Ammattiliitto Pron johtoryhmä vahvistuu viestintäjohtajan ja yhteiskuntasuhdejohtajan nimityksillä
Pron johtoryhmään on nimitetty yhteiskuntasuhdejohtajaksi Henrik Haapajärvi ja viestintäjohtajaksi Salla Matilainen.
Pron hallitus nimitti eilen vahvistuksia Pron johtoryhmään. Pitkään Prossa toiminut Henrik Haapajärvi siirtyy yhteiskuntasuhdejohtajaksi ja lähes neljä vuotta liiton viestintäpäällikkönä toiminut Salla Matilainen viestintäjohtajaksi. Molemmat aloittavat uusissa rooleissaan 1.2.2026.
Vaikuttamistyötä kotimaassa, EU:ssa ja globaalisti
Tällä hetkellä kansainvälisten asioiden päällikkönä Prossa työskentelevän Haapajärven vastuulle siirtyy kansainvälisen vaikuttamisen, EU-työryhmien ja globaalin työelämän perusoikeustyön lisäksi Pron jäsenten kotimaan yhteiskunnallinen edunvalvonta, eli palkansaajamyönteiseen lainsäädäntöön vaikuttaminen.
– Haapajärven ainutlaatuiset verkostot ovat Prolle valtti. Haapajärvi tuntee niin suomalaisen kuin kansainvälisenkin päätöksenteon lainalaisuudet, vaikuttamismahdollisuudet ja pelin paikat. Haapajärven johdolla vaikuttamistyöstämme tulee entistäkin strategisempaa ja vaikuttavampaa, Pron puheenjohtaja Niko Simola toteaa.
Haapajärvi on aiemmin työskennellyt pääministeri Sanna Marinin valtiosihteerinä, SDP:n hallitusryhmän sihteerinä, erityisavustajana liikenne- ja viestintäministeriössä sekä Ammattiliitto Prossa elinkeino- ja ympäristöpoliittisena asiantuntijana.
Viestinnästä ja maineesta kilpailuetu
Matilainen on viestintäpäällikkönä vetänyt Pron viestintäyksikön työtä, ja hänen johdollaan rakennettu modernia liittobrändiä, viestinnän strategiatyötä, brändillisiä ja yhteiskunnallisia viestintäkampanjoita, koko liittokentän ensimmäinen vastuullisuusohjelma sekä tehty loikkia niin maineessa kuin sosiaalisessa mediassa. Matilainen vastaa uudessa roolissaan viestinnän lisäksi liiton jäsenhankinnasta sekä kumppanuuksista.
– Matilainen on työllään tehnyt viestinnästä Prolle kiistattoman kilpailuedun, joka edistää strategisia päämääriämme. Viestintäammattilaisen saaminen johtoryhmään tuo meille myös mahdollisuuden yhä paremmin tunnistaa toimintaympäristön ilmiöitä ja luoda toimintavalmiuksia tulevaisuudenkestävän Pron rakentamiseen, Simola sanoo.
Aiemmin järjestöissä, valtiolla, YK:lla ja viestintäkonsulttina toiminut Matilainen valittiin marraskuussa myös Suomen suurimman viestinnän alan järjestön, ProCom – Viestinnän ammattilaiset ry, hallitukseen.
Yhteyshenkilöt
Niko SimolaPron puheenjohtajaPuh:+358 40 566 8517niko.simola@proliitto.fi
Henrik Haapajärvikv-asioiden päällikköAmmattiliitto ProPuh:050 339 2604henrik.haapajarvi@proliitto.fi
Salla MatilainenViestintäpäällikköAmmattiliitto Pro / viestintäPuh:050 3040 794Puh:050 3040 794salla.matilainen@proliitto.fi
Pro – työelämän joukkovoima ja yksi Suomen suurimmista ammattiliitoista
Pron jäseniä ovat koulutetut ammattilaiset, asiantuntijat ja esihenkilöt alaan katsomatta. Voimajoukkoomme kuuluu jo 120 000 jäsentä, ja neuvottelemme 180 virka- ja työehtosopimusta.
Perustehtävämme on parantaa jäsentemme ja alalle kouluttautuvien työehtoja, toimeentuloa ja kehittymismahdollisuuksia. Lisäksi pidämme huolta jäsentemme hyvinvoinnista niin työssä kuin vapaalla.
Uskomme, että inhimillinen työelämä on ihmisoikeus. Ennakoimme kansainvälisiä työelämän kehityskulkuja ja ilmiöitä, ja kehitämme uusia ratkaisuja suomalaiseen työelämään. Rakennamme sosiaalisesti, ekologisesti ja taloudellisesti kestävää, tasa-arvoista yhteiskuntaa – tai sanalla sanoen: työelämäniloa.
