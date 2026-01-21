Miten suunnitella IT-laitteiden hankinnat epävarmassa markkinassa? Näin vältät sudenkuopat vuonna 2026
Tietotekniikkakomponenttien hinnat ovat lähteneet jyrkkään kasvuun, eikä helpotusta tilanteeseen ole tiedossa pitkään aikaan. Hintojen nousun lisäksi luvassa on myös saatavuushaasteita, kun laadukkaimmat komponentit ostetaan rakenteilla oleviin tekoälytehtaisiin. Atean laitepalveluiden johtaja Martin Lönnberg kertoo, mitä nyt kannattaa ja ei kannata tehdä.
Pohjoismaiden suurimpana IT-infrastruktuurin toimittajana Atealla on näköalapaikka IT-laitteiden globaaliin markkinatilanteeseen. Atean korkein kumppanuustaso tarkoittaa normaalioloissakin säännöllistä keskusteluyhteyttä valmistajiin, mutta tällä hetkellä yhteydenpito on entistä tiiviimpää, koska etenkin palvelin- ja tallennusratkaisuissa tilanteet elävät jopa päivätasolla.
”Suuret tekoäly-yritykset ostavat markkinoiden suorituskykyisimmät komponentit datakeskuksiinsa eikä uusia tuotantolinjoja polkaista käyntiin hetkessä”, Atean laitepalveluiden johtaja Martin Lönnberg sanoo.
Osa valmistajista nosti hintoja jo vuoden 2025 lopulla ja seuraavaa hinnankorotusten aaltoa odotetaan helmi–maaliskuun aikana tai viimeistään ensimmäisellä vuosipuoliskolla.
”Monissa osto-organisaatioissa tilanne koetaan hyvin haastavana ja jopa epäreiluna. Hinnat nousevat samaan aikaan kuin heikko taloustilanne aiheuttaa säästöpainetta, joten houkutus kilpailuttaa hankintoja on suuri.”
Martin Lönnberg kuitenkin varoittaa, että laitteiden kilpailuttaminen ei tällä hetkellä tuo haluttuja säästöjä, koska valmistajat ottavat hinnoittelussa huomioon tulevat hinnankorotukset. Kilpailutuksen sijaan hän ehdottaa neljää tapaa selviytyä tilanteesta.
Reagoi tilanteeseen nopeasti, mutta muista suunnitella tulevaisuutta
Helpotusta tilanteeseen ei lähiaikoina ole näkyvissä, joten hankinnat kannattaa tehdä mieluummin etukäteen kuin vähänkään myöhässä. Lönnberg kannustaa ennustamaan laitetarpeita vähintään 6–12 kuukauden aikahorisontilla ja tilaamaan tänä vuonna tarvittavat laitteet.
Kaikkien laitteiden toimitusajat ovat jo pidentyneet, mutta todennäköisimmin saatavuusongelmat tulevat vaikuttamaan etenkin edullisen hintaluokan laitteissa. Erityisesti oppilaitosten tulee huomioida muuttunut tilanne, koska kevään aikana saatavuustilanne saattaa heikentyä merkittävästi.
Laitemalleja valitessa on syytä pitää mielessä, että tekoäly on tullut jäädäkseen. Siksi on tärkeä varmistua siitä, että nyt hankittavat laitteet ovat ominaisuuksiltaan sellaisia, että ne ovat hyödyllisiä työkaluja myös kolmen vuoden päästä.
Hae liikkumavaraa maksuvaihtoehdoista
Säästöjen ja investointien ristipaineessa joustavat hankintamallit auttavat hallitsemaan suurempia ja aikaisempia hankintoja. Leasing ja rahoituksen puitesopimukset mahdollistavat kustannusten jaksottamisen laitteiden ja palveluiden käyttöajalle, mikä vähentää suuria kertaostoja ja helpottaa budjetointia. Elinkaarimallilla voidaan myös maksimoida käytettyjen laitteiden arvo ja hyödyntää sitä uusissa hankinnoissa.
Varaudu kompromisseihin ja viivästyksiin
Komponenttipula tulee väistämättä aiheuttamaan saatavuushaasteita kevään mittaan, ja tilanne on helpompi silloin, jos ei ole sitoutunut yhteen laitemalliin. Modernissa, pilvihallitussa laiteympäristössä on onneksi usein mahdollista helpottaa saatavuusongelmia hankkimalla vaihtoehtoisia laitekokoonpanoja, joilla on parempi saatavuus.
Laitehankintoja sisältävien projektien aikataulut tulee joka tapauksessa suunnitella joustaviksi ja huomioida niissä mahdolliset komponenttipulan aiheuttamat viiveet sekä vaihtoehtoiset hankinnat.
Jatka elinkaarta, jos voit
Edellisessä komponenttikriisissä käytössä olevien laitteiden elinkaarien pidentäminen osoittautui monesti ainoaksi mahdolliseksi ratkaisuksi. Niin saattaa joissain tapauksissa käydä nytkin, jos hintojen nousu tai saatavuusongelmat eivät mahdollista uusien laitteiden hankkimista. Kun IT-omaisuuden hallinta on kunnossa, tietohallinnolla on selkeä näkymä nykyisen laitekannan tilanteesta, mikä lisää ennustettavuutta ja liikkumavaraa. Myös tilanteissa, joissa henkilöstöä joudutaan merkittävästi vähentämään, on eduksi, että elinkaarenhallinta on sillä tasolla, että käyttökelpoiset laitteet saadaan mahdollisimman nopeasti seuraavalle käyttäjälle.
