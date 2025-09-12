Pajala Etelä-Suomi rakentaa TA-Yhtiöille kestäviä ja energiatehokkaita asumisoikeusasuntoja Tampereen Hatanpäähän
Pajala Etelä-Suomi on allekirjoittanut TA-Yhtiöiden kanssa urakkasopimuksen Tampereen
Hatanpäähän rakennettavasta 55 asunnon asumisoikeuskerrostalohankkeesta. Boijenkatu 1 -
kohde rakentuu osaksi uutta, Pyhäjärven läheisyydessä sijaitsevaa asuinkorttelia. Kohteen
suunnittelussa on painotettu muun muassa asuntojen toimivuutta ja energian omavaraisuutta.
Asumisoikeuskohde Boijenkatu 1 koostuu kolmesta 5–6-kerroksisesta kerrostalosta sekä erillisestä talousrakennuksesta. Kokonaisuuteen kuuluu 55 asumisoikeusasuntoa, jotka ovat 2–4 h asuntoja. Asuntojen yhteenlaskettu asuinpinta-ala on 3 728,5 m².
Asuntojen lisäksi kohteeseen toteutetaan kaksi liiketilaa sekä monipuoliset yhteistilat: pesula talokohtaisine kuivaushuoneineen, talosauna ja kerhotila asukkaiden käyttöön.
Rakennuslupa kohteelle on myönnetty kesällä 2025 ja se on tullut lainvoimaiseksi syksyllä 2025.
Toimivia ja pitkäikäisiä asuntoja Pyhäjärven tuntumaan
Hanke on osa uutta Boijenkadun asuinkorttelia ja -aluetta, joka on rakenteilla Hatanpään arboretumin ja Pyhäjärven rantamaisemien tuntumaan. Kaikkiaan Boijenkadun asuinalue tulee tarjoamaan asuntoja noin 670 uudelle asukkaalle.
-Olemme TA:lla tyytyväisiä päästessämme rakennuttamaan laadukkaita ja hyvin suunniteltuja asuntoja kauniisiin maisemiin. Jatkamme hyvin alkanutta yhteistyötä Pajalan kanssa, joten hanke etenee vakaalta pohjalta, kertoo aluejohtaja Mika Pekkala TA-Yhtiöistä.
Kohde toteutetaan Tampereen kaupungin vuokratontille, ja sen suunnittelussa on painotettu energiatehokkuuden lisäksi energian omavaraisuutta ja esteettömyyttä. Lisäksi rakentamisessa ja asuntojen pintamateriaalivalinnoissa on keskitytty kestäviin ja pitkäikäisiin ratkaisuihin. Rakennus saavuttaa A-energialuokan ja käyttää maalämpöä sekä aurinkosähköä, sekä täyttää Kuntarahoituksen ns. ”vihreän rahan” vähähiilisyyden vaatimustason.
– Boijenkatu 1 edustaa kestävää ja käyttäjälähtöistä asumista, jota haluamme olla rakentamassa. Pyhäjärven rantamaisemat, esteettömyys ja energiatehokkaat ratkaisut luovat vahvan pohjan pitkäikäiselle asumiselle. On hienoa jatkaa luottamuksellista yhteistyötä TA-yhtiöiden kanssa Tampereella, toteaa Janne Toivanen Pajala Etelä-Suomi Oy:stä.
Kohteen rakentaminen on käynnistynyt ja sen on määrä valmistua vuoden 2027 aikana.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Janne ToivanenPajala Etelä-Suomi OyPuh:050 406 8057janne.toivanen@pajala.fi
Eija HelinRakennuttajapäällikkö, TA-Rakennuttaja Oy (Tampere)Puh:050 342 1543eija.helin@ta.fi
Linkit
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Pajala Yhtiöt Oy
Pajala-HVM Housing Oy ratkaisee kausityöntekijämajoituksen pulman ja tuo Lappiin 600 uutta majoitushuonetta – ensimmäiset kohteet käytössä loppuvuodesta 2025 Ylläksellä ja Saariselällä12.9.2025 10:50:22 EEST | Tiedote
Pajala Yhtiöt Oy:n ja HVM Infra Oy:n yhteisyritys Pajala-HVM Housing Oy on käynnistänyt innovatiivisen majoitusratkaisun kausityöntekijöille kokonaisratkaisuna. Yhteistyö yhdistää rakentamisen ja kiinteistökehityksen osaamisen sekä matkailu- ja palvelualan tarpeiden syvällisen tuntemuksen. Yhtiö on kehittänyt soveltuvat maa-alueet Lapin merkittävimpiin keskuksiin, luonut konseptin lähes 600 majoitushuoneelle ja solminut merkittäviä sopimuksia loppukäyttäjien kanssa. Ensimmäiset 196 majoitushuonetta tullaan sijoittamaan Ylläkselle ja Saariselälle. Maanrakennustyöt ovat käynnissä ja käyttöönotto tapahtuu loppuvuodesta 2025. Yhtiön ratkaisu on ainutlaatuinen mittakaavassaan toimitusnopeuden, skaalattavuuden ja loppukäyttäjän kustannustason näkökulmasta. Myös ympäristöhyöty on merkittävä, sillä rakentamisen hiilijalanjälki on noin 1/10 vastaavan uuden rakentamisesta, mikä tekee mallista sekä taloudellisesti että ekologisesti kestävän.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme