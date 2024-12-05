Rud Pedersen ja Tekir yhdistävät voimansa Suomen johtavaksi yhteiskunnallisen vaikuttamisen ja strategisen viestinnän konsulttitaloksi
Rud Pedersen Finland ja Tekir yhdistyvät. Rud Pedersen on Euroopan johtava yhteiskunnallisen vaikuttamisen ja strategisen viestinnän konsultointiyritys ja Tekir kokenut vaativan viestinnän neuvonantaja. Yhdessä yhtiöt muodostavat huipputason yhteiskunnallisen vaikuttamisen ja strategisen viestinnän konsulttitalon, jolla on yli 60 paikallista asiantuntijaa ja eurooppalainen ulottuvuus.
Rud Pedersen ja Tekir ovat arvostettuja ja luotettuja konsulttitoimistoja, jotka palvelevat laajasti eri toimialojen asiakkaita. Molemmissa yrityksissä työskentelee kokeneita ja osaavia konsultteja, joilla on vahva ymmärrys liiketoiminnasta ja yhteiskunnallisista asioista. Tämä mahdollistaa asiakkaille syvällisen strategisen neuvonannon ja pitkäjänteisen tuen. Yrityskauppa vauhdittaa kasvua ja vahvistaa yhdistyneen yrityksen kykyä auttaa asiakkaitaan menestymään.
Yhdistymisen myötä asiakkaat hyötyvät laajemmasta palveluvalikoimasta ja vahvasta osaamisesta eri toimialoilla, yhteiskunnallisissa kysymyksissä ja sidosryhmäsuhteissa. Asiakkaat saavat vaikuttavampaa strategista neuvonantoa, räätälöidympiä ratkaisuja sekä käytännön tukea menestyäkseen vaativissa tilanteissa. Lisäksi asiakkaiden käytössä on Rud Pedersenin eurooppalainen asiantuntemus 19 Euroopan maata kattavan toimistoverkoston kautta, mikä parantaa vaikuttamis- ja viestintätoimenpiteiden vaikuttavuutta sekä Suomessa että kansainvälisesti.
Rud Pedersen Finland on ostanut Tekirin koko osakekannan sen perustajalta Harri Saukkomaalta ja muilta osakkeenomistajilta. Harri Saukkomaa jatkaa työskentelyä Senior Advisorina ja hallituksen jäsenenä.
Rud Pedersen Groupin perustaja ja toimitusjohtaja Morten Rud Pedersen valottaa
kaupan merkitystä: ”Yritysten toimintaympäristö on nykyisin entistä monimutkaisempi, ja poliittinen päätöksenteko, regulaatio ja julkinen keskustelu vaikuttavat suoraan strategisiin valintoihin ja kasvuun.
Rud Pedersen on ylpeästi pohjoismaisista juuristaan ponnistava toimija, jolla on vahva asema Pohjoismaissa ja Baltiassa. Tämä asema on rakennettu yhdistämällä vahva paikallinen osaaminen kykyyn toimia sujuvasti sekä kansallisissa että eurooppalaisissa päätöksentekoympäristöissä.
Rud Pedersen Finlandin ja Tekirin yhdistyminen tukee tätä toimintamallia ja vie sitä eteenpäin. Asiakkaamme hyötyvät syvällisestä paikallisesta ymmärryksestä, osaamisestamme 19 Euroopan maassa, yli 600 asiantuntijan verkostosta ja vahvasta läsnäolostamme Brysselissä. Tämä auttaa heitä navigoimaan muutoksessa ja menestymään nopeasti kehittyvässä maailmassa.”
Tekirin perustaja Harri Saukkomaa sanoo: ”Tekirillä on ollut etuoikeus kulkea asiakkaidensa rinnalla kaikkein vaativimmissa tilanteissa vuodesta 2008 lähtien. Tilanteissa, joissa strateginen ajattelu, rohkeus ja oikea neuvonanto punnitaan. Näin meistä on kasvanut luotettu neuvonantaja ja kumppani yritysten ja organisaatioiden ylimmälle johdolle.
