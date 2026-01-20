Salvia-rakennuksen peruskivi muurattiin Meilahdessa
HUSin Salvia-rakennuksen peruskivi muurattiin Helsingissä Meilahden sairaala-alueella perjantaina 23.1.2026. Uudisrakennus tulee tarjoamaan tilat HUSin keskeisille tukipalveluille; korkealaatuiselle lääkehuollolle ja ravitsemispalveluille.
Salvia-rakennus tulee korvaamaan HUSin apteekki- ja keittiötoimintojen käytössä olleet tilat, jotka eivät kaikilta osin enää vastaa nykyaikaisia toiminnallisia ja teknisiä vaatimuksia. Uusien toimitilojen rakentaminen mahdollistaa lääke-, potilas- ja työturvallisuuden kehittämisen, korkean laatutason ylläpitämisen sekä tuotantokyvyn vahvistamisen.
Salvia-rakennus nousee Uuden lastensairaalan ja Naistenklinikan viereen aiemmin puretun Hallintokeskuksen paikalle. Uudisrakentaminen alkoi keväällä 2025, ja rakennus valmistuu keväällä 2029.
Tilat korkealaatuiselle lääkehuollolle ja ravitsemispalveluille
Sairaala-apteekki- ja keittiötoiminta Salvia-rakennuksessa alkavat vuoden 2029 aikana.
Uudisrakennus mahdollistaa HUSin lääkehuollon keskittämisen sekä toimintaprosessien tehostamisen ja sujuvoittamisen automaatioratkaisuja hyödyntäen. Lääkevalmistuksen käyttöön tulee nykyistä laajemmat ja tarkoituksenmukaisemmat tilat, jolloin potilaiden erityistarpeisiin pystytään vastaamaan paremmin myös tulevaisuudessa. Salvia-rakennuksessa Suomen suurin sairaala-apteekki pystyy tukemaan tehokkaasti turvallista lääkehoitoa ja -huoltoa.
Keittiötoiminnoille tehdään uuteen rakennukseen modernit ruoanvalmistustilat, joissa tuotetaan ravitsevaa ja monipuolista potilasruokaa, huomioiden erilaiset ruokavaliot. Nykyaikaisissa tiloissa ruoan valmistus on entistä tehokkaampaa ja vastuullisempaa. Ruokaa valmistetaan myös tarjoiltavaksi keittiön yhteydessä toimivaan lounasravintolaan. Salvia-rakennuksessa tulee toimimaan lisäksi äidinmaitokeskus.
Tiloja ja toimintaa suunnitellaan henkilöstön kanssa
Salvia-rakennuksen tiloja ja toiminnallisuuksia suunnitellaan ja kehitetään henkilökunnan ja hankkeen suunnittelijoiden yhteistyönä. Suunnittelijat ja tiloihin muuttavat yksiköt työstävät suunnitelmia yhdessä digitaalisen 3D-mallin avulla, jossa tilaratkaisuja ja toiminnallisuutta voidaan testata. Tavoitteena on rakentaa työympäristö, jossa työ sujuu ja joka palvelee toimintaa parhaalla mahdollisella tavalla.
Salvia-rakennuksen talotekniikka on suunniteltu erityisen energiatehokkaaksi. Rakennuksessa hyödynnetään automaattista ilmanvaihdon ohjausta ja energiankierrätysjärjestelmää, joka tuottaa noin 70 prosenttia rakennuksen lämmitysenergiantarpeesta. Energiantasausta tuetaan geoenergiakaivoilla, ja rakennuksen katolle asennetaan aurinkopaneelit. Hankkeessa huomioidaan HUSin ilmastotiekartta ja vähähiilisen rakentamisen ohjeet.
Lisätietoa hankkeesta HUSin verkkosivuilla: Salvia-rakennus | HUS
Faktoja Salvia-rakennuksesta
- Salvia-rakennus tulee HUSin keskeisten tukipalveluiden, sairaala-apteekin ja ravitsemispalveluiden, käyttöön.
- Rakennustyö alkoi keväällä 2025 ja valmistuu keväällä 2029.
- Rakennukseen tulee kuusi maanpäällistä kerrosta.
- Lounasravintolaan tulee noin 300 asiakaspaikkaa. Lisäksi kesäisin auki olevalle ulkoterassille mahtuu noin 70 asiakasta.
- Rakennuksen kokonaispinta-ala on 24 075 brm².
- Hankkeen kustannusarvio on 160 M€.
- Toiminta Salvia-rakennuksessa alkaa vuoden 2029 aikana.
HUSin mediapalvelu palvelee mediaa ma–to klo 10–16, pe klo 10–15 numerossa 050 427 2875 tai sähköpostitse viestinta@hus.fi. Katso poikkeusaukioloajat
Kuvat
Tietoja julkaisijasta
HUS Helsingin yliopistollinen sairaala on Suomen suurin erikoissairaanhoidon toimija. Osaamisemme on kansainvälisesti tunnettua ja tunnustettua. Yliopistollisena sairaalana tutkimme ja kehitämme jatkuvasti hoitomenetelmiämme sekä toimintaamme.
HUSissa saa vuosittain hoitoa lähes 700 000 potilasta. Meillä työskentelee yli 27 000 ammattilaista potilaiden parhaaksi. Vastaamme erikoissairaanhoidon järjestämisestä Uudellamaalla. Lisäksi meille on keskitetty koko Suomen ja Etelä-Suomen yhteistyöalueen monien harvinaisten ja vaikeiden sairauksien hoito.
HUS – Vaikuttavinta hoitoa
HUSin mediapalvelu palvelee mediaa ma–to klo 10–16, pe klo 10–15 numerossa 050 427 2875 tai sähköpostitse viestinta@hus.fi
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta HUS
HUS nya avdelningsbyggnad färdigställdes i Jorv, verksamheten inleds stegvis från och med augusti 202620.1.2026 15:09:23 EET | Pressmeddelande
Jorvs sjukhus nya avdelningsbyggnad är klar. Huvudentreprenören SRV överlät lokalerna till HUS den 20 januari 2026. Jorvs sjukhus nya huvudingång tas i användning redan under våren och patientenheternas verksamhet börjar stegvis från och med augusti 2026.
HUSin uusi osastorakennus valmistui Jorviin – toiminta alkaa vaiheittain elokuusta 2026 alkaen20.1.2026 15:09:23 EET | Tiedote
Jorvin sairaalan uusi osastorakennus on valmistunut. Päätoteuttaja SRV luovutti tilat HUSille 20.1.2026. Jorvin sairaalan uusi pääsisäänkäynti otetaan käyttöön jo kevään aikana, ja potilasyksiköiden toiminta alkaa vaiheittain elokuusta 2026 alkaen.
HUS-sammanslutningens styrelse godkände en utläggning av lagerverksamheten12.1.2026 11:44:15 EET | Pressmeddelande
HUS-sammanslutningens styrelse godkände på sitt möte den 12 januari en utläggning av logistikcentralens lagerverksamhet till DHL.
HUSin yhtymähallitus hyväksyi varastotoimintojen ulkoistuksen12.1.2026 11:44:15 EET | Tiedote
HUSin yhtymähallitus hyväksyi 12.1. kokouksessaan logistiikkakeskuksen varastotoimintojen ulkoistuksen DHL:lle.
HUS grundar ett eget ledprotessjukhus i Helsingfors för att påskynda tillgången till vård12.1.2026 11:18:20 EET | Pressmeddelande
HUS grundar ett eget ledprotessjukhus som erbjuder vård på universitetssjukhusnivå i Helsingfors för att förbättra tillgången till vård. Ledprotessjukhuset Orton fokuserar på ledprotesoperationer i höft eller knä och det är meningen att dess verksamhet ska inledas den 1 april 2026.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme