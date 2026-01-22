JHL: Orpon hallitus tavoittelee omaa etua hankintalakiesityksessä
Ammattiliitto JHL arvioi Suomen hallitukseen iskeytyneen trumppilaisen ajattelun, kun se ajaa hankintalain muutoksessa suppean valtaeliitin etuja.
Julkisten ja hyvinvointialojen liiton JHL:n puheenjohtaja Håkan Ekström muistuttaa, että Suomi on yhä hyvinvointivaltio. Kaikki kansalaiset maksavat veroja, jotta julkiset palvelut ovat kaikkien saatavilla. Hankintalakiesitys uhmaa tätä periaatetta.
– Lainsäädännön arviointineuvosto totesi jo omassa tarkastelussaan, että hallituksen hankintalakiesitys ei ole yleisen edun eli Suomen ja suomalaisten edun mukainen. Neuvosto pyysi valmisteluvastaavalta ministeri Marttiselta (kok.) korjauksia esitykseen. Korjauksista huolimatta lakiesityksen veti oikeuskansleri pois valtioneuvoston yleisistunnosta. Syyt poisvetoon ovat oletettavasti raskaat, kun oikeuskansleri sen teki.
Ekström toteaa, että JHL on monien selvitysten ja tutkimusten kautta tuonut maan hallitukselle tiedoksi, että lakiesitys tulee maksamaan kunnille lisäkustannuksina 600 miljoonasta 3 miljardiin.
– Se tekee Suomen kyberturvallisuudelle ison turvallisuusriskin, kun elintärkeitä tietokantoja siirtyy kansainvälisille kaupallisille toimijoille. Se näivettää suomalaisten yritysten ja niiden alihankkijoiden menestymisen. Se haavoittaa Suomen kansantaloutta ja turvallisuutta ulkoistamalla näkymättömille pääomille suomalaisten palvelut.
– Suomi olisi uuden hankintalain myötä apposen auki talouskolonialismille - Suomen omistaisivat jatkossa ne, joilla on pääomia, ei suomalaiset veronmaksajat. On hyvä, jos hallitus nyt odottaisi EU:n hankintalakiuudistusta. Nyt on saatava rauha suomalaisten julkisille palveluille ja Suomen yrittäjille.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Håkan EkströmJHL:n puheenjohtajaPuh:040 828 2865hakan.ekstrom@jhl.fi
Tietoja julkaisijasta
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL on hyvinvoinnin ammattilaisia ja opiskelijoita yhdistävä ammattiliitto kunnissa, valtiolla ja yksityisissä hyvinvointipalveluissa. Hyvinvointipalveluja tuottavia jäseniä meillä on noin 165 000. JHL on SAK:n jäsenjärjestö.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL
EDIT OTSIKON PVM KORJATTU: Kutsu medialle to 12.2. julkistustilaisuuteen: Esimerkkikotitalouksien ostovoima22.1.2026 11:03:16 EET | Kutsu
Veronkevennyksiä luvattiin – näkyvätkö ne julkisten alojen työntekijöiden kukkarossa? Miten asumistuen muutokset ja velkaratkaisut muokkaavat opiskelijan toimeentuloa? Onko hallituksen politiikka vahvistanut ostovoimaa?
JHL: Hankintalain muutos voi lisätä julkisen sektorin kustannuksia21.1.2026 08:30:00 EET | Tiedote
Ammattiliitto JHL on huolissaan hankintalain uudistuksesta. Liiton mielestä lakimuutos aiheuttaa lisäkustannuksia ja merkittäviä turvallisuusriskejä.
JHL: Hallitus aikoo halpuuttaa työntekijöiden työsuhteet11.12.2025 12:46:23 EET | Tiedote
Ammattiliitto JHL vastustaa jyrkästi hallituksen valmistelemia työsopimuslain heikennyksiä. Erityisen huolestunut liitto on julkisella puolella tapahtuvista määräaikaisuuksien ketjuttamisista.
JHL: Hallituksen tekemät SASKin rahoitusleikkaukset heikentävät työelämän ihmisoikeuksia5.12.2025 14:05:40 EET | Tiedote
Ammattiliitto JHL:n kumppanin Suomen Ammattiliittojen Solidaarisuuskeskus SASKin rahoitusleikkaus heikentää merkittävästi työntekijöiden oikeuksien eteen tehtävää työtä maailmalla. Kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Tavion (ps.) johdolla rahoitusta leikataan noin 40% nykytasoon verrattuna.
JHL: Hyvinvointialueiden palvelut on turvattava – Henkilöstön jaksaminen ja potilasturvallisuus vaarassa5.12.2025 09:00:00 EET | Tiedote
Ammattiliitto JHL on syvästi huolissaan hyvinvointialueiden tilanteesta, kun ne joutuvat turvautumaan laajoihin henkilöstövähennyksiin taloudellisten paineiden vuoksi. Tämä ei ole pelkästään hallinnollinen kysymys: kyse on ihmisten terveydestä, turvallisuudesta ja työntekijöiden jaksamisesta. Ratkaisuksi liitto esittää, että hyvinvointialueiden rahoituslaki avataan. Näin alueille voidaan antaa kohtuullinen lisäaika alijäämien kattamiseen ja kestävien ratkaisujen löytämiseen.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme