Wulff-Yhtiöt Oyj

Sanojen voima ja Wulff Educa-messuilla 23.-24.1.2026

23.1.2026 13:57:37 EET | Wulff-Yhtiöt Oyj | Tiedote

Jaa

Wulff on mukana Educa-messuilla  pe-la 23.–24.1.2026 Helsingin Messukeskuksessa. Messuosastolla 6f2 kävijät pääsevät pysähtymään hetkeksi itselleen merkityksellisten sanojen äärelle ja samalla kokeilemaan Wulffin koulukaupan tuotteita. 

Educa 2026 -bessutapahtuma, ihmisiä messuosastolla jättikokoisen valkotaulun edessä, STABILO-tuotteita myyntitelineissä.
Wulffin messuosastolla 6f2 voi pysähtyä hetkeksi itselle merkityksellisten sanojen äärelle stooriseinälle. Samalla osallistuu arvontaan, jossa voi voittaa unelmien megakokoisen paketin STABILO-settejä. Väriä ja iloa koko luokalle tai ryhmälle! Vertti Anttila Wulff

Wulffilaiset tapaavat tammikuun Educa-messuilla opetusalan ja varhaiskasvatuksen ammattilaisia. Educan teema oikeus opettamisen ja oppimisen iloon näkyy Wulffin osastolla Sanojen voima -stooriseinässä: valkotauluseinällä olevaa tarinaa saa täydentää itselle merkityksellisillä ja ajankohtaisilla sanoilla. Samalla pääsee kokeilemaan uutta liuotinvapaata, hajutonta ja tahraamatonta STABILO MARKdry -valkotaulukynää, joka on nopeasti noussut suosituksi vaihtoehdoksi perinteisille valkotaulutusseille. PEFC-sertifioidusta puusta valmistetut kynät sopivat myös fläppitaulukäyttöön. 

Käsinkirjoittamisen tärkeys

Rakastuin heti MARKdry-kynän kirjoitustuntumaan. Se liukuu valkotaulupinnalla kuin unelma”, kommentoi työyhteisövalmentaja, taideterapeutti – ja ahkera valkotaululle sekä fläpeille kirjoittaja sekä piirustaja Tuuli Paltemaa. "Käsinkirjoittamista sekä sanojen ja niiden merkitysten äärelle pysähtymistä tarvitaan tänä kovaa vauhtia digitalisoituvana ja tekoälyistyvänä aikana ehkä enemmän kuin koskaan aiemmin. Käsinkirjoittaminen vaatii hienomotorisia liikkeitä ja aistipalautetta, mikä aktivoi useita aivoalueita liittyen liikkeeseen, visioon, tuntoaistiin ja muistamiseen”, hän jatkaa. 

Värikkäitä sanoja paperilla ja unelmien luovuutta lisäävä STABILO-paketti koko ryhmälle!

2020-luvun lapsia ja nuoria käsinkirjoittamiseen, itseilmaisuun ja taiteiluun voi inspiroida helposti esimerkiksi STABILON monikäyttöisillä kuitukärkikynillä, sivellintusseilla ja korostuskynillä. Kaikki Wulffin osastolla 6f2 -vierailleet ja oman merkityksellisen sanansa Sanojen voima -tarinaan täydentäneet osallistuvat myös unelmien STABILO-paketin arvontaan. Palkinto sisältää 54 setin valikoiman erilaisia STABILO-tuotteita (arvo lähes 1 000 euroa). 

Asiantuntemusta ja iloa koulujen ja varhaiskasvatuksen arkeen

Wulff on palvellut suomalaisia kouluja ja yrityksiä jo vuodesta 1890 ja kokemusta yhteistyöstä julkishallinnon yhteishankintayhtiön Hanselin kumppanuudesta sillä on 2000-luvulta alkaen. Educa-messuilta saa mukaansa myös tuoreen koulukauppakuvaston, jonka valikoima tarjoaa kestäviä klassikoita ja innostavia uutuuksia opetuksen ja varhaiskasvatuksen tueksi. Tutustu myös STABILO-tuotteiden messutarjouksiin, nappaa mukaan opekalenteri ja Wulffi-lehden 135-vuotisjuhlanumero ja pysähdy hetkeksi hyvien sanojen äärelle. 

