mFRR-energiamarkkinalla ollut epälooginen hinta korjattu
mFRR-energiamarkkinalla havaittiin epälooginen hinta 9.1. markkina-aikajaksolle 12:00 - 12:15 Suomen aikaa.
Kyseisellä aikajaksolla hinta oli 889 €/MWh seuraavilla tarjousalueilla: FI, SE3, SE4, NO1, NO2, NO3, NO5, DK1 ja DK2.
Fingrid selvitti tapausta yhdessä muiden pohjoismaisten kantaverkkoyhtiöiden kanssa ja epälooginen hinta on nyt korjattu. Kyseiselle markkina-aikajaksolle määritettiin korjatuksi hinnaksi 92 €/MWh, millä on vaikutusta myös markkina-aikajakson tasepoikkeaman hintaan.
Uusi marginaalihinta perustuu hintajärjestyksessä valittuihin tarjouksiin ja tätä korkeammalla hinnalla aktivoiduille tarjouksille maksetaan tarjoushinnan mukainen (pay as bid) energiamaksu. Korjaus tehtiin koordinoidusti muiden pohjoismaisten kantaverkkoyhtiöiden kanssa.
Tapauksen syytä on selvitetty ja mFRR-energiamarkkinan markkina-alustalle tehtiin 22.1. päivitys, jonka on testeissä havaittu vähentävän epäloogisten tulosten esiintymistä.
Lisätiedot
Otso-Ville Rinne, puh. 030 395 4142
Tietoja julkaisijasta
Fingrid on suomalaisten kantaverkkoyhtiö. Turvaamme asiakkaille ja yhteiskunnalle kustannustehokkaasti varman sähkön ja muovaamme tulevaisuuden puhdasta ja markkinaehtoista sähköjärjestelmää.
Fingrid välittää. Varmasti.
www.fingrid.fi
