Sanojen voima ja Wulff Educa-messuilla 23.-24.1.2026
Wulff on mukana Educa-messuilla pe-la 23.–24.1.2026 Helsingin Messukeskuksessa. Messuosastolla 6f2 kävijät pääsevät pysähtymään hetkeksi itselleen merkityksellisten sanojen äärelle ja samalla kokeilemaan Wulffin koulukaupan tuotteita.
Wulffilaiset tapaavat tammikuun Educa-messuilla opetusalan ja varhaiskasvatuksen ammattilaisia. Educan teema oikeus opettamisen ja oppimisen iloon näkyy Wulffin osastolla Sanojen voima -stooriseinässä: valkotauluseinällä olevaa tarinaa saa täydentää itselle merkityksellisillä ja ajankohtaisilla sanoilla. Samalla pääsee kokeilemaan uutta liuotinvapaata, hajutonta ja tahraamatonta STABILO MARKdry -valkotaulukynää, joka on nopeasti noussut suosituksi vaihtoehdoksi perinteisille valkotaulutusseille. PEFC-sertifioidusta puusta valmistetut kynät sopivat myös fläppitaulukäyttöön.
Käsinkirjoittamisen tärkeys
”Rakastuin heti MARKdry-kynän kirjoitustuntumaan. Se liukuu valkotaulupinnalla kuin unelma”, kommentoi työyhteisövalmentaja, taideterapeutti – ja ahkera valkotaululle sekä fläpeille kirjoittaja sekä piirustaja Tuuli Paltemaa. "Käsinkirjoittamista sekä sanojen ja niiden merkitysten äärelle pysähtymistä tarvitaan tänä kovaa vauhtia digitalisoituvana ja tekoälyistyvänä aikana ehkä enemmän kuin koskaan aiemmin. Käsinkirjoittaminen vaatii hienomotorisia liikkeitä ja aistipalautetta, mikä aktivoi useita aivoalueita liittyen liikkeeseen, visioon, tuntoaistiin ja muistamiseen”, hän jatkaa.
Värikkäitä sanoja paperilla ja unelmien luovuutta lisäävä STABILO-paketti koko ryhmälle!
2020-luvun lapsia ja nuoria käsinkirjoittamiseen, itseilmaisuun ja taiteiluun voi inspiroida helposti esimerkiksi STABILON monikäyttöisillä kuitukärkikynillä, sivellintusseilla ja korostuskynillä. Kaikki Wulffin osastolla 6f2 -vierailleet ja oman merkityksellisen sanansa Sanojen voima -tarinaan täydentäneet osallistuvat myös unelmien STABILO-paketin arvontaan. Palkinto sisältää 54 setin valikoiman erilaisia STABILO-tuotteita (arvo lähes 1 000 euroa).
Asiantuntemusta ja iloa koulujen ja varhaiskasvatuksen arkeen
Wulff on palvellut suomalaisia kouluja ja yrityksiä jo vuodesta 1890 ja kokemusta yhteistyöstä julkishallinnon yhteishankintayhtiön Hanselin kumppanuudesta sillä on 2000-luvulta alkaen. Educa-messuilta saa mukaansa myös tuoreen koulukauppakuvaston, jonka valikoima tarjoaa kestäviä klassikoita ja innostavia uutuuksia opetuksen ja varhaiskasvatuksen tueksi. Tutustu myös STABILO-tuotteiden messutarjouksiin, nappaa mukaan opekalenteri ja Wulffi-lehden 135-vuotisjuhlanumero ja pysähdy hetkeksi hyvien sanojen äärelle.
Mitä: Educa-messut
- Missä: Helsingin Messukeskus
- Avoinna: pe 23.1. klo 10-18 ja la 24.1. klo 10-17
- Wulff & Sanojen voima -osasto: 6f2
Mikä Wulff?
Työelämän palvelut henkilöstövuokrauksesta konsultointiin ja tilitoimistopalveluihin, tuotteet työympäristöön työpaikalle, etätyöpisteelle ja liikkuvaan työhön sekä messu- ja tapahtumapalvelut ja kaupallisten tilojen suunnittelu. Meiltä saat myös Canonin tulostus- ja dokumentinhallintapalveluita. Vuonna 1890 perustettu Wulff toimii Suomen lisäksi Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa. Vuodesta 2000 alkaen pörssissä olleen yhtiön vuoden liikevaihto 2024 oli 102,8 miljoonaa euroa. Kestäviin tuotteisiin, palveluihin ja toimintaan panostavan Wulffin tavoitteena on kannattava kasvu ja 230 miljoonan euron liikevaihto vuonna 2030.
Wulffista luet lisää: www.wulff.fi
Janne TammelinmyyntijohtajaWulff Oy Ab | Tuotteet työympäristöönPuh:045 652 1650janne.tammelin@wulff.fiwulff.fi
Olli LättitoimitusjohtajaWulff Oy Ab | Tuotteet työympäristöönPuh:0407258974olli.latti@wulff.fiwulff.fi