Mitä: Educa-messut

  • Missä: Helsingin Messukeskus
  • Avoinna: pe 23.1. klo 10-18 ja la 24.1. klo 10-17
  • Wulff & Sanojen voima -osasto: 6f2

Mikä Wulff?
Työelämän palvelut henkilöstövuokrauksesta konsultointiin ja tilitoimistopalveluihin, tuotteet työympäristöön työpaikalle, etätyöpisteelle ja liikkuvaan työhön sekä messu- ja tapahtumapalvelut ja kaupallisten tilojen suunnittelu. Meiltä saat myös Canonin tulostus- ja dokumentinhallintapalveluita. Vuonna 1890 perustettu Wulff toimii Suomen lisäksi Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa. Vuodesta 2000 alkaen pörssissä olleen yhtiön vuoden liikevaihto 2024 oli 102,8 miljoonaa euroa. Kestäviin tuotteisiin, palveluihin ja toimintaan panostavan Wulffin tavoitteena on kannattava kasvu ja 230 miljoonan euron liikevaihto vuonna 2030.

Wulffista luet lisää: www.wulff.fi

Avainsanat

wulffkoulukauppaoppiminenluovuuskasvatusalaopetusalavarhaiskasvatuskoulukoulutus

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Educa 2026 -bessutapahtuma, ihmisiä messuosastolla jättikokoisen valkotaulun edessä, STABILO-tuotteita myyntitelineissä.
Wulffin messuosastolla 6f2 voi pysähtyä hetkeksi itselle merkityksellisten sanojen äärelle stooriseinälle. Samalla osallistuu arvontaan, jossa voi voittaa unelmien megakokoisen paketin STABILO-settejä. Väriä ja iloa koko luokalle tai ryhmälle!
Vertti Anttila Wulff
Lataa
Valkotaululle kirjoitettuja numeroita, pöydällä eri värisiä STABILO MARKdry -valkotaulukyniä.
STABILO MARKdry -valkotaulukynillä kirjoitat monenlaisille pinnoille. Kätevät, hajustettomat ja liuotinvapaat vaihtoehdot perinteisille tusseille sopivat myös fläppitaulukäyttöön. Kynät on valmistettu PEFC-sertifioidusta puusta.
STABILO | WULFF
Lataa
Valkotaulu, jolla on värikkäitä merkintöjä, ympärillä STABILO MARKdry -valkotaulukyniä ja muita toimistotarvikkeita.
STABILO MARKdry -valkotaulukyniä
STABILO | WULFF
Lataa
Nuori nainen kirjoittamassa jättikokoiselle valkotaululle messuilla.
Wulff & Sanojen voima! Wulffin Educa-messujen osastolla voi pysähtyä hetkeksi itselle merkityksellisten sanojen äärelle ja täydentää tarinaa.
Vertti Anttila Wulff
Lataa
Lähikuvassa STABILO MARKdry -valkotaulukynä ja käsi. Punainen kynä, jolla kirjoitetaan isolla valkotaululle.
STABILO MARKdry -valkotaulukynä liukuu kepeästi kirjoituspinnalla.
Vertti Anttila Wulff
Lataa

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Wulff-Yhtiöt Oyj

Wulff köper Yrittäjäin Tilitieto: stärker sin framgångsrika redovisningsverksamhet med Wulffs expertisnätverk i Åbo.9.1.2026 11:37:06 EET | Pressmeddelande

Wulff Redovisningsbyråer stärker sina tjänster genom ett strategiskt företagsköp då Åbobaserade Yrittäjäin Tilitieto Oy blir en del av Wulff-koncernen. Köpet ökar Wulffs omsättning med cirka 1,1 miljoner euro och bidrar med åtta nya toppspecialister till Wulff Redovisningsbyråer. Efter företagsköpet kommer kunderna fortfarande att betjänas av sin egen välbekanta bokförare, som har stöd av Wulffs erfarna professionella team.

Wulff ostaa Yrittäjäin Tilitiedon: lisää vahvaa tilitoimistotoimintaa Wulffin osaajaverkostoon Turkuun9.1.2026 11:14:07 EET | Tiedote

Wulff Tilitoimistot vahvistavat palvelujaan strategisella yritysostolla, kun turkulainen Yrittäjäin Tilitieto Oy liittyy osaksi Wulff-konsernia. Osto kasvattaa Wulffin liikevaihtoa noin 1,1 miljoonalla eurolla ja tuo Wulff Tilitoimistoille kahdeksan uutta huippuosaajaa. Asiakkaita palvelee yritysoston jälkeenkin oma tuttu kirjanpitäjä, jonka tukena on Wulffin kokeneiden ammattilaisten tiimi.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye