Koulutuksen suunta puntarissa: Educa 2026 -tapahtumassa muun muassa puoluejohtajien suuri arvokeskustelu sekä ekonomistipaneeli
Pohjoismaiden johtava opetus- ja kasvatusalan tapahtuma Educa kokoaa alan ammattilaiset Helsingin Messukeskukseen 23.–24.1.2026. Tapahtuman ohjelmassa nähdään muun muassa puoluejohtajien suuri arvokeskustelu sekä ekonomistipaneeli, jossa pohditaan, onko koulutus menoerä vai välttämätön sijoitus inhimilliseen ja talouden kasvuun. Tapahtuman kansainvälinen ohjelma on seurattavissa myös suorana lähetyksenä.
Educa 2026 kokoaa opetusalan ammattilaiset, tutkijat, päättäjät ja yhteiskunnalliset vaikuttajat Helsingin Messukeskukseen pohtimaan koulutuksen tulevaisuutta Suomessa. Tapahtuman kaksipäiväisessä ohjelmassa korostuvat eritoten yhdenvertaisuuden ja moninaisuuden tukemisen, hyvinvoinnin parantamisen, yhteisön vastuun sekä vaikuttavan pedagogiikan teemat. Korkeatasoisen, kävijöille veloituksettoman luento-ohjelman on kuratoinut Opetusalan Ammattijärjestö OAJ.
– Oppimisen kanssa käsi kädessä rakentuu yhteisöllisen, hyvinvoivan ja menestyvän Suomen tulevaisuus. Odotan innolla esimerkiksi puoluejohtajien ja ekonomistien keskusteluja sivistyksen, koulutuksen ja opettajien työn arvosta ja merkityksestä, OAJ:n puheenjohtaja Katarina Murto sanoo.
Poimintoja Educa 2026 -tapahtuman ohjelmasta
Educan mittava ohjelma pyörii aamusta iltaan usealla lavalla kahden päivän ajan. Tapahtuma tarjoaa laajan kattauksen VESO-koulutusta varhaiskasvatuksen ja opettamisen ammattilaisille. Lisäksi ohjelmasta löytyy muun muassa seuraavia kohokohtia:
Pe 23.1. klo 11:00
Educan avajaiset sekä tapahtuman teemaan johdattava avajaispaneelikeskustelu
Avajaispuheenvuorot: OAJ:n puheenjohtaja Katarina Murto ja pääministeri Petteri Orpo
La 24.1. klo 10.45
Opettamisen ja oppimisen ilosta – Peltsin ja Osmon tarina
toimittaja Mikko ”Peltsi” Peltola
La 24.1. klo 11.45
Sisu, Sibelius ja sivistys – puoluejohtajien suuri arvokeskustelu
Keskustelijoina Anders Adlercreutz, RKP; Karoliina Partanen, Kokoomus; Simo Grönroos, Perussuomalaiset; Sari Essayah, Kristillisdemokraatit; Nasima Razmyar, SDP; Antti Kaikkonen, Keskusta; Sofia Virta, Vihreät; Minja Koskela, Vasemmistoliitto sekä Harry Harkimo, Liike Nyt.
Avaussanat: Katarina Murto, OAJ
Keskustelua moderoi toimittaja Eeva Lehtimäki
La 24.1. klo 13.15
Ekonomistipaneeli: Onko koulutus menoerä vai välttämätön sijoitus inhimilliseen ja talouden kasvuun? Keskustelemassa kansantalousosaston osastopäällikkö Mikko Spolander, Valtiovarainministeriö; pääekonomisti Matti Paavonen, Sitra; taloustieteen apulaisprofessori Julia Salmi, Hanken; pääekonomisti Mika Väisänen, OAJ; taloustieteen professori Matti Sarvimäki, Aalto-yliopisto.
Educan koko ohjelma löytyy täältä.
Lisätiedot ja haastattelupyynnöt: Minna Korpimies, Marketing & Communications Specialist, Helsingin Messukeskus, puh. +358 50 387 7325, ext-minna.korpimies@messukeskus.com
Akkreditoidu tapahtumaan: https://www.messukeskus.com/medialle/akkreditointi/
Pohjoismaiden johtava opetus- ja kasvatusalan ammattilaisten koulutustapahtuma Educa järjestetään Helsingin Messukeskuksessa 23.–24.1.2026. Educan järjestävät yhteistyössä Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ja Helsingin Messukeskus. Tapahtuman ohjelmasta vastaa OAJ yhteistyökumppaneina Opetushallitus, Suomen Rehtorit ry, Opetus- ja sivistystoimen asiantuntijat Opsia ry, Pedagogiset opettajajärjestöt, Finlands Svenska Lärarförbund FSL ja Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liitto SOOL ry. | educamessut.fi | #educa2026 #educamessut
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Minna KorpimiesBrand Marketing & Communications Specialist
tapahtumat
Kuvat
Tietoja julkaisijasta
Helsingin Messukeskus on Suomen elämyksellisin tapahtumakortteli ja vaikuttavin kohtaamismedia. Suomen suurin tapahtumajärjestäjä tuottaa laadukkaita tapahtumia sekä vuokraa tilojaan ja palvelujaan erilaisten tapahtumien areenaksi. Messukeskuksen itse tuottamia tapahtumia ovat mm. Habitare, Helsingin Kirjamessut, Educa, FinnBuild, Matkamessut ja Vene Båt. Vierastapahtumina Messukeskuksen tiloissa järjestetään mm. Slush, Nordic Business Forum, Assembly, Koiramessut sekä lukuisia kansainvälisiä kongresseja ja yritystapahtumia vuosittain. Messukeskus toi vuonna 2024 pääkaupunkiseudulle 245 miljoonan euron tulovirran ja toiminnan työllisyysvaikutus oli 3335 henkilötyövuotta. Tilat käsittävät 7 hallia, 40 muuntuvaa kokoustilaa, 21 ravintolaa ja oman tapahtumahotellin. Omistajayritys Suomen Messut Oyj perustettiin vuonna 1919. | Messukeskus. The real social media. | www.messukeskus.com @messukeskus
Helsinki Expo and Convention Centre (brand name Messukeskus) hosts Finland’s most inspiring events and exciting encounters. As Finland’s premier experience provider, we organise high-quality events and rent out our facilities for various occasions. Events produced by Messukeskus include, among others, Habitare, the Helsinki Book Fair, Educa, Finnbuild, Matka Nordic Travel Fair, and Helsinki International Boat Show. Messukeskus also hosts guest events such as Slush, Nordic Business Forum, Assembly, International Dog Fair, as well as many international congress and business events every year. In 2024, the events held at the Helsinki Exhibition and Convention Centre brought in a revenue stream of 245 million euros to the Helsinki metropolitan area and created the equivalent of 3,335 full-time jobs. The premises include 7 halls, 40 convertible meeting rooms, 21 restaurants, and the hotel.The Finnish Fair Corporation was founded in 1919. | Messukeskus. The real social media | www.messukeskus.com @messukeskus
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Messukeskus
Education at a crossroads: Party leaders and economists to debate the future of education at Educa 202623.1.2026 07:06:36 EET | Tiedote
Educa, the leading education and training event in the Nordic countries, will bring together education professionals at the Helsinki Expo and Convention Centre on 23–24 January 2026. The programme will feature, among other highlights, a major values debate between party leaders as well as a panel of economists discussing whether education should be seen as an expense or as a necessary investment in human capital and economic growth (in Finnish). The event’s international programme will also be available to follow via live stream.
The 2026 Habitare Neighbours area to be designed by Arkkitehti Takkunen22.1.2026 14:46:16 EET | Press release
The Habitare Neighbors area will be reinterpreted by the Oulu-based architectural company Takkunen. The leading Nordic furniture, design, and interior design event will be held at the Helsinki Exhibition and Convention Center from September 2 to 6, 2026.
Habitare Naapurit -alueen 2026 suunnittelee Arkkitehti Takkunen22.1.2026 14:38:05 EET | Tiedote
Habitare Naapurit -alue saa uuden tulkinnan oululaisen arkkitehtuuritoimisto Takkusen toimesta. Pohjoismaiden johtava huonekalu-, muotoilu- ja sisustustapahtuma järjestetään Helsingin Messukeskuksessa 2.–6.9.2026.
Business life decision makers rank Helsinki Expo and Convention Centre as Finland’s best trade fair and event organiser21.1.2026 08:30:00 EET | Tiedote
Helsinki Expo and Convention Centre has been ranked Finland’s best trade fair and event organiser in the market research company Taloustutkimus’ Business Life Decision-Makers – TEP 2025 survey. According to the study, decision makers particularly value the functionality of Helsinki Expo and Convention Centre’s exhibition and event spaces, the diversity of its service offering, the professionalism of its staff, the variety of additional services, and its ability to innovate.
Helsingfors Mässcentrum utsågs till Finlands bästa mäss- och evenemangsarrangör i undersökningen Työelämän päättäjät21.1.2026 08:30:00 EET | Tiedote
Helsingfors Mässcentrum har valts till Finlands bästa mäss- och evenemangsarrangör i marknadsundersökningsföretaget Taloustutkimus’ undersökning Työelämän päättäjät – TEP 2025. Enligt undersökningen uppskattar beslutsfattare särskilt funktionaliteten i Mässcentrums mäss- och utställningslokaler, det mångsidiga tjänsteutbudet, personalens yrkesskicklighet, de mångsidiga sidotjänsterna samt förmågan att förnya sig.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme