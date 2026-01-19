Sanojen voima ja Wulff Educa-messuilla 23.-24.1.2026

Wulffilaiset tapaavat tammikuun Educa-messuilla opetusalan ja varhaiskasvatuksen ammattilaisia. Educan teema oikeus opettamisen ja oppimisen iloon näkyy Wulffin osastolla Sanojen voima -stooriseinässä: valkotauluseinällä olevaa tarinaa saa täydentää itselle merkityksellisillä ja ajankohtaisilla sanoilla. Samalla pääsee kokeilemaan uutta liuotinvapaata, hajutonta ja tahraamatonta STABILO MARKdry -valkotaulukynää, joka on nopeasti noussut suosituksi vaihtoehdoksi perinteisille valkotaulutusseille. PEFC-sertifioidusta puusta valmistetut kynät sopivat myös fläppitaulukäyttöön.

Käsinkirjoittamisen tärkeys

”Rakastuin heti MARKdry-kynän kirjoitustuntumaan. Se liukuu valkotaulupinnalla kuin unelma”, kommentoi työyhteisövalmentaja, taideterapeutti – ja ahkera valkotaululle sekä fläpeille kirjoittaja sekä piirustaja Tuuli Paltemaa. "Käsinkirjoittamista sekä sanojen ja niiden merkitysten äärelle pysähtymistä tarvitaan tänä kovaa vauhtia digitalisoituvana ja tekoälyistyvänä aikana ehkä enemmän kuin koskaan aiemmin. Käsinkirjoittaminen vaatii hienomotorisia liikkeitä ja aistipalautetta, mikä aktivoi useita aivoalueita liittyen liikkeeseen, visioon, tuntoaistiin ja muistamiseen”, hän jatkaa.

Värikkäitä sanoja paperilla ja unelmien luovuutta lisäävä STABILO-paketti koko ryhmälle!

2020-luvun lapsia ja nuoria käsinkirjoittamiseen, itseilmaisuun ja taiteiluun voi inspiroida helposti esimerkiksi STABILON monikäyttöisillä kuitukärkikynillä, sivellintusseilla ja korostuskynillä. Kaikki Wulffin osastolla 6f2 -vierailleet ja oman merkityksellisen sanansa Sanojen voima -tarinaan täydentäneet osallistuvat myös unelmien STABILO-paketin arvontaan. Palkinto sisältää 54 setin valikoiman erilaisia STABILO-tuotteita (arvo lähes 1 000 euroa).

Asiantuntemusta ja iloa koulujen ja varhaiskasvatuksen arkeen

Wulff on palvellut suomalaisia kouluja ja yrityksiä jo vuodesta 1890 ja kokemusta yhteistyöstä julkishallinnon yhteishankintayhtiön Hanselin kumppanuudesta sillä on 2000-luvulta alkaen. Educa-messuilta saa mukaansa myös tuoreen koulukauppakuvaston, jonka valikoima tarjoaa kestäviä klassikoita ja innostavia uutuuksia opetuksen ja varhaiskasvatuksen tueksi. Tutustu myös STABILO-tuotteiden messutarjouksiin, nappaa mukaan opekalenteri ja Wulffi-lehden 135-vuotisjuhlanumero ja pysähdy hetkeksi hyvien sanojen äärelle.

Mitä: Educa-messut

Missä: Helsingin Messukeskus

Avoinna: pe 23.1. klo 10-18 ja la 24.1. klo 10-17

Wulff & Sanojen voima -osasto: 6f2

