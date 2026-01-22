mFRR-energiamarkkinalla ollut epälooginen hinta korjattu

Kyseisellä aikajaksolla hinta oli 889 €/MWh seuraavilla tarjousalueilla: FI, SE3, SE4, NO1, NO2, NO3, NO5, DK1 ja DK2.



Fingrid selvitti tapausta yhdessä muiden pohjoismaisten kantaverkkoyhtiöiden kanssa ja epälooginen hinta on nyt korjattu. Kyseiselle markkina-aikajaksolle määritettiin korjatuksi hinnaksi 92 €/MWh, millä on vaikutusta myös markkina-aikajakson tasepoikkeaman hintaan.



Uusi marginaalihinta perustuu hintajärjestyksessä valittuihin tarjouksiin ja tätä korkeammalla hinnalla aktivoiduille tarjouksille maksetaan tarjoushinnan mukainen (pay as bid) energiamaksu. Korjaus tehtiin koordinoidusti muiden pohjoismaisten kantaverkkoyhtiöiden kanssa.

Tapauksen syytä on selvitetty ja mFRR-energiamarkkinan markkina-alustalle tehtiin 22.1. päivitys, jonka on testeissä havaittu vähentävän epäloogisten tulosten esiintymistä.

Lisätiedot

Otso-Ville Rinne, puh. 030 395 4142