrastajaa. Rekisteröityneitä pelaajia ja harrastajia on yli 50 000.
