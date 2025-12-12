Osuuskunta KPY:n edustajiston puheenjohtajisto jatkaa – Antti Haapakorva valittiin toiselle puheenjohtajakaudelle

Haapakorva on kuopiolainen yritysjohtaja, Talentree Oy:n perustaja ja hallituksen puheenjohtaja. Hän on toiminut KPY:n edustajiston puheenjohtajana vuodesta 2023 ja jäsenenä vuodesta 2020.

”Lämmin kiitos edustajistolle luottamuksesta. KPY on käynyt läpi merkittävän rakennemuutoksen ja kehittäminen jatkuu suunnitellusti. Viime vuosina hallintoa on uudistettu ja sijoitusportfoliota kehitetty. Strategiset liikkeet ovat samalla vahvistaneet konsernin taloutta. On hienoa ja erittäin innostavaa jatkaa työtä yhdessä,” Haapakorva kommentoi.

Edustajistoon neljä uutta jäsentä

Edustajisto on KPY:n ylin päättävä elin, jonka kautta jäsenet osallistuvat osuuskunnan ohjaukseen ja valvontaan. Edustajistoon kuuluu kolmekymmentä edustajaa. Edustajiston vaalit pidetään kolmen vuoden välein ja vaalissa valitaan 15 edustajaa erovuoroisten tilalle.

Viimeisimmät vaalit käytiin 19.11.–3.12.2025. Syksyllä valittujen jäsenten toimikausi kestää kuusi tilikautta.

Vaaleissa valittiin seuraavat 15 edustajaa: Jenna Ahonen (uusi), Aleksi Eskelinen, Antti Haapakorva, Anna Huttunen (uusi), Tiina Kaartinen, Veijo Karkkonen, Heikki Konttinen, Vesa Lötjönen (uusi), Laura Meriluoto, Markku Miettinen, Hannu Palsola, Neeta Röppänen, Tuula Vartiainen (uusi), Erkki Virtanen ja Eero Wetzell.

Vuonna 2022 valitut jäsenet jatkavat vielä kolme seuraavaa tilikautta:

Tuukka Eloranta, Hannu Isotalo, Sirpa Karppi, Kalle Keinänen, Antti Kivelä, Hannu Kokki, Sakari Pääkkö, Riitta Raatikainen, Ilkka Raninen, Merja Rautiainen, Tuula Savolainen, Kati Sweeney, Markku Söderström, Jaana Turunen ja Tuula Väätäinen.