2025 oli jo kasvun vuosi DEN Finlandille – joulukuussa uusien omakotitalojen myynti ylitti 14 miljoonaa euroa

Rakennusalan ammattilaiset Esa Jokinen ja Marjut Kokkonen rakennuttavat nelihenkiselle perheelleen hirsikodin Lempäälän asuntomessuille. Jokisella on takana kaksi aikaisempaa omakotitaloprojektia, mutta messuille rakentuva Finnlamelli Saikan Taikuri on perheen ensimmäinen alusta asti itselle suunniteltu koti. Kohde toteutetaan muuttovalmiina ja siinä yhdistyvät hirsirakentamisen terveelliset ratkaisut, vuosien kokemus rakennusalalta ja pikkulapsiarjen sujuvuus.