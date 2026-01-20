Wickström: Turvallinen vanhuus edellyttää selkeämpää vastuunjakoa
RKP:n kansanedustaja Henrik Wickström suhtautuu erittäin huolestuneena viimeaikaisiin uutisiin ikääntyneiden hoivasta. Myös eduskunnan oikeusasiamies on todennut useita tapauksia, joissa omavalvonta on pettänyt ja ikääntyneiden hoivassa säädettyä henkilöstömitoitusta ei ole noudatettu.
– Väestömme ikääntyy, eikä julkiseen hoivaan kohdistuvia luottamusta horjuttavia uutisia vanhusten kaltoinkohtelusta voida sivuuttaa. Samalla meillä on päivittäin tuhansia hoitajia, jotka tekevät arvokasta ja äärimmäisen tärkeää työtä ikääntyneiden hyvinvoinnin eteen. Nyt lainsäädäntöä on tarkasteltava kriittisesti ja varmistettava, että edellytykset ikäihmisten hyvälle hoidolle ovat parhaat mahdolliset, Wickström toteaa.
Wickström peräänkuuluttaa selkeää ja pitkäjänteistä strategiaa ikääntyneiden palvelujen kehittämiseksi Suomessa. Hänen mukaansa palvelujen kokonaisvaltainen suunnittelu jäi sote-uudistuksen yhteydessä liian vähälle huomiolle, ja nyt palvelut on asetettava etusijalle.
– Ennen sote-uudistusta toivoin, että kunnilla olisi säilynyt vastuu ikääntyneiden hoivasta, sillä ikäihmisen arki on paljon muutakin kuin pelkkää hoitoa. Nyt meidän on laadittava selkeä suunnitelma siitä, mihin ennaltaehkäiseviin palveluihin panostamme ja miten asumispalveluja kehitetään. Tavoitteena on, että ikäihmiset voisivat asua kotona yhä pidempään, mutta pitkällä aikavälillä tämä voi kuormittaa päivystystä ja akuuttia hoitoa merkittävästi. Lisäksi on olemassa suuri riski, että ikääntyneiden mielenterveysongelmat lisääntyvät, mikä huolestuttaa minua, Wickström sanoo.
Wickström näkee myös tarpeen useille lainsäädäntömuutoksille. Hänen mukaansa seniorineuvonta tulisi kirjata lakiin. Lisäksi lainsäädännössä olisi määriteltävä nykyistä selkeämmin, mitkä ovat ikääntyneiden oikeudet asumispalveluissa. Myös se, mikä on kohtuullinen etäisyys palveluasumiseen omalta kotipaikkakunnalta, tulisi määritellä. Wickström korostaa myös, että hoitohenkilöstöä on vapautettava tarpeettomasta byrokratiasta ja liiallisesta dokumentaatiosta, joka tällä hetkellä lisää työmäärää ja vie aikaa varsinaiselta hoitotyöltä.
