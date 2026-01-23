Mikä tekee musiikkikonserteista unohtumattomia? Tutkijat etsivät osallistujia jakamaan kokemuksiaan
Jyväskylän yliopiston ja Teknologian tutkimuskeskus VTT:n yhteishanke sai Suomen Akatemialta nelivuotisen 710 000 euron suuruisen rahoituksen. Hankkeessa selvitetään, mikä tekee live- ja striimauskonserteista unohtumattomia kokemuksia niin kuulijoille kuin esiintyjille.
Elävä musiikki voi liikuttaa meitä monin tavoin, olitpa sitten paikan päällä yleisön joukossa, katsomassa livestriimiä kotona tai esiintymässä lavalla. Mutta mikä tekee näistä hetkistä niin erityisiä? Tutkijat etsivät sekä musiikin kuuntelijoita että muusikoita kertomaan, mikä tekee live- ja striimauskonserteista merkityksellisiä. Osallistumalla tutkimukseen voit auttaa tutkijoita ymmärtämään, miten sekä kuulijat että muusikot kokevat musiikin.
Kuka voi osallistua tutkimukseen?
- Sinun tulee olla vähintään 18 vuotta.
- Riittävä englannin kielen taito, jotta voit osallistua englanniksi käytävään ryhmäkeskusteluun.
- Sinulla tulee olla internet-yhteys. Keskustelut käydään verkkoyhteyden välityksellä.
Kiinnostuitko?
Lisätietoja osallistumisesta: Uutinen tutkimuksesta Jyväskylän yliopiston verkkosivuilla
Ilmoittaudu tutkimukseen täällä
Martin Hartmann, hankkeen toinen johtaja
710 000 euron rahoitus Suomen Akatemialta
Suomen Akatemia myönsi nelivuotisen, 710 000 euron suuruisen rahoituksen MUSICOTAS-hankkeelle, jossa tutkitaan, miten live- ja striimauskonsertit vaikuttavat esiintyjiin ja yleisöön todellisissa tilanteissa. Tavoitteena on ymmärtää, miten sosiaalinen konteksti vaikuttaa sekä esiintyjiin että yleisöön erilaisissa musiikkikonserteissa.
Live-musiikin suosio on kasvanut maailmanlaajuisesti, ja pandemian aikana suoratoistokonsertit yleistyivät ennätyksellisesti.
”Live-musiikkikokemukset voivat saada muusikot ja yleisön virittäytymään musiikkiin ja toisiinsa."
”Live-musiikkikokemukset – paikan päällä tai verkossa – voivat liikuttaa ihmisiä syvästikin ja saada muusikot ja yleisön virittäytymään musiikkiin ja toisiinsa. Nykyinen tietomme tästä aiheesta on kuitenkin hajanaista ja perustuu pääasiassa laboratorio-olosuhteissa tehtyihin tutkimuksiin, hankkeen toinen johtaja, Jyväskylän yliopiston apulaisprofessori Martin Hartmann kertoo.
Tutkimus keskittyy erityisesti siihen, miten ihmiset liikkuvat musiikin tahtiin sekä heidän sydämiensä reaktioihin, rytmiseen ja sosiaaliseen synkronointiin, tunnetiloihin ja koettuun nautintoon.
”Kymmenien henkilöiden reaktioiden mittaaminen alle sekunnin tarkkuudella on tekninen haaste. Fysiologisten anturien on oltava mukavia, ja subjektiivinen arviointi on suoritettava osallistujalle mahdollisimman vähäisellä rasituksella. Tavoitteenamme on löytää optimaalinen ratkaisu, joka pitää musiikkikokemuksen mahdollisimman luonnollisena. Löydettyä ratkaisua voidaan soveltaa esimerkiksi urheilu- ja hyvinvointitutkimuksissa”, tutkimuksen toinen johtaja, Teknologian tutkimuskeskus VTT:n tohtori Teemu Ahmaniemi selittää.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Reetta KalliolaViestinnän asiantuntija, Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntaPuh:+358504335652reetta.j.kalliola@jyu.fi
Martin HartmannApulaisprofessori, musiikkitiedeJyväskylän yliopisto; Musiikin, mielen, kehon ja aivojen tutkimuksen huippuyksikkö
Yhteydenotot englanniksi.
Linkit
Jyväskylän keskustassa sijaitsevan yliopiston kauniilla puistokampuksella sykkii monitieteinen ja moderni tiedeyliopisto – ihmisläheinen ja dynaaminen yhteisö, jonka 2500 asiantuntijaa ja 15 000 opiskelijaa etsivät ja löytävät vastauksia huomisen kysymyksiin. Jyväskylän yliopisto on ollut tulevaisuuden palveluksessa jo vuodesta 1863, jolloin suomenkielinen opettajankoulutus sai alkunsa täältä. Voimanlähteenämme on moniarvoinen vuoropuhelu tutkimuksen, koulutuksen ja yhteiskunnan välillä. Vaalimme tutkimuksen ja koulutuksen tasapainoa sekä ajattelun avoimuutta – sytytämme taidon, tiedon ja intohimon elää viisaasti ihmiskunnan parhaaksi. www.jyu.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Jyväskylän yliopisto
Valmennustieteen maisteriopinnot laajenevat pääkaupunkiseudulle – haku keväällä 202623.1.2026 00:00:00 EET | Tiedote
Jyväskylän yliopisto käynnistää valmennustieteen maisteriopinnot Helsingissä yhteistyössä Kolmen kampuksen urheiluopisto oy:n ja Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia Urhean kanssa. Koulutukseen haetaan kevään toisessa yhteishaussa 10.–24.3.2026.
Kymmenen vuotta vanha teoria on toteutunut: 2D-topologinen materiaali toteutettu22.1.2026 14:00:00 EET | Tiedote
Jyväskylän yliopiston ja Aalto-yliopiston tutkijat ovat toteuttaneet kokeellisesti kaksiulotteisen topologisen kide-eristeen. Tämä kvanttimateriaalityyppi on ollut teoreettisesti tunnettu jo yli kymmenen vuotta, mutta käytännön soveltaminen on viivästynyt materiaalien rajoitteiden vuoksi.
Kevään 2026 ensimmäinen yhteishaku: Jyväskylän yliopiston uudet kandidaattiohjelmat kiinnostivat22.1.2026 11:00:29 EET | Tiedote
Syksyllä 2026 alkavat Jyväskylän yliopiston englanninkieliset ohjelmat houkuttelivat jälleen runsaasti kansainvälisiä ja kotimaisia hakijoita. Kevään 1. yhteishaussa oli haettavana 20 kansainvälistä maisteriohjelmaa sekä kaksi kandidaattiohjelmaa Jyväskylän yliopiston kuudesta tiedekunnasta.
Uusi verkkomedia monipuolistaa koulutuskeskustelua tutkimustiedolla22.1.2026 08:00:00 EET | Tiedote
Koulutuksesta on avoin verkkomedia, joka popularisoi koulutustutkimusta ja tarjoaa kentän toimijoille, päättäjille, vanhemmille ja muille koulutuksesta kiinnostuneille tuoreita näkökulmia koulutukseen ja oppimiseen.
THE-ranking 2026: Jyväskylän yliopisto säilytti vahvat tieteenalasijoitukset21.1.2026 10:00:00 EET | Tiedote
Jyväskylän yliopiston kasvatustieteellinen tutkimus arvioitiin sijalle 126–150 maailmassa tutkimuspainotteisia yliopistoja vertailevalla Times Higher Education – World University Rankings –tieteenalakohtaisella listalla. Sijoitus oli sama kuin viime vuonna. Myös sijoitus Suomen kakkosena säilyi edellisvuodesta. Listalle pääsi 830 yliopistoa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme