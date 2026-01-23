Jyväskyläläinen ohjelmistoyritys Jamix voitti ravintolatoimialan innovaatiopalkinnon

Panorama on JAMIX G6 -keittiöjärjestelmään sisältyvä moderni kalenteri ravintolan arjen suunnitteluun ja hallintaan. Panoramassa nähdään yhdellä silmäyksellä kaikki päivään liittyvät tiedot – oli sitten kyseessä kiertävä ruokalista tai yksittäinen kokoustarjoilu – jotka linkittyvät järjestelmässä saumattomasti ravintolan resepteihin ja raaka-aineisiin.

”Keittiöillä tyypillisesti kootaan päivän tehtävät kaikkien nähtäville esimerkiksi kirjoittamalla ne käsin valkotaululle, koska nykyiset järjestelmät eivät tarjoa ratkaisua tähän. Jamix G6 -ohjelmassa halusimme huomioida tämänkin tarpeen”, kertoo Jamixin perustaja ja toimitusjohtaja Mikko Jaatinen.

JAMIX G6 Panoraman ansiosta keittiössä ei ole enää tarvetta myöskään paperikalenterille eikä ruokalistatulosteille. JAMIX G6 Panorama -kalenterin kautta nähdään muun muassa päivän ruokalista, reseptit valmistusohjeineen sekä tuoteselosteet ja allergeenit – ja kaikilla ravintolan työntekijöillä, niin keittiössä kuin salin puolella, on pääsy omalta laitteeltaan tähän aina ajan tasalla olevaan tietoon.

JAMIX G6 Panorama säästää aikaa ja minimoi virheiden riskiä sekä epäselviä tilanteita. Ruokalistasuunnittelu, arjen aikatauluttaminen sekä viime hetken muutokset hoituvat helpommin ja nopeammin, koska kaikki tiedot hallitaan yhdessä järjestelmässä. Reseptejä ei tarvitse tulostaa paperille ja tiedonhaku hoituu silmänräpäyksessä, kun tietoa ei tarvitse etsiä kansioista tai kysellä kollegoilta. Panorama mahdollistaa keittiön toiminnan ohjaamiseen myös etänä.

JAMIX G6 Panorama tuo järjestelmän keittiön kulmahuoneesta kaikkien ravintolan työntekijöiden työvälineeksi. Tämä digitaalinen työkaveri kulkee mukana jopa mobiililaitteessa niin kokin kuin tarjoilijan takataskussa ja tarjoaa saman ajantasaisen tiedon koko työyhteisölle palvellen niin suunnittelua, tuotantoa kuin asiakaspalvelua.

JAMIX G6 Panorama on myös PRO 2026 -finalisti. Horeca-alan arvostetuimmat palkinnot jaetaan PRO-gaalassa Finlandia-talossa 29. tammikuuta.