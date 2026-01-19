MEP Aura Salla: Suomen Kela ei voi valita yhdysvaltalaista pilveä

“Kyse on jälleen kestämättömästä esimerkistä, jossa kriittistä dataamme, nyt mukaan lukien myös varusmiesten palveluspaikat, luovutetaan EU:n ulkopuolisen maan lainsäädännön alla olevalle yritykselle. Tässä maailmantilanteessa on vaikea käsittää, miten puolustusstrategisesti merkittävää tietoa voidaan antaa muiden käsiin,” Salla sanoo.

Kelan päätös ei ole yksittäistapaus. Oikeusministeriö siirtää vaalitietojärjestelmän Amazonin pilveen, ja ensi vuonna myös suomalaisten verotiedot siirtyvät Microsoftin Azureen.

“Näillä päätöksillä julkinen sektori sitoo meidät yhä tiukemmin Yhdysvaltoihin. Samalla näemme päivittäin, kuinka epäluotettava liittolainen Yhdysvallat on. Yhdysvaltalaiset yritykset voivat milloin vain estää meiltä pääsyn palveluihinsa. Riippuvuuden syventäminen on vastuutonta,” Salla linjaa.

Salla muistuttaa, että Yhdysvaltain Cloud Act -laki velvoittaa yhdysvaltalaiset teknologiayhtiöt luovuttamaan hallussaan olevan datan viranomaisille pyynnöstä, riippumatta siitä, missä datakeskus sijaitsee.

“Nyt kun Kela siirtää datamme yhdysvaltalaiseen pilveen, suomalaisten tiedot siirtyvät pois omista käsistämme. Ei ole merkitystä, onko palvelin Espoossa vai Austinissa, kaikki tämä data on Yhdysvaltain viranomaisten saatavilla,” Salla selventää.

Hankkeita perustellaan säästöillä ja tehokkuudella, mutta todellisuudessa Suomi maksaa niistä korkean hinnan.

“Tällaisilla päätöksillä Suomi luopuu digitaalisesta itsemääräämisoikeudestaan. Yhdysvaltalaiset pilvipalvelut sitovat meidät lisensseihinsä ja ehtoihinsa. Veronmaksajien rahat valuvat ulkomaille, ja samalla menetämme kontrollin kriittisistä toiminnoistamme,” Salla sanoo.

Salla painottaa, että kyse on ennen kaikkea kansallisesta toimintakyvystä ja itsemääräämisoikeudesta.

“Valtio, joka ei hallitse omaa dataansa, ei ole toimintakykyinen kriisitilanteessa. Tämä on huoltovarmuuskysymys ja valtiollisen turvallisuuden ydintä,” hän sanoo.

Salla vaatii julkisen sektorin pilvihankkeiden välitöntä pysäyttämistä ja suunnanmuutosta.

“Suomen julkisen sektorin toimijoiden on keskeytettävä välittömästi hankkeet, joissa kriittistä dataa ja infrastruktuuria siirretään vieraan vallan hallintaan. Yhdysvaltalaisesta teknologiariippuvuudesta on irtauduttava nyt. Eurooppalaisia pilvi- ja teknologiavaihtoehtoja löytyy. Kyse ei ole osaamisesta, vaan poliittisesta tahdosta. Kansallista turvallisuutta ja itsemääräämisoikeutta ei saa ikinä ulkoistaa,” Salla päättää.