JHL: Orpon hallitus tavoittelee omaa etua hankintalakiesityksessä

Julkisten ja hyvinvointialojen liiton JHL:n puheenjohtaja Håkan Ekström muistuttaa, että Suomi on yhä hyvinvointivaltio. Kaikki kansalaiset maksavat veroja, jotta julkiset palvelut ovat kaikkien saatavilla. Hankintalakiesitys uhmaa tätä periaatetta.

– Lainsäädännön arviointineuvosto totesi jo omassa tarkastelussaan, että hallituksen hankintalakiesitys ei ole yleisen edun eli Suomen ja suomalaisten edun mukainen. Neuvosto pyysi valmisteluvastaavalta ministeri Marttiselta (kok.) korjauksia esitykseen. Korjauksista huolimatta lakiesityksen veti oikeuskansleri pois valtioneuvoston yleisistunnosta. Syyt poisvetoon ovat oletettavasti raskaat, kun oikeuskansleri sen teki.

Ekström toteaa, että JHL on monien selvitysten ja tutkimusten kautta tuonut maan hallitukselle tiedoksi, että lakiesitys tulee maksamaan kunnille lisäkustannuksina 600 miljoonasta 3 miljardiin.

– Se tekee Suomen kyberturvallisuudelle ison turvallisuusriskin, kun elintärkeitä tietokantoja siirtyy kansainvälisille kaupallisille toimijoille. Se näivettää suomalaisten yritysten ja niiden alihankkijoiden menestymisen. Se haavoittaa Suomen kansantaloutta ja turvallisuutta ulkoistamalla näkymättömille pääomille suomalaisten palvelut.

– Suomi olisi uuden hankintalain myötä apposen auki talouskolonialismille - Suomen omistaisivat jatkossa ne, joilla on pääomia, ei suomalaiset veronmaksajat. On hyvä, jos hallitus nyt odottaisi EU:n hankintalakiuudistusta. Nyt on saatava rauha suomalaisten julkisille palveluille ja Suomen yrittäjille.