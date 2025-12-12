Osuuskunta KPY:n edustajiston puheenjohtajisto jatkaa – Antti Haapakorva valittiin toiselle puheenjohtajakaudelle
Osuuskunta KPY:n edustajisto valitsi järjestäytymiskokouksessaan 22.1.2026 puheenjohtajiston alkavalle kaudelle. Nykyinen puheenjohtajisto jatkaa tehtävissään. Edustajiston puheenjohtajana jatkaa kauppatieteiden maisteri Antti Haapakorva, joka valittiin toiselle kolmivuotiskaudelle. Varapuheenjohtajiksi valittiin Aleksi Eskelinen (1. varapuheenjohtaja), Tuula Väätäinen (2. varapuheenjohtaja) ja Markku Söderström (3. varapuheenjohtaja).
Haapakorva on kuopiolainen yritysjohtaja, Talentree Oy:n perustaja ja hallituksen puheenjohtaja. Hän on toiminut KPY:n edustajiston puheenjohtajana vuodesta 2023 ja jäsenenä vuodesta 2020.
”Lämmin kiitos edustajistolle luottamuksesta. KPY on käynyt läpi merkittävän rakennemuutoksen ja kehittäminen jatkuu suunnitellusti. Viime vuosina hallintoa on uudistettu ja sijoitusportfoliota kehitetty. Strategiset liikkeet ovat samalla vahvistaneet konsernin taloutta. On hienoa ja erittäin innostavaa jatkaa työtä yhdessä,” Haapakorva kommentoi.
Edustajistoon neljä uutta jäsentä
Edustajisto on KPY:n ylin päättävä elin, jonka kautta jäsenet osallistuvat osuuskunnan ohjaukseen ja valvontaan. Edustajistoon kuuluu kolmekymmentä edustajaa. Edustajiston vaalit pidetään kolmen vuoden välein ja vaalissa valitaan 15 edustajaa erovuoroisten tilalle.
Viimeisimmät vaalit käytiin 19.11.–3.12.2025. Syksyllä valittujen jäsenten toimikausi kestää kuusi tilikautta.
Vaaleissa valittiin seuraavat 15 edustajaa: Jenna Ahonen (uusi), Aleksi Eskelinen, Antti Haapakorva, Anna Huttunen (uusi), Tiina Kaartinen, Veijo Karkkonen, Heikki Konttinen, Vesa Lötjönen (uusi), Laura Meriluoto, Markku Miettinen, Hannu Palsola, Neeta Röppänen, Tuula Vartiainen (uusi), Erkki Virtanen ja Eero Wetzell.
Vuonna 2022 valitut jäsenet jatkavat vielä kolme seuraavaa tilikautta:
Tuukka Eloranta, Hannu Isotalo, Sirpa Karppi, Kalle Keinänen, Antti Kivelä, Hannu Kokki, Sakari Pääkkö, Riitta Raatikainen, Ilkka Raninen, Merja Rautiainen, Tuula Savolainen, Kati Sweeney, Markku Söderström, Jaana Turunen ja Tuula Väätäinen.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Median yhteydenotot:
Silja Huhtiniemi
Operatiivinen johtaja, Osuuskunta KPY
Puh: 050 412 0559
silja.huhtiniemi@kpy.fi
Kuvat
Linkit
Tietoja julkaisijasta
Yli 140-vuotias KPY on arvopohjainen osuuskunta, jonka omistaa noin 19 000 osuudenomistajan muodostama yhteisö.
KPY:n tehtävänä on luoda omistajilleen arvoa ja edistää yhteiskunnan elinvoimaisuutta rakentamalla Suomeen liike-elämänvoimaa, eli vahvistamalla kotimaisen elinkeinoelämän kilpailukykyä, kasvua ja uusiutumista. KPY:n tavoitteena on kasvattaa pitkäjänteisesti omistustensa arvoa ja mahdollistaa pysyvää liike-elämänvoimaa suomalaisiin kasvaviin ja kansainvälistyviin yrityksiin. Tätä strategista tavoitetta KPY toteuttaa infrastruktuuri-, private equity- ja tasesijoituksillaan. www.kpy.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Osuuskunta KPY
KPY tukee lasten ja nuorten hyvinvointia ja oppimista 50 000 euron avustuksella12.12.2025 09:29:24 EET | Tiedote
Osuuskunta KPY jatkaa pitkäjänteistä työtään pohjoissavolaisten lasten ja nuorten hyväksi myöntämällä vuoden 2025 avustushaussa tukea yhteensä lähes 50 000 euroa. Avustukset ovat osa KPY:n vastuullisuustyötä ja sitoutumista alueen elinvoimaisuuden kehittämiseen. KPY on jakanut avustuksia pohjoissavolaisille toimijoille jo lähes kahden vuosikymmenen ajan.
KPY:n edustajiston vaalin tulos4.12.2025 09:11:46 EET | Tiedote
Osuuskunta KPY:n edustajiston vaalit järjestettiin 19.11.–3.12.2025, ja vaalitulokset on nyt vahvistettu. Vaalissa valittiin 15 edustajaa. Ehdokkaita oli yhteensä 72.
Novapolikselta merkittävä kasvuavaus Kuopion keskustaan – Mehiläinen ankkurivuokralaiseksi21.11.2025 10:38:59 EET | Tiedote
Keskisuomalainen Oyj (Keskisuomalainen) ja KPY Novapolis Oy (Novapolis) ovat sopineet järjestelystä, joka mahdollistaa uuden Novapolis-kiinteistön rakentamisen Kuopion keskustaan Vuorikadulle. Kiinteistöinvestoinnin koko on vajaat 30 miljoonaa euroa ja kohteen pitkäaikaiseksi ankkurivuokralaiseksi on tulossa Mehiläinen Oy (Mehiläinen). Järjestelyn myötä Keskisuomalaisesta tulee Novapoliksen vähemmistöomistaja neljän miljoonan euron sijoituksella.
KPY kirkastaa strategiaansa: kolme sijoitussalkkua luovat liike-elämänvoimaa11.11.2025 11:30:08 EET | Tiedote
Osuuskunta KPY:n tehtävänä on luoda omistajilleen arvoa ja edistää yhteiskunnan elinvoimaisuutta rakentamalla Suomeen liike-elämänvoimaa, eli vahvistamalla kotimaisen elinkeinoelämän kilpailukykyä, kasvua ja uusiutumista. KPY:n tavoitteena on kasvattaa pitkäjänteisesti omistustensa arvoa ja mahdollistaa pysyvää liike-elämänvoimaa suomalaisiin kasvaviin yrityksiin.
KPY ottaa strategisen uudistusaskeleen – Sentica-yritysjärjestely avaa uuden vaiheen liike-elämänvoiman rakentamisessa11.11.2025 11:00:09 EET | Tiedote
Osuuskunta KPY (KPY) ottaa merkittävän uudistusaskeleen hankkimalla pääomasijoitusyhtiö Sentican. Järjestely vie KPY:n strategiassa seuraavalle tasolle ja avaa uuden vaiheen, jossa liike-elämänvoimaa rakennetaan yhä laajemmin rahastojen kautta.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme