Maailman suurin sähköautojen talvitesti FLTP 1000 km ajetaan kolmatta kertaa – noin 70 autoa suuntaa halki Suomen napapiirille.

FLTP 1000 km -testillä haetaan vastausta kysymykseen, kykeneekö sähköauto pitkällä talvimatkalla suoriutumaan lataustaukoineen ajassa, joka on käytännössä verrattavissa polttomoottoriautojen tyypilliseen 14 tunnin matkasuoritukseen. Testissä huomioidaan ajoneuvojen lataustarve, kuljettajien luonnolliset pysähdystarpeet sekä nykyisen suurteholatausverkoston vaikutus kokonaismatka-aikaan.

Suomalainen FLTP-testiohjelma on noussut kolmessa vuodessa maailman suurimmaksi merkkiriippumattomaksi sähköautojen testausohjelmaksi, joka toteutetaan aidoissa käyttöolosuhteissa. FLTP testaa vuosittain laajamittaisesti yli 200 eri sähköauton todellista matkantekokykyä Pohjolan vaativissa olosuhteissa ja tuottaa riippumatonta dataa sähköautojen käytännön toimivuudesta eri vuodenaikoina.

FLTP 1000 km on testiohjelman laajin yksittäinen koitos. Vuoden 2026 talvitestiin järjestäjät arvioivat osallistuvan noin 70 erilaista sähköautomallia, jotka ajavat testin samanaikaisesti identtisissä talviolosuhteissa.

Laaja testikuljettajapooli mahdollistaa mittakaavan

Testin keskeinen vahvuus on poikkeuksellinen testikuljettajaresurssi. FLTP-ohjelmalla on käytössään yli 480 koulutetun testikuljettajan pooli, joka mahdollistaa suuren automäärän samanaikaisen testaamisen tuottaen suoraan vertailukelpoista dataa todellisista ajo-olosuhteista.

“FLTP 1000 km ei ole äärirajoille ajamista, vaan sähköautojen ja latausverkoston yhteispelin arviointia todellisessa talvimatkanteossa. Testissä simuloidaan esimerkiksi perheen hiihtolomamatkaa Etelä-Suomesta Lappiin. Laaja kuljettajapoolimme mahdollistaa testin toteuttamisen mittakaavassa, jota ei ole aiemmin nähty riippumattomassa ajoneuvotestauksessa,” sanoo FLTP:n toiminnanjohtaja ja perustaja Jaakko Leppo.

Stressitesti autolle ja latausverkostolle

Testireitti on tasan 1 000 kilometriä pitkä. Se alkaa Etelä-Suomesta, kulkee maan halki Rovaniemelle, ylittää napapiirin ja päättyy Rukatunturin kautta Kuusamoon. Testissä yhteislähdön yhtenä tavoitteena on myös ruuhkauttaa ja koeponnistaa julkisen latausverkoston kapasiteettia. Noin 70 auton samanaikainen matkanteko tarjoaa konkreettisen kuvan siitä, miten matkanteko ja julkinen latausverkosto toimivat, kun suuri määrä sähköautoja saapuu latausasemille yhtäaikaisesti keskellä talvikautta.

Kaikki ajoneuvot ajavat saman reitin noudattaen liikennesääntöjä ja nopeusrajoituksia. Jokaisen testiauton reaaliaikainen ajonopeus välittyy testikeskuksen liveseurantaan, mikä varmistaa ajonopeuksien läpinäkyvän seurannan koko testin ajan. Testissä mitataan mm. kokonaismatka-aikaa latauksineen, energiankulutusta pakkasolosuhteissa sekä latauskäyttäytymistä ja esilämmityksen toimivuutta.



