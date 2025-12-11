Uusia kuluttajaluotonmyöntäjiä ja kuluttajaluotonvälittäjiä Finanssivalvonnan valvontaan
Finanssivalvonnan valvontaan on tulossa uusia kuluttajaluotonmyöntäjiä ja kuluttajaluotonvälittäjiä. Samalla rekisteröintivelvollisuus luotonmyöntäjäksi laajenee koskemaan myös osaa nykyisistä kuluttajaluottoja myöntävistä Finanssivalvonnan valvottavista.
Eduskunta on hyväksynyt 5.12.2025 hallituksen esityksen laeiksi kuluttajansuojalain muuttamisesta ja eräiden kuluttajaluottojen välittäjistä sekä niihin liittyviksi laeiksi, jotka tasavallan presidentti on vahvistanut 16.1.2026.
Uusiksi rekisteröintivelvollisiksi ja sen myötä Finanssivalvonnan valvontaan tulevat seuraavat sekä kotimaiset että ulkomaiset toimijat:
- kuluttajaluottoja päätoimisesti myöntävät elinkeinoharjoittajat, kun myönnettävät luotot ovat korottomia ja kuluttomia
- kuluttajaluottoja vain sivutoimisesti myymiensä kulutushyödykkeiden oston rahoittamiseksi myöntävät elinkeinoharjoittajat pois lukien mikro- ja pk-yritykset, joiden luotot ovat korottomia ja kuluttomia ja
- elinkeinoharjoittajat, jotka välittävät kuluttajaluottoja pois lukien luottolaitokset sekä sellaiset mikro- ja pk-yritykset, jotka sivutoimisena harjoittavat luotonvälitystä vain myymiensä kulutushyödykkeiden oston rahoittamiseksi.
Lisäksi rekisteröintivelvollisuus laajenee kaikkiin kuluttajaluottoja myöntäviin Finanssivalvonnan valvottaviin, lukuun ottamatta luottolaitoksia ja maksulaitoksia, jos maksulaitos myöntää maksupalveluun liittyvää luottoa.
Edellä listattujen toimijoiden, jotka aikovat jatkaa kuluttajansuojalain 7 luvun mukaisten kuluttajaluottojen myöntämistä tai välitystä lakimuutosten voimaantulon 20.11.2026 jälkeen, on rekisteröidyttävä Finanssivalvonnan rekisteriin kyseiseen ajankohtaan mennessä.
Eräiden kuluttajaluottojen välittäjistä annetussa laissa on säädetty kuluttajaluotonvälittäjien rekisteröintiedellytyksistä. Finanssivalvonta alkaa ottaa rekisteröinti-ilmoituksia vastaan 20.3.2026 alkaen. Hakemukset, jotka saapuvat viimeistään 20.5.2026, käsitellään lain voimaantuloon mennessä.
Lain nojalla annettavien valtioneuvoston asetusten julkaisun jälkeen Finanssivalvonnan verkkosivuille tullaan lisäämään tarkempia tietoja kuluttajaluotonvälittäjien ja -myöntäjien rekisteröintimenettelystä sekä siitä, minkälainen toiminta edellyttää luotonvälittäjäksi rekisteröitymistä. Finanssivalvonta tulee myös päivittämään verkkosivuja sille saapuvien kysymysten perusteella ja pyrkii vastamaan useimmin kysyttyihin kysymyksiin kootusti verkkosivuillaan.
Kysymyksiä rekisteröintivelvollisuudesta voi lähettää sähköpostiosoitteeseen kuluttajaluottorekisteroinnit(at)finanssivalvonta.fi.
Lisätietoja antavat
Paavo Pirttisalo, juristi, Pankkivalvonta/Lakiasiat.
Timiikka Tommiska, juristi, Pankkivalvonta/Menettelytavat.
Haastattelupyynnöt koordinoi Viestinnän mediapäivystys, puhelin 09 183 5030 arkisin klo 9–16.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Mediapäivystys
palvelee toimittajia arkisin kello 9–16, paitsi kiirastorstaina ja uudenvuodenaattona kello 9–13
Finanssivalvonta on rahoitus- ja vakuutusvalvontaviranomainen, jonka valvottavia ovat muun muassa pankit, vakuutus- ja eläkeyhtiöt sekä muut vakuutusalalla toimivat, sijoituspalveluyritykset, rahastoyhtiöt ja pörssi. Edistämme finanssimarkkinoiden vakautta ja luottamusta sekä asiakkaiden, sijoittajien ja vakuutettujen suojaa.
Muut kielet
