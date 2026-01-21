Luvassa pakkasta: Näin saat puhelimen kestämään paremmin pakkasta – 6 niksiä
Ensi viikolle on luvattu pakkasta. Nykypäivän älypuhelimet ja Suomen talven pakkassäät ovat yhdistelmä, joka harvoin toimii. Harmillisen tutussa tilanteessa puhelin sammuu juuri silloin, kun on ottamassa kuvaa kauniin lumisesta maisemasta. Miksi näin käy? Päätimme selvittää asian ja keräsimme samalla kasaan vinkkejä, joilla puhelimen saa kestämään vähän paremmin kylmillä keleillä.
”Puhelimen akussa sähköä tuottavat kemialliset reaktiot hidastuvat ja osa energiasta menee sähköksi muuntumisen sijaan akun itsensä lämmittämiseen. Tämän vuoksi akku saattaa kulua pakkasella nopeammin kuin lämpöasteissa. Pakkanen ei kuitenkaan varsinaisesti vaurioita akkua”, kertoo DNA:n laitemyynnin osastopäällikkö Jesse Kieksi.
Akun nopeamman kulumisen voikin nähdä puhelimen eräänlaisena puolustusmekanismina ulkopuolelta hyökkäävää kylmyyttä vastaan. On myös syytä muistaa, ettei puhelinta kannata ladata, kun se on vielä jääkylmä. Kylmän akun lataaminen saattaa nimittäin vaurioittaa sitä pahimmillaan pysyvästi.
Akun lisäksi pakkassäät saattavat vaikuttaa älyluurin kosketusnäytön toimintaan. Kieksi huomauttaa varsinkin näytön kosketusherkkyyden mahdollisesti heikentyvän ja toimintojen viiveen kasvavan lämpötilan alentuessa. Pakkasen takia näytölle voi myös kertyä kosteutta, joka saattaa osaltaan vaikuttaa sen toimivuuteen. Älypuhelimen näytön kannalta kannattaa myös muistaa, etteivät ne toimi useimmilla hanskoilla, joten esimerkiksi kosketusnäyttökynä on hyvä apuväline sormien säästämiseen silloin kun puhelinta pitää käyttää ulkona pakkassäillä.
Kuinka saada luuri kestämään?
- Varmin vinkki saada puhelimen akku kestämään pakkasella on yksinkertaisesti ladata se täyteen ennen ulos lähtemistä.
- Jos aikaa tai paikkaa lataamiseen ei nopealla varoitusajalla löydy, kannattaa puhelin pukea lämmittävään suojakuoreen tai -pussukkaan.
- Lämpötilavaihtelusta aiheutuvan näyttöön kertyvän kosteuden takia vedenpitävä suoja puhelimelle on oiva apuväline. Kosteus voi olla erityisen vahingollista, jos puhelin ei ole veden- tai roiskeenkestävä, joten vedenpitävä suojapussi on kätevä esimerkiksi pidemmällä hiihto- tai laskettelureissulla.
- Jos lämmittävää suojakuorta ei löydy, kannattaa puhelin laittaa kylmyyttä piiloon esimerkiksi talvitakin povitaskuun. Siellä sekä takki että kehon lämpö suojaavat laitetta kylmältä eikä pakkanen pääse niin helposti puremaan. Myös muu kehon kanssa kosketuksissa oleva tasku on oiva paikka puhelimen säilyttämiselle.
- Useimpia puhelimia ei valitettavasti ole tehty kestämään varsinkaan ankarampia, kymmenien asteiden pakkasia. Suosituksena paukkupakkasille sanottakoon siis, että puhelimen taskusta kaivamista kannattaa ylipäänsä vältellä. Jos akkua haluaa säästää, kannattaa viestit ja muut ilmoitukset tarkistaa vasta sisätiloihin päästessä.
- Varavirtalähde on uskollinen kumppani myös talvella, ja sillä saakin nopeasti ja näppärästi virtaa puhelimeen. Kannattaa kuitenkin muistaa, että myös varavirtalähde on akku, joten senkin käyttötehokkuus voi heikentyä lämpötilan laskiessa liian kylmäksi.