Yhteyshenkilöt
Martin Lönnberg, Director, Hardware Services, Atea Finland Oy, puh. 050 322 9343
Atea
Atea on Pohjois-Euroopan johtava IT-palveluyritys, joka palvelee seitsemässä maassa 8000 hengen voimin sekä paikallisesti ympäri Suomen. Olemme lähellä asiakasta 90 toimipisteessä.
Tarjoamme asiakkaillemme kattavan valikoiman IT-palveluita ja -ratkaisuja, jotka mahdollistavat digitaalisen muutoksen. Toimimme luotettavana neuvonantajana ja autamme asiakkaitamme suunnittelemaan, toteuttamaan ja ylläpitämään IT-infrastruktuuria ja -palveluita vastuullisesti.
Rakennamme Suomea tietotekniikalla yhdessä maailman suurimpien teknologiayritysten kanssa.
Atea-konsernin liikevaihto vuonna 2024 oli 3,0 miljardia euroa, ja se on listattu Oslon pörssissä. https://www.atea.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Atea Finland Oy
Atea valittiin maailman vastuullisimmaksi IT-palveluyritykseksi jo viidennen kerran21.1.2026 11:17:13 EET | Tiedote
Atea on valittu viidettä vuotta peräkkäin maailman 100 vastuullisimman suuryrityksen joukkoon Corporate Knightsin arvostetussa Global 100 ‑indeksissä. Vuoden 2026 maailmanlaajuisessa listauksessa Atea sijoittui 92. sijalle ja nousi jälleen maailman vastuullisimmaksi IT‑palvelualan yritykseksi.
IT-johtajuus murroksessa: Turvallisuus, talous ja tekoäly muovaavat Suomen tietohallintoja23.12.2025 13:40:41 EET | Tiedote
Pohjois-Euroopan suurimman IT-päättäjille suunnatun tutkimuksen CIO Analyticsin Suomen raportti julkaistiin Atea Focus -tapahtumassa 12. marraskuuta. Tutkimusta varten on kerätty tietoa lähes 1 300 IT-päättäjältä ja se tarjoaa läpileikkauksen Pohjois-Euroopan tietohallintojen nykytilasta, tietohallinnon roolista ja tuesta liiketoiminnalle sekä tulevaisuuden kehitystrendeistä. Suomessa tutkimukseen vastasi 236 IT-päättäjää.
Atea jatkaa Velora Verkkokauppa plus -puitesopimuksen toimittajana – uutena valikoimassa pilvi- ja kapasiteettipalvelut1.12.2025 15:08:52 EET | Tiedote
Yhteishankintayksikkö Velora Oy on valinnut Atea Finland Oy:n Velora Verkkokauppa plus -puitesopimuksen toimittajaksi myös seuraaville vuosille. Kaksivuotisen ja kaksi optiovuotta sisältävän sopimuskauden kokonaisarvo on enintään 250 miljoonaa euroa.
Tekoälyratkaisut loistivat Vuoden digiteko -kisassa: voittajiksi Päijät-Hämeen hyvinvointialue ja energiayhtiö Väre12.11.2025 18:13:40 EET | Tiedote
Tekoälyä hyödyntävät digitaaliset innovaatiot voittivat Vuoden digiteko -kilpailun yleisöäänestyksen. Julkishallinnon sarjan voitti Päijät-Hämeen hyvinvointialueen AI-asiakaspalvelija ja yritysten sarjan Väreen Älylämmitys. Voittajat julkistettiin tänään Atea Focus -tapahtumassa Helsingin Messukeskuksessa.
KUTSU MEDIALLE 12.11.: Uusimmat AI-innovaatiot sekä IT-alan trendit ja teknologiat7.11.2025 10:25:21 EET | Kutsu
Suomen parhaana yritystapahtumana palkittu, Pohjoismaiden suurin IT-alan tapahtuma Atea Focus järjestetään keskiviikkona 12.11.2025 Helsingin Messukeskuksessa. Tänä vuonna lähes 50 esityksestä koostuvan ohjelman ytimessä ovat teknologian ja tekoälyn mahdollisuudet ja epävarmuudet, kyberuhat sekä eettiset pohdinnat. Atea Focus kokoaa yhteen yli 2 300 it-alan ammattilaista ja -päättäjää, digitalisaation asiantuntijaa sekä yli 55 teknologiatoimittajaa. Ilmoittaudu mukaan Olet tervetullut Atea Focukseen klo 9–17. Tutustu ohjelmaan tästä. Ilmoittauduthan mukaan viimeistään maanantaina 10.11. viestintäpäällikkö Anu Lallukalle, anu.lallukka@atea.fi tai 040 562 3130. Hän auttaa tarvittaessa haastattelujen järjestämisessä. Poimintoja ohjelmasta Palkitun tietokirjailijan ja Tehyn viestintäjohtajan Jessikka Aron keynote-puheenvuoro sisältää CIA:n entisen Senior Operations Officerin Sean Wisswesserin haastattelun informaatiosodasta ja globaalista turvallisuudesta. Wisswesserilla on yli 30 vuoden k
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme