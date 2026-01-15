Ammattiliitto Pron johtoryhmä vahvistuu viestintäjohtajan ja yhteiskuntasuhdejohtajan nimityksillä

23.1.2026 07:00:00 EET | Ammattiliitto Pro ry | Tiedote

Pron johtoryhmään on nimitetty yhteiskuntasuhdejohtajaksi Henrik Haapajärvi ja viestintäjohtajaksi Salla Matilainen.

Pron hallitus nimitti eilen vahvistuksia Pron johtoryhmään. Pitkään Prossa toiminut Henrik Haapajärvi siirtyy yhteiskuntasuhdejohtajaksi ja lähes neljä vuotta liiton viestintäpäällikkönä toiminut Salla Matilainen viestintäjohtajaksi. Molemmat aloittavat uusissa rooleissaan 1.2.2026.

Vaikuttamistyötä kotimaassa, EU:ssa ja globaalisti

Tällä hetkellä kansainvälisten asioiden päällikkönä Prossa työskentelevän Haapajärven vastuulle siirtyy kansainvälisen vaikuttamisen, EU-työryhmien ja globaalin työelämän perusoikeustyön lisäksi Pron jäsenten kotimaan yhteiskunnallinen edunvalvonta, eli palkansaajamyönteiseen lainsäädäntöön vaikuttaminen.

– Haapajärven ainutlaatuiset verkostot ovat Prolle valtti. Haapajärvi tuntee niin suomalaisen kuin kansainvälisenkin päätöksenteon lainalaisuudet, vaikuttamismahdollisuudet ja pelin paikat. Haapajärven johdolla vaikuttamistyöstämme tulee entistäkin strategisempaa ja vaikuttavampaa, Pron puheenjohtaja Niko Simola toteaa.

Haapajärvi on aiemmin työskennellyt pääministeri Sanna Marinin valtiosihteerinä, SDP:n hallitusryhmän sihteerinä, erityisavustajana liikenne-​ ja viestintäministeriössä sekä Ammattiliitto Prossa elinkeino-​ ja ympäristöpoliittisena asiantuntijana.

Viestinnästä ja maineesta kilpailuetu

Matilainen on viestintäpäällikkönä vetänyt Pron viestintäyksikön työtä, ja hänen johdollaan rakennettu modernia liittobrändiä, viestinnän strategiatyötä, brändillisiä ja yhteiskunnallisia viestintäkampanjoita, koko liittokentän ensimmäinen vastuullisuusohjelma sekä tehty loikkia niin maineessa kuin sosiaalisessa mediassa. Matilainen vastaa uudessa roolissaan viestinnän lisäksi liiton jäsenhankinnasta sekä kumppanuuksista.

– Matilainen on työllään tehnyt viestinnästä Prolle kiistattoman kilpailuedun, joka edistää strategisia päämääriämme. Viestintäammattilaisen saaminen johtoryhmään tuo meille myös mahdollisuuden yhä paremmin tunnistaa toimintaympäristön ilmiöitä ja luoda toimintavalmiuksia tulevaisuudenkestävän Pron rakentamiseen, Simola sanoo.

Aiemmin järjestöissä, valtiolla, YK:lla ja viestintäkonsulttina toiminut Matilainen valittiin marraskuussa myös Suomen suurimman viestinnän alan järjestön, ProCom – Viestinnän ammattilaiset ry, hallitukseen.

