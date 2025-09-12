Pajala Etelä-Suomi rakentaa TA-Yhtiöille kestäviä ja energiatehokkaita asumisoikeusasuntoja Tampereen Hatanpäähän

Asumisoikeuskohde Boijenkatu 1 koostuu kolmesta 5–6-kerroksisesta kerrostalosta sekä erillisestä talousrakennuksesta. Kokonaisuuteen kuuluu 55 asumisoikeusasuntoa, jotka ovat 2–4 h asuntoja. Asuntojen yhteenlaskettu asuinpinta-ala on 3 728,5 m².

Asuntojen lisäksi kohteeseen toteutetaan kaksi liiketilaa sekä monipuoliset yhteistilat: pesula talokohtaisine kuivaushuoneineen, talosauna ja kerhotila asukkaiden käyttöön.

Rakennuslupa kohteelle on myönnetty kesällä 2025 ja se on tullut lainvoimaiseksi syksyllä 2025.

Toimivia ja pitkäikäisiä asuntoja Pyhäjärven tuntumaan



Hanke on osa uutta Boijenkadun asuinkorttelia ja -aluetta, joka on rakenteilla Hatanpään arboretumin ja Pyhäjärven rantamaisemien tuntumaan. Kaikkiaan Boijenkadun asuinalue tulee tarjoamaan asuntoja noin 670 uudelle asukkaalle.

-Olemme TA:lla tyytyväisiä päästessämme rakennuttamaan laadukkaita ja hyvin suunniteltuja asuntoja kauniisiin maisemiin. Jatkamme hyvin alkanutta yhteistyötä Pajalan kanssa, joten hanke etenee vakaalta pohjalta, kertoo aluejohtaja Mika Pekkala TA-Yhtiöistä.

Kohde toteutetaan Tampereen kaupungin vuokratontille, ja sen suunnittelussa on painotettu energiatehokkuuden lisäksi energian omavaraisuutta ja esteettömyyttä. Lisäksi rakentamisessa ja asuntojen pintamateriaalivalinnoissa on keskitytty kestäviin ja pitkäikäisiin ratkaisuihin. Rakennus saavuttaa A-energialuokan ja käyttää maalämpöä sekä aurinkosähköä, sekä täyttää Kuntarahoituksen ns. ”vihreän rahan” vähähiilisyyden vaatimustason.

– Boijenkatu 1 edustaa kestävää ja käyttäjälähtöistä asumista, jota haluamme olla rakentamassa. Pyhäjärven rantamaisemat, esteettömyys ja energiatehokkaat ratkaisut luovat vahvan pohjan pitkäikäiselle asumiselle. On hienoa jatkaa luottamuksellista yhteistyötä TA-yhtiöiden kanssa Tampereella, toteaa Janne Toivanen Pajala Etelä-Suomi Oy:stä.

Kohteen rakentaminen on käynnistynyt ja sen on määrä valmistua vuoden 2027 aikana.