Suomen Akatemia myönsi kansainväliseen rahoitusyhteistyöhön noin 10 miljoonaa vuonna 2025
Suomen Akatemia on viimeisen vuoden aikana uudistanut kansainvälisen rahoitustoiminnan muotoja.
Akatemiassa perustettiin kansainvälisen tutkimusyhteistyön päätösjaosto strategisemman, keskitetyn ja tehokkaamman kansainvälisen rahoitusyhteistyön toteuttamiseksi. Jaostoon nimettiin jäsenet Suomen Akatemian hallituksesta, toimikunnista ja strategisen tutkimuksen neuvostosta. Jaoston toimikausi jatkuu vuoden 2027 loppuun saakka.
Jaosto linjaa ja päättää jatkossa rahoituksista pohjoismaisessa, eurooppalaisessa ja globaalissa rahoitusyhteistyössä.
Maailmanluokan tieteellisen huippuosaamisen kehittäminen edellyttää kansainvälisyyttä. Suomen Akatemian rahoitus kytkee huippuosaamisemme kansainvälisiin tutkimus- ja innovaatioverkostoihin ja tekee Suomesta entistä houkuttelevamman tiedemaan.
Lisätietoja
- Suomen Akatemian kansainvälisen rahoitusyhteistyön päätökset vuonna 2025
- pääsihteeri Maiju Gyran, p. 029 533 5015, etunimi.sukunimi (at) aka.fi
Avainsanat
Suomen Akatemia
Suomen Akatemia rahoittaa korkealaatuista tieteellistä tutkimusta, toimii tieteen ja tiedepolitiikan asiantuntijana sekä vahvistaa tieteen ja tutkimustyön asemaa yhteiskunnassa. Pyrimme toiminnassamme siihen, että suomalainen tutkimus uusiutuu, monipuolistuu ja kansainvälistyy. Luomme edellytyksiä tutkijankoulutukselle ja tutkijanuralle, kansainvälistymiselle ja tutkimustulosten hyödyntämiselle. Katamme kaikki tieteen ja tutkimuksen alat. Vuonna 2026 rahoitamme tutkimusta lähes 555 miljoonalla eurolla. Akatemia toimii opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla.
