2025 oli jo kasvun vuosi DEN Finlandille – joulukuussa uusien omakotitalojen myynti ylitti 14 miljoonaa euroa
Suomen suurin pientalotoimija DEN Finland onnistui kasvattamaan liikevaihtoaan vuonna 2025 tuotemerkeillään Designtalo, Finnlamelli ja Ainoakoti. Samaan aikaan vahva kannattavuus parani edelleen. Omistajavaihdokseen huipentunut vuosi oli onnistunut myös muilla mittareilla.
DEN Finlandin liikevaihto kasvoi vuonna 2025 verrattuna edelliseen vuoteen ja erityisesti tulos kehittyi positiivisesti.
”Olemme onnistuneet edelleen parantamaan vahvaa kannattavuuttamme ja koko vuoden osalta oikaistu käyttökate tulee kasvamaan noin 10 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Oikaistu käyttökateprosentti vuonna 2024 oli 9,0 prosenttia”, kertoo DEN Finlandin toimitusjohtaja Otto Tarkiainen.
Omistajavaihdos avaa mahdollisuuksia
Koko Euroopan tasolla poikkeuksellinen kannattavuuskehitys herätti kansainvälisten sijoittajien kiinnostuksen ja toi uuden omistajan DENille joulukuussa 2025. Uusi omistaja, Metric Capital Partners on ympäri Eurooppaa toimiva pääomasijoitusyhtiö, jonka päätoimipiste on Lontoossa.
”Uuden omistajan myötä voimme panostaa entistä voimallisemmin kasvuun ja kehitykseen, sekä varmistaa yhtiömme taloudellisen vakauden pitkällä aikavälillä. Omistajavaihdos mahdollistaa myös parhaiden käytäntöjen jakamisen itävaltalaisen, myös Saksassa toimivan, johtavan pientalovalmistaja ELKin kanssa”, kertoo Tarkiainen.
”Pysymme ylpeästi suomalaisena yrityksenä. Tuotantomme ja tehtaamme jatkavat toimintaansa Suomessa, samalla kun voimme tulevaisuudessa ottaa aiempaa suurempia askelia myös kansainvälistymisessä ja viennissä”, Tarkiainen jatkaa.
Myynnissä vahva loppuvuosi
”Onnistuimme pelkästään joulukuussa tekemään 14 miljoonaa euroa (alv. 0) myyntiä,” iloitsee DEN Finlandin kaupallinen johtaja Markku Uotinen.
Hyvä kehitys on jatkunut tänä vuonna: tammikuun myynti oli jo kuun puolivälissä 50 prosenttia edellä koko viime vuoden tammikuun myyntiä.
”Olemme kiitollisia asiakkaillemme ja todella ylpeitä siitä, että he luottavat meihin yhden elämänsä suurimman hankkeen, oman kodin rakentamisen, kanssa”, Uotinen jatkaa.
”Markkinassa on nähtävissä pieniä piristymisen merkkejä, mutta samaan aikaan olemme vahvistaneet myyntiresursseja ja kehittäneet myyntiprosessiamme”, Uotinen kertoo.
