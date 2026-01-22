Ennakkotiedote: liikuntajaosto kokoontuu 27.1.2026
Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto kokoontuu 27.1.2026.
Kokouksen asialista on julkaistu Helsingin kaupungin verkkosivuilla.
Samalta sivulta löytyvät myös:
- muut päätösasiakirjat
- kokousaikataulu
- tieto jaoston jäsenistä.
Jaoston puheenjohtaja on Arja Karhuvaara (Kok.).
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Ilpo Kiiskinenviestintäpäällikkö, Helsingin kaupunki, kulttuuri ja vapaa-aikaPuh:050 0211261ilpo.kiiskinen@hel.fi
Helsinki on elämyksellinen ja vetovoimainen kaupunki täynnä tekemistä ja osallistumisen mahdollisuuksia. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala tarjoaa kaupungin asukkaille ja vierailijoille vuodessa yli 20 miljoonaa kokemusta – taidetta, tapahtumia, kursseja, harrastuksia, tiloja, ulkoilualueita ja palveluja liikkumiseen sekä tukea kulttuurille ja kansalaistoiminnalle. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala muodostuu viidestä palvelukokonaisuudesta: kirjasto, kulttuuri, liikunta, nuoriso ja hallinto. Toimialan 1 800 työntekijää ylläpitää ja parantaa helsinkiläisten mahdollisuuksia hyvään elämään ja aktiiviseen kansalaisuuteen. Helsingissä on helppoa ja houkuttelevaa lähteä liikkeelle. Joka päivä.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala
Päätöstiedote: nuorisojaoston kokous 22.1.202622.1.2026 17:32:23 EET | Tiedote
Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto kokoontui 22.1.2026 vuoden ensimmäiseen kokoukseensa. Kokouksessa nuorisojaosto päätti jaettavien avustusten toimintalinjauksista vuodelle 2026.
Helsinki saa uuden liikuntapaikkapäällikön – tehtävään on valittu liikuntatieteen maisteri Anu Jokela20.1.2026 18:07:59 EET | Tiedote
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti 20.1. valita liikuntatieteen maisteri Anu Jokelan liikuntapalveluiden liikuntapaikkapäälliköksi. Liikuntapaikat-palvelun vastuulla ovat muun muassa Helsingin kaupungin uima-, jää- ja sisäliikuntahallit sekä liikuntapuistot ja tekojääradat.
Päätöstiedote: kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kokous 20.1.202620.1.2026 18:06:41 EET | Tiedote
Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan 20.1.2026 kokouksen päätöstiedote on julkaistu. Lautakunta valitsi liikuntatieteen maisteri Anu Jokelan liikuntapalveluiden uudeksi liikuntapaikkapäälliköksi. Liikuntapaikat-palvelun vastuulla ovat muun muassa Helsingin kaupungin uima-, jää- ja sisäliikuntahallit sekä liikuntapuistot ja tekojääradat.
KUTSU: Yrjönkadun uimahallin ennakkoesittelykierros perjantaina 30.1.2026 klo 9.00–11.0020.1.2026 16:45:00 EET | Kutsu
Tervetuloa Yrjönkadun uimahalliin medialle tarkoitettuun ennakkoesittelyyn. Tilaisuudessa kerromme ja näytämme mitä vuonna 2024 alkaneen laajan perusparannuksen yhteydessä uimahallissa korjattiin ja muutettiin sekä miten Suomen vanhimman, alun perin jo vuonna 1928 avatun, uimahallin palveluja on kehitetty.
Förhandsvisning av Georgsgatans simhall fredagen den 30 januari 2026 kl. 9.00–11.0020.1.2026 16:44:00 EET | Pressinbjudan
Välkommen till en förhandsvisning för medier i Georgsgatans simhall. Under visningen berättar vi om och visar upp det som staden åtgärdade och förändrade under den omfattande renoveringen som började 2024. Vi berättar också på vilka sätt staden har utvecklat tjänsterna i Finlands äldsta simhall från 1928.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme