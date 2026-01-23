Jyväskyläläinen ohjelmistoyritys Jamix voitti ravintolatoimialan innovaatiopalkinnon
Ravintola-alaan keskittyvän FFCR Helsinki -tapahtuman yhteydessä järjestettävä Innovation Awards -kilpailu nostaa esiin vuoden innovatiivisimmat tuotteet ja palvelut. Jamix Oy:n kehittämä moderni kalenteri ammattikeittiöiden arjen suunnitteluun ja hallintaan voitti Innovation Awards -palkinnon Horeca-alan innovaatio -kategoriassa.
Panorama on JAMIX G6 -keittiöjärjestelmään sisältyvä moderni kalenteri ravintolan arjen suunnitteluun ja hallintaan. Panoramassa nähdään yhdellä silmäyksellä kaikki päivään liittyvät tiedot – oli sitten kyseessä kiertävä ruokalista tai yksittäinen kokoustarjoilu – jotka linkittyvät järjestelmässä saumattomasti ravintolan resepteihin ja raaka-aineisiin.
”Keittiöillä tyypillisesti kootaan päivän tehtävät kaikkien nähtäville esimerkiksi kirjoittamalla ne käsin valkotaululle, koska nykyiset järjestelmät eivät tarjoa ratkaisua tähän. Jamix G6 -ohjelmassa halusimme huomioida tämänkin tarpeen”, kertoo Jamixin perustaja ja toimitusjohtaja Mikko Jaatinen.
JAMIX G6 Panoraman ansiosta keittiössä ei ole enää tarvetta myöskään paperikalenterille eikä ruokalistatulosteille. JAMIX G6 Panorama -kalenterin kautta nähdään muun muassa päivän ruokalista, reseptit valmistusohjeineen sekä tuoteselosteet ja allergeenit – ja kaikilla ravintolan työntekijöillä, niin keittiössä kuin salin puolella, on pääsy omalta laitteeltaan tähän aina ajan tasalla olevaan tietoon.
JAMIX G6 Panorama säästää aikaa ja minimoi virheiden riskiä sekä epäselviä tilanteita. Ruokalistasuunnittelu, arjen aikatauluttaminen sekä viime hetken muutokset hoituvat helpommin ja nopeammin, koska kaikki tiedot hallitaan yhdessä järjestelmässä. Reseptejä ei tarvitse tulostaa paperille ja tiedonhaku hoituu silmänräpäyksessä, kun tietoa ei tarvitse etsiä kansioista tai kysellä kollegoilta. Panorama mahdollistaa keittiön toiminnan ohjaamiseen myös etänä.
JAMIX G6 Panorama tuo järjestelmän keittiön kulmahuoneesta kaikkien ravintolan työntekijöiden työvälineeksi. Tämä digitaalinen työkaveri kulkee mukana jopa mobiililaitteessa niin kokin kuin tarjoilijan takataskussa ja tarjoaa saman ajantasaisen tiedon koko työyhteisölle palvellen niin suunnittelua, tuotantoa kuin asiakaspalvelua.
JAMIX G6 Panorama on myös PRO 2026 -finalisti. Horeca-alan arvostetuimmat palkinnot jaetaan PRO-gaalassa Finlandia-talossa 29. tammikuuta.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Mikko JaatinenToimitusjohtajaJamix OyPuh:+358 400 478 784mikko.jaatinen@jamix.com
Kuvat
Linkit
Jamix Oy
Jamix Oy on suomalainen ohjelmistoyritys ja johtava järjestelmätoimittaja ammattikeittiöille. Jamix on jo 35 vuoden ajan kehittänyt innovatiivisia digitaalisia ratkaisuja ammattikeittiöiden toiminnanohjaukseen. Jamix-järjestelmän avulla keittiössä säästyy aikaa ja rahaa. Lisäksi se varmistaa toiminnan tasalaatuisuuden ja tukee vastuullista toimintaa muun muassa ruokahävikin hallintaan liittyen. Suomessa asiakaskuntaan kuuluu ravitsemispalvelujen tarjoajia niin julkisella kuin yksityisellä puolella. Yhdysvalloissa Jamixin asiakaskunta kasvaa erityisesti yliopistosektorilla. Jamixin kotipaikka on Jyväskylässä ja sillä on tytäryritys Yhdysvalloissa.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.