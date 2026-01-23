Koulutuksen suunta puntarissa: Educa 2026 -tapahtumassa muun muassa puoluejohtajien suuri arvokeskustelu sekä ekonomistipaneeli

Educa 2026 kokoaa opetusalan ammattilaiset, tutkijat, päättäjät ja yhteiskunnalliset vaikuttajat Helsingin Messukeskukseen pohtimaan koulutuksen tulevaisuutta Suomessa. Tapahtuman kaksipäiväisessä ohjelmassa korostuvat eritoten yhdenvertaisuuden ja moninaisuuden tukemisen, hyvinvoinnin parantamisen, yhteisön vastuun sekä vaikuttavan pedagogiikan teemat. Korkeatasoisen, kävijöille veloituksettoman luento-ohjelman on kuratoinut Opetusalan Ammattijärjestö OAJ.

– Oppimisen kanssa käsi kädessä rakentuu yhteisöllisen, hyvinvoivan ja menestyvän Suomen tulevaisuus. Odotan innolla esimerkiksi puoluejohtajien ja ekonomistien keskusteluja sivistyksen, koulutuksen ja opettajien työn arvosta ja merkityksestä, OAJ:n puheenjohtaja Katarina Murto sanoo.

Poimintoja Educa 2026 -tapahtuman ohjelmasta

Educan mittava ohjelma pyörii aamusta iltaan usealla lavalla kahden päivän ajan. Tapahtuma tarjoaa laajan kattauksen VESO-koulutusta varhaiskasvatuksen ja opettamisen ammattilaisille. Lisäksi ohjelmasta löytyy muun muassa seuraavia kohokohtia:

Pe 23.1. klo 11:00

Educan avajaiset sekä tapahtuman teemaan johdattava avajaispaneelikeskustelu

Avajaispuheenvuorot: OAJ:n puheenjohtaja Katarina Murto ja pääministeri Petteri Orpo

La 24.1. klo 10.45

Opettamisen ja oppimisen ilosta – Peltsin ja Osmon tarina

toimittaja Mikko ”Peltsi” Peltola

La 24.1. klo 11.45

Sisu, Sibelius ja sivistys – puoluejohtajien suuri arvokeskustelu

Keskustelijoina Anders Adlercreutz, RKP; Karoliina Partanen, Kokoomus; Simo Grönroos, Perussuomalaiset; Sari Essayah, Kristillisdemokraatit; Nasima Razmyar, SDP; Antti Kaikkonen, Keskusta; Sofia Virta, Vihreät; Minja Koskela, Vasemmistoliitto sekä Harry Harkimo, Liike Nyt.

Avaussanat: Katarina Murto, OAJ

Keskustelua moderoi toimittaja Eeva Lehtimäki

La 24.1. klo 13.15

Ekonomistipaneeli: Onko koulutus menoerä vai välttämätön sijoitus inhimilliseen ja talouden kasvuun? Keskustelemassa kansantalousosaston osastopäällikkö Mikko Spolander, Valtiovarainministeriö; pääekonomisti Matti Paavonen, Sitra; taloustieteen apulaisprofessori Julia Salmi, Hanken; pääekonomisti Mika Väisänen, OAJ; taloustieteen professori Matti Sarvimäki, Aalto-yliopisto.

