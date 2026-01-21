Keskustan Siika-aho varoittaa nykypolitiikan jatkumisesta: Seurauksena olisi veroryöppy
Keskustan puoluesihteeri Antti Siika-ahon mukaan Elinkeinoelämän valtuuskunnan tuoreimman kyselyn tulokset suomalaisten tulevaisuususkon romahtamisesta ovat tämän vaalikauden vedenjakaja.
- suomalaisten ostovoima ja luottamus talouteen on niin heikkoa, että Orpon hallituksen vero- ja talouspolitiikka on käytännössä ajautunut umpikujaan. Hallitus ei enää kykene peruuttamaan, eikä kaasuttamaan. Loppu vaalikausi on kitkuttamista kaikille.
Siika-ahon kertoo, että Keskustalle seuraavien vaalien kärjessä on suomalaisten luottamuksen ja johtajuuden palauttaminen. Puoluesihteerin mukaan Keskusta haluaa ensi töikseen palauttaa ahkeruuden kunniaan, jotta Suomi nousee takaisin kasvun tielle.
- Toteuttaisimme mittavan veronalennuksen ahkerille työssäkäyville suomalaisille ja remontoisimme yritysten verotuksen investointeihin kannustavaksi. Suomessa pitää saada vaurastua.
Keskustan Siika-aho muistuttaa, että vaikka vaaleihin on aikaa, niin asetelmat alkavat jo hahmottua.
- Keskusta pyrkii johtoon, sillä se haluaa palauttaa suomalaisten luottamuksen tulevaisuuteen.
Siika-ahon mukaan muut puolueet tulisivat todennäköisesti kasvattamaan työsskäyvien verotaakkaa ja heikentämään ostovoimaa entisestään.
- Kokoomuksen tai demarien politiikalle rakentuva hallitus olisi vain jatkoa nykyhallituksen linjattomuudelle. Kokoomuksen ja demareiden veropolitiikan painotukset johtavat siihen, että ahkerien ihmisten verotus kasvaisi. Sinipunan seuraus olisi valtava veroryöppy.
- Vanha suola janottaa, sillä kokoomus ja demarit ovat aina hallituskaksikkona verottaneet juuri työtä ja yrittämistä. Tästä karuna muistutuksena ovat Kataisen hallituksen jättimäiset veronkorotukset.
Yhteyshenkilöt
Antti Siika-ahoPuoluesihteeriPuh:+358 50 5754 118antti.siika-aho@keskusta.fi
Tietoja julkaisijasta
Keskusta. Rohkeutta. Ratkaisuja. Keskusta on 120-vuotias kansanliike, joka rakentaa politiikkansa ihmisen, ei järjestelmän tarpeille.
Lue lisää julkaisijalta Suomen Keskusta r.p.
