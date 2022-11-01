MobilePay-vuotesi on nyt paketissa
Mitä MobilePay osaa kertoa menneestä vuodestasi? Nyt saat sovelluksessa kurkistuksen viime vuoden maksuihisi.
Kenelle swaippasit rahaa eniten vuonna 2025? Montako kertaa täppäsit maksupäätteellä ja montako kulua kuittasit kavereiden kanssa?
Vastaukset löytyvät MobilePaysta kohdasta Swaippaus viime vuoteen. Tuotepäällikkö Marius Aure Vipps MobilePaylta sanoo inspiraation tulleen muilta yrityksiltä, jotka jakavat käyttäjädataa käyttäjilleen visuaalisella ja hauskalla tavalla.
“MobilePayn Swaippaus viime vuoteen eroaa muista vastaavista koonneista ainakin yhdellä tavalla. Jos olet maksanut kyydistä juhliin, lähettänyt rahalahjan tai lahjoittanut hyväntekeväisyyteen, niin kyse on aina ihmisistä, yhdessä tekemisestä ja yhteisöllisyydestä. Se on meidän datapakettimme sininen lanka, niin sanotusti”, Aure sanoo.
Yhteenveto kaikille täysi-ikäisille käyttäjille
Swaippaus viime vuoteen on saatavilla yli 18-vuotiaille MobilePayn käyttäjille ja se löytyy avaamalla sovelluksen ja klikkailemalla eteenpäin etusivun viestistä. Nähdäksesi yhteenvetosi, tulee sinun antaa suostumus MobilePaylle tarjota sinulle henkilökohtaista tietoa ja viestintää tuotteistamme MobilePayssa olevien tietojesi perusteella. Voit perua suostumuksen, milloin vain sovelluksessa kohdassa Minä ja sieltä kohdassa Eväste- ja yksityisyysasetukset.
Suomessa, Tanskassa ja Norjassa paketoidaan
Viime vuoden MobilePay-yhteenvetoa ei voi jakaa suoraan eteenpäin esimerkiksi somessa. Jonkun mielestä se voisi olla hauskaa, mutta tietosuojasyistä se näkyy vain omassa sovelluksessa.
“Jokainen voi tietysti ottaa ruutukaappauksen omista hauskimmista kohdista ja lähettää kaverilleen”, Aure sanoo.
Suomen ja Tanskan MobilePay-käyttäjät ja Norjan Vipps-käyttäjät saavat kaikki 2025-koonnin sovellukseensa tammikuussa.
Yhteyshenkilöt
Laura TöttermanViestintäpäällikköPuh:+358447119550laura.totterman@vippsmobilepay.com
Lyhyesti Vipps MobilePaysta
Vipps MobilePay aloitti toimintansa 1.11.2022, kun kaksi brändiä, norjalainen Vipps ja tanskalainen MobilePay yhdistyivät. Molemmat brändit ovat yltäneet YouGovin listauksessa top 3 -sijoille Tanskassa ja Norjassa. Suomessa MobilePay on finanssialan toimijoista 2. arvostetuin brändi. Vipps MobilePaylla on noin 12 miljoonaa käyttäjää, yli 400 000 maksupistettä ja 650 työntekijää. MobilePaylla on Suomessa 2,9 miljoonaa käyttäjää.
