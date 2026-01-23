Kirjaston kevään 2026 tapahtumat

Joona Keskitalo esiintyy tiistaina 27.1. klo 18 pääkirjaston Draama-salissa. Dekkarikirjailijan jännitysromaanien sarjassa Takamailla ratkotaan rikoksia paikallisin voimin eri puolilla Suomea. Sarjan viides romaani Lakeus, joka vaikeni, sijoittuu Kauhajoelle ja ilmestyy toukokuussa 2026.

Myös Ann-Christin Antellin historiallinen romaanisarja turkulaisesta puuvillatehtaasta on saanut jatkoa 1800-luvun lopun naistaiteilijoista kertovalla historiallisella romaanisarjalla. Sarjan ensimmäinen osa Valkea lilja ilmestyi viime vuonna ja toinen osa Kätketty tähti ilmestyy tulevana keväänä. Antell nähtävissä pääkirjaston Draama-salissa tiistaina 24.3. klo 18.

Merkityksellisiä muistelmateoksia

Juhlavuottaan viettävä iskelmälaulaja Charles Plogman esiintyy maanantaina 2.2. klo 18 pääkirjaston Draama-salissa. Plogman kertoo tilaisuudessa muistelmateoksestaan Mitt namn är Plogman. Tilaisuus on ruotsinkielinen.

Kirjailija Sari Männikkö vierailijana keskiviikkona 18.2. klo 18.15 pääkirjaston Draama-salissa. Muistelmateoksessaan Sairas sydän säröillä Männikkö kertoo parantumattomasta ja etenevästä sydänsairaudestaan ja elämästä sen kanssa. Haastattelijana toimii Susanna Mantila Vaasan yliopistosta. Tilaisuus järjestään yhteistyössä Vaasan yliopiston opetusalan yhdistyksen VYLL ry:n kanssa.

Runopiirissä mukana vaasalaisrunoilijoita

Runopiirin vieraana nähdään tänä keväänä vaasalaisia runoilijoita. Keskiviikkona 28.1. klo 16 runopiirin vieraaksi saadaan Eija Aromaa, joka tunnetaan erityisesti lempeistä tankarunoista, joissa luonto on lähellä. Keskiviikkona 18.2. klo 16 runopiirissä vierailee Eve Littow. Littown esikoisteoksen Maitoa samasta astiasta runot ovat syntyneet hänen lenkkeillessään; ne ovat ajatuksia eri pulssien kohdilta. Molemmat tilaisuudet järjestetään pääkirjaston Matildassa.

Myös runoilija Helena Sinervo saapuu keskiviikkona 13.5. klo 16 pääkirjaston Matildaan runopiirin vieraaksi. Sinervon romaani Runoilijan talossa voitti vuoden 2004 Finlandia-palkinnon.

Kirjaston lukupiirit

Kaipaatko yhteistä keskustelua lukemistasi kirjoista? Tule keskustelemaan luetusta kirjasta ja lukemisesta kirjaston lukupiireihin. Lukupiireissä luettavat kirjat löytyvät kirjaston kotisivulta: https://vaasankirjasto.finna.fi/#tapahtumanosto_lukupiirit .

Lukupiirit kokoontuvat kerran kuussa. Dekkaripiiri kokoontuu tiistaisin (20.1., 17.2., 17.3., 14.4. ja 12.5.) klo 18 pääkirjaston tapahtumatila Vennyssä. Runopiiri kokoontuu pääkirjaston Essee-tilassa keskiviikkoisin (14.1, 11.2., 11.3., 15.4. ja 6.5.) klo 17. Runopiirin vetäjänä toimii Mikko Nevantakanen. Suvilahden kirjaston lukupiiri kokoontuu maanantaisin (12.1., 9.2., 9.3., 13.4. ja 11.5.) klo 17.30.

Silent book club eli hiljainen lukupiiri järjestetään tiistaina 27.1. Vähänkyrön kirjastossa. Hiljainen lukupiiri on hiljainen lukuhetki, jolloin luetaan yksin, mutta kuitenkin yhdessä muiden kanssa. Aluksi juodaan teetä ja keskustellaan kirjoista. Sitten alkaa hiljainen lukutunti. Lukemisen jälkeen on taas hetki aikaa keskustella kirjoista.

Muut tapahtumat

Vaasan kaupunginkirjasto järjestää kevään aikana myös monia muita tapahtumia. Kaksikielinen sukututkimustapahtuma järjestetään perjantaina 10.4. klo 12–16 pääkirjaston Vennyssä yhteistyössä Vasanejdens släkt- och bygdeforskaren kanssa. Vähäkyrön kirjastossa vietetään Helmiviikkoja 9.2.–1.3. Helmiviikkojen aikana Vähänkyrön kirjastossa on ohjelmaa aikuisille ja lapsille. Maanantaina 9.2. Vähäkyrön kirjastossa kisaillaan tietovisassa.

Keväällä kokoonnutaan yhdessä lukemisen äärelle: Yhteinen tuokio runojen äärellä järjestetään tiistaina 27.1. klo 13 Palosaaren kirjastossa. Tilaisuudessa luetaan yhdessä muutama runo, keskustellaan niistä ja niiden herättämistä ajatuksista.

Kirjavinkkaus - lukijalta toiselle

Tule kuuntelemaan kirjavinkkauksia, vinkkaamaan lukemasi kirja ja keskustelemaan lukemisesta! Kirjavinkkausta pääkirjaston Matildassa: maanantaina 9.2. klo 13.30, maanantaina 9.3. klo 18, torstaina 9.4. klo 13.30 sekä torstaina 7.5. klo 18.

Tapahtumakalenteri täydentyy pitkin kevättä

Ajankohtaisen tiedon kevään tapahtumista saat seuraamalla kirjaston verkkosivuja: https://vaasankirjasto.finna.fi/#tapahtumanosto_tapahtumat sekä kirjaston somekanavia (Facebook ja Instagram: @vaasankaupunginkirjasto) sekä

tilaamalla kirjaston uutiskirjeen: https://www.emaileri.fi/embedded/forms/3223/105/index.html.