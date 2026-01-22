Fingrid Oyj

mFRR-energiamarkkinalla ollut epälooginen hinta korjattu

23.1.2026 10:55:53 EET | Fingrid Oyj | Tiedote

Jaa

mFRR-energiamarkkinalla havaittiin epälooginen hinta 9.1. markkina-aikajaksolle 12:00 - 12:15 Suomen aikaa.

Kyseisellä aikajaksolla hinta oli 889 €/MWh seuraavilla tarjousalueilla: FI, SE3, SE4, NO1, NO2, NO3, NO5, DK1 ja DK2. 

Fingrid selvitti tapausta yhdessä muiden pohjoismaisten kantaverkkoyhtiöiden kanssa ja epälooginen hinta on nyt korjattu. Kyseiselle markkina-aikajaksolle määritettiin korjatuksi hinnaksi 92 €/MWh, millä on vaikutusta myös markkina-aikajakson tasepoikkeaman hintaan. 

Uusi marginaalihinta perustuu hintajärjestyksessä valittuihin tarjouksiin ja tätä korkeammalla hinnalla aktivoiduille tarjouksille maksetaan tarjoushinnan mukainen (pay as bid) energiamaksu. Korjaus tehtiin koordinoidusti muiden pohjoismaisten kantaverkkoyhtiöiden kanssa.

Tapauksen syytä on selvitetty ja mFRR-energiamarkkinan markkina-alustalle tehtiin 22.1. päivitys, jonka on testeissä havaittu vähentävän epäloogisten tulosten esiintymistä.

Lisätiedot
Otso-Ville Rinne, puh. 030 395 4142

Tietoja julkaisijasta

Fingrid on suomalaisten kantaverkkoyhtiö. Turvaamme asiakkaille ja yhteiskunnalle kustannustehokkaasti varman sähkön ja muovaamme tulevaisuuden puhdasta ja markkinaehtoista sähköjärjestelmää.

Fingrid välittää. Varmasti. 
www.fingrid.fi

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Fingrid Oyj

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye