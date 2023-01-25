Vuoden 2026 Lauri Jäntin säätiön tietokirjapalkinto Hannu Salmelle

Hannu Salmi saa vuoden 2025 Lauri Jäntin tietokirjapalkinnon kirjasta Frans Leijon. Kuurosokean ihmeellinen elämä (Otava). Palkinnon suuruus on 20 000 euroa. Teos on koskettava ja mukaansatempaava kuvaus kuurosokean miehen elämästä. Frans Leijonin poikkeuksellisen elämäntarinan kautta aukeaa laajempi näkymä vammaisuuden historiaan ja monenlaisiin kokemuksiin, joita lukija ei kenties osaa odottaa. Kerronnaltaan kirja on miellyttävän kaunokirjallinen ja samalla maadoitettu vakaasti alkuperäislähteisiin ja tieteelliseen tulkintaan.

Lauri Jäntin tunnustuspalkinto myönnetään Antti Nylénin pamfletille Vastalause (BOKEH). Palkinto on suuruudeltaan 8 000 euroa. Nylénin väkevästi kirjoitettu pamfletti puolustaa suomalaista kirjallisuutta. Taitavalla ja elävällä kielenkäytöllään Nylén argumentoi Vastalauseessa miksi kirjojen arvonlisäveroprosentin nostaminen on haitaksi, ei pelkästään kirjallisuudelle vaan kulttuurille ja yhteiskunnallemme laajemminkin. Terävällä ilmaisullaan Nylén alleviivaa sitä ristiriitaa, että samanaikaisesti kun Suomen hallitus väitti parantavansa kirjallisuuden asemaa, se päätti nostaa kirjojen arvonlisäveroa. Vastalause osoittaa, että kirja on edelleen erinomainen väline yhteiskunnalliseen keskusteluun osallistumisessa.

Toinen Lauri Jäntin tunnustuspalkinto myönnetään Suna Vuorelle teoksesta Esa-Pekka Salonen – Teemat (Siltala). Palkinnon suuruus on 8 000 euroa. Teos avaa vangitsevalla tavalla poikkeuksellisen yksilön uraa klassisen musiikkimaailman huipulla vuosikymmenien aikana. Kirja on itsessään kuin sinfonia, jossa teemoille on annettu aikaa ja tilaa kehittyä, ja joka pitää lukijan otteessaan läpi massiivisen teoksen. Salosen rinnalla kirjassa kulkevat hänen kollegoidensa ja aikalaistensa äänet. Teos tallentaakin samalla suomalaisen taidemusiikin murroskausia 1970-luvun Korvat auki -idealismista kansainvälisille lavoille.

”Palkittavien kirjojen valinta edellisen vuoden aikana ilmestyneiden erinomaisten kirjojen joukosta ei koskaan ole helppoa, eikä se myöskään ollut tällä kerralla. Palkittavat kolme tietokirjaa erottautuivat kuitenkin joukosta ja yhteistä niille oli erinomainen kerronta ja tarinan sujuvuus, ja ne tuovatkin lukijalleen näin ollen tiedon lisäksi samalla nautinnollisia lukuhetkiä. Eri aiheistaan huolimatta nyt palkittavat kirjat osallistuvat hyvin myös ajankohtaiseen keskusteluun kulttuuristamme, hyvinvoinnista ja yhteiskunnasta laajemminkin.”, kommentoi säätiön hallituksen puheenjohtaja Claes von Heiroth.

Palkintoperustelut kokonaisuudessaan löytyvät säätiön verkkosivulta: https://www.laurijantinsaatio.fi.

Palkintoraatina toimi Lauri Jäntin säätiön hallitus. Hallituksen muodostavat OTK, KTM Claes von Heiroth (pj.), toimitusjohtaja Jan von Heiroth, päätoimittaja Hanna Nikkanen, kustantaja Aleksi Siltala, johtaja Teija Tiilikainen ja väitöskirjatutkija Lotta Vuorio. Säätiön asiamiehenä toimii Paula Arvas.

Lauri Jäntin tietokirjapalkinto on maamme vanhin suomenkielistä yleistä tietokirjallisuutta edistävä palkinto. Vuodesta 1985 alkaen säätiö on jakanut vuosittain Lauri Jäntin tietokirjapalkinnon sekä tunnustuspalkintoja yhdelle tai useammalle edellisenä vuonna ilmestyneen merkittävän tietokirjan tekijälle. Joka kolmas vuosi jaettava Tieto-Lauri annetaan tunnustuksena ansiokkaan suomenkielisen lasten tai nuorten tietokirjan tekijöille. Lisäksi säätiö tukee nuorten tietokirjallisuuden lukemista myöntämällä kouluille tietokirja-apurahoja ja koululaisille stipendejä.