Olen iloinen siitä, että olemme löytäneet uuden kodin Tekirille Rud Pedersenistä, joka jakaa tinkimättömän sitoutumisemme asiakkaiden menestykseen. Nyt voimme auttaa asiakkaitamme entistä kansainvälisemmin yhdessä Rud Pedersenin kanssa. Se merkitsee Tekirin tiimille uusia mahdollisuuksia ja entistä kiinnostavampia projekteja. Odotan innolla, että saan myös itse jatkaa tätä työtä uudessa roolissani Senior Advisorina ja hallituksen jäsenenä.”
Aluksi Rud Pedersen Finland ja Tekir jatkavat toimintaansa itsenäisinä yhtiöinä, ja ne yhdistyvät yhdeksi kokonaisuudeksi vuoden 2026 aikana.
Rud Pedersen Finland Managing Partner Susanna Korpivaara sanoo: “Rud Pedersenin ja Tekirin yhdistäminen tarjoaa asiakkaillemme parhaat puolet molemmista: huippuluokkaista yhteiskunnallisen vaikuttamisen neuvonantoa sekä kattavaa ja vaikuttavaa viestinnän asiantuntijuutta. Yhdessä voimme tarjota jotain uniikkia asiakkaillemme ja omille tiimeillemme.”
Tekirin toimitusjohtaja Riikka Kouhi kommentoi: ”Yhdistyminen on meille merkittävä askel. Odotan innolla, että pääsemme rakentamaan yhdessä uutta. Vahvuutemme on asiakkaidemme liiketoiminnan haasteiden syvällinen ymmärrys ja kyky löytää innovatiivisia ratkaisuja kaikkein vaativimpiinkin tilanteisiin. Uskon, että yhdistyminen vauhdittaa asiakkaidemme liiketoimintaa ja avaa samalla tiimimme jäsenille uusia mahdollisuuksia ammatilliseen kasvuun kansainvälisessä ympäristössä.”
Susanna Korpivaara, Managing Partner Rud Pedersen Finland
susanna.korpivaara@rudpedersen.com, +358 40 032 2432
Riikka Kouhi, Tekirin toimitusjohtaja
riikka@tekir.fi, +358 40 558 2385
Rud Pedersen -konserni lyhyesti
Rud Pedersen on Euroopan johtava strategiseen yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen ja strategiseen viestintään keskittynyt konsulttitalo. Morten Rud Pedersenin vuonna 2003 Ruotsissa perustama, partnerivetoinen ja yksityisesti omistettu yritys toimii 20 toimistossa, 19 Euroopan maassa ja työllistää yli 600 henkilöä. Rud Pedersen neuvoo organisaatioita siinä, miten poliittinen päätöksenteko ja sääntely sekä laajempi yhteiskunnallinen keskustelu, maineen rakentumisen dynamiikka ja viestinnän kenttä vaikuttavat liiketoiminnan menestykseen eri puolilla Eurooppaa. Tuomme yhteen syvän paikallistuntemuksen ja eurooppalaisen näkemyksen sekä hyödynnämme kokemustamme eri toimialoilta auttaaksemme asiakkaitamme vaikuttamaan päätöksentekoon niin Suomessa kuin Euroopassa. www.rudpedersen.fi
Tekir lyhyesti
Vuonna 2008 perustettu Tekir on yksi Suomen johtavista viestintätoimistoista, ja se on erikoistunut vaativaan viestintään, strategiseen viestintään ja yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen. Tekir on asiakkaidensa luotettu strateginen kumppani. Yrityksessä työskentelee noin 40 viestinnän ammattilaista, joilla on monipuolista kokemusta liiketoiminnasta ja yhteiskunnan eri sektoreilta. www.tekir.fi
