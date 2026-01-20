Salvia-rakennuksen peruskivi muurattiin Meilahdessa

Salvia-rakennus tulee korvaamaan HUSin apteekki- ja keittiötoimintojen käytössä olleet tilat, jotka eivät kaikilta osin enää vastaa nykyaikaisia toiminnallisia ja teknisiä vaatimuksia. Uusien toimitilojen rakentaminen mahdollistaa lääke-, potilas- ja työturvallisuuden kehittämisen, korkean laatutason ylläpitämisen sekä tuotantokyvyn vahvistamisen.

Salvia-rakennus nousee Uuden lastensairaalan ja Naistenklinikan viereen aiemmin puretun Hallintokeskuksen paikalle. Uudisrakentaminen alkoi keväällä 2025, ja rakennus valmistuu keväällä 2029.

Tilat korkealaatuiselle lääkehuollolle ja ravitsemispalveluille

Sairaala-apteekki- ja keittiötoiminta Salvia-rakennuksessa alkavat vuoden 2029 aikana.

Uudisrakennus mahdollistaa HUSin lääkehuollon keskittämisen sekä toimintaprosessien tehostamisen ja sujuvoittamisen automaatioratkaisuja hyödyntäen. Lääkevalmistuksen käyttöön tulee nykyistä laajemmat ja tarkoituksenmukaisemmat tilat, jolloin potilaiden erityistarpeisiin pystytään vastaamaan paremmin myös tulevaisuudessa. Salvia-rakennuksessa Suomen suurin sairaala-apteekki pystyy tukemaan tehokkaasti turvallista lääkehoitoa ja -huoltoa.

Keittiötoiminnoille tehdään uuteen rakennukseen modernit ruoanvalmistustilat, joissa tuotetaan ravitsevaa ja monipuolista potilasruokaa, huomioiden erilaiset ruokavaliot. Nykyaikaisissa tiloissa ruoan valmistus on entistä tehokkaampaa ja vastuullisempaa. Ruokaa valmistetaan myös tarjoiltavaksi keittiön yhteydessä toimivaan lounasravintolaan. Salvia-rakennuksessa tulee toimimaan lisäksi äidinmaitokeskus.

Tiloja ja toimintaa suunnitellaan henkilöstön kanssa

Salvia-rakennuksen tiloja ja toiminnallisuuksia suunnitellaan ja kehitetään henkilökunnan ja hankkeen suunnittelijoiden yhteistyönä. Suunnittelijat ja tiloihin muuttavat yksiköt työstävät suunnitelmia yhdessä digitaalisen 3D-mallin avulla, jossa tilaratkaisuja ja toiminnallisuutta voidaan testata. Tavoitteena on rakentaa työympäristö, jossa työ sujuu ja joka palvelee toimintaa parhaalla mahdollisella tavalla.

Salvia-rakennuksen talotekniikka on suunniteltu erityisen energiatehokkaaksi. Rakennuksessa hyödynnetään automaattista ilmanvaihdon ohjausta ja energiankierrätysjärjestelmää, joka tuottaa noin 70 prosenttia rakennuksen lämmitysenergiantarpeesta. Energiantasausta tuetaan geoenergiakaivoilla, ja rakennuksen katolle asennetaan aurinkopaneelit. Hankkeessa huomioidaan HUSin ilmastotiekartta ja vähähiilisen rakentamisen ohjeet.

Faktoja Salvia-rakennuksesta

Salvia-rakennus tulee HUSin keskeisten tukipalveluiden, sairaala-apteekin ja ravitsemispalveluiden, käyttöön.

Rakennustyö alkoi keväällä 2025 ja valmistuu keväällä 2029.

Rakennukseen tulee kuusi maanpäällistä kerrosta.

Lounasravintolaan tulee noin 300 asiakaspaikkaa. Lisäksi kesäisin auki olevalle ulkoterassille mahtuu noin 70 asiakasta.

Rakennuksen kokonaispinta-ala on 24 075 brm².

Hankkeen kustannusarvio on 160 M€.

Toiminta Salvia-rakennuksessa alkaa vuoden 2029 aikana.

