Varo huijausviestejä hammashoitoon liittyen
Keski-Suomen hyvinvointialueen tietoon on tullut useita tapauksia, joissa asiakkaille on lähetetty yksityisestä numerosta hammashoitoa koskevia huijaustekstiviestejä, jotka on tulkittu hyvinvointialueen lähettämiksi viesteiksi. Tähän mennessä tapauksia on havaittu ainakin kymmenen. Vastaavanlaisia huijausviestejä on raportoitu myös muilla hyvinvointialueilla.
Huijausviestissä muistutetaan harhaanjohtavasti väitetystä hammastarkastuskäynnistä, sekä uhataan 80 euron maksusta, mikäli aikaa ei peruta huijausviestissä olevan linkin kautta. Keski-Suomen hyvinvointialue haluaa muistuttaa, että huijausviesteissä olevaa linkkiä ei tule missään tapauksessa avata ja viesti tulee poistaa välittömästi.
Näin tunnistat oikean muistutusviestin
Keski-Suomen hyvinvointialue lähettää automaattisesti tekstiviestimuistutuksen jo varatusta hammashoitoajasta 48 tuntia ennen vastaanottoa. Oikeassa muistutusviestissä kerrotaan varatun ajan päivämäärä ja kellonaika, muistutetaan, että peruuttamattomasta ajasta peritään maksu, mutta muistutusviesti ei siis koskaan sisällä mitään linkkejä.
- Huijausviestit onkin mahdollista erottaa oikeista muistutusviesteistä sillä, että huijausviesteissä on linkki ja Keski-Suomen hyvinvointialueen lähettämissä hammashoidon muistutusviesteissä ei ole koskaan linkkejä, toteaa ylihammaslääkäri Elina Tuppurainen.
Keski-Suomen hyvinvointialue kehottaa asiakkaitaan noudattamaan erityistä varovaisuutta ja tarkistamaan epäselvät viestit virallisia kanavia pitkin.
Jos olet epävarma, onko sinulle varattu aika hammashoitoon, jonka vuoksi saat muistutusvietin, voit tarkistaa tai tarvittaessa perua ajan verkossa osoitteessa: www.hyvaks.fi/asiointi/tarkasta-siirra-tai-peru-suun-terveydenhuollon-aika. Jos verkkoasiointi ei ole mahdollista, ota yhteyttä omaan suun terveydenhuollon yksikköösi puhelimitse.
Ohjeet, jos epäilet joutuneesi huijatuksi
Kyberturvallisuuskeskus ohjeistaa toimimaan seuraavasti, mikäli epäilet joutuneesi huijatuksi:
- Ota viipymättä yhteys pankkiisi, jos olet tehnyt huijauksen perusteella maksun, rikollinen on päässyt verkkopankkiisi tai saanut maksukorttitietosi käsiinsä.
- Tee rikosilmoitus poliisille. Voit tehdä sähköisen rikosilmoituksen verkossa.
- Voit ilmoittaa asiasta myös Kyberturvallisuuskeskukselle.
- Tietovuoto ja tietomurto - Opas identiteettivarkauden ja tietovuodon uhreille - Suomi.fi
Tutustu keinoihin tunnistaa ja suojautua nettihuijauksilta
Yhteyshenkilöt
Lisätietoja:
Elina Tuppurainen, ylihammaslääkäri, puh. 0400 980 718, elina.tuppurainen@hyvaks.fi
Viestinnän yhteyshenkilö: Tuija Melville, puh. 040 7797071, tuija.melville@hyvaks.fi
