Miten suunnitella IT-laitteiden hankinnat epävarmassa markkinassa? Näin vältät sudenkuopat vuonna 2026

Pohjoismaiden suurimpana IT-infrastruktuurin toimittajana Atealla on näköalapaikka IT-laitteiden globaaliin markkinatilanteeseen. Atean korkein kumppanuustaso tarkoittaa normaalioloissakin säännöllistä keskusteluyhteyttä valmistajiin, mutta tällä hetkellä yhteydenpito on entistä tiiviimpää, koska etenkin palvelin- ja tallennusratkaisuissa tilanteet elävät jopa päivätasolla.

”Suuret tekoäly-yritykset ostavat markkinoiden suorituskykyisimmät komponentit datakeskuksiinsa eikä uusia tuotantolinjoja polkaista käyntiin hetkessä”, Atean laitepalveluiden johtaja Martin Lönnberg sanoo.

Osa valmistajista nosti hintoja jo vuoden 2025 lopulla ja seuraavaa hinnankorotusten aaltoa odotetaan helmi–maaliskuun aikana tai viimeistään ensimmäisellä vuosipuoliskolla.

”Monissa osto-organisaatioissa tilanne koetaan hyvin haastavana ja jopa epäreiluna. Hinnat nousevat samaan aikaan kuin heikko taloustilanne aiheuttaa säästöpainetta, joten houkutus kilpailuttaa hankintoja on suuri.”

Martin Lönnberg kuitenkin varoittaa, että laitteiden kilpailuttaminen ei tällä hetkellä tuo haluttuja säästöjä, koska valmistajat ottavat hinnoittelussa huomioon tulevat hinnankorotukset. Kilpailutuksen sijaan hän ehdottaa neljää tapaa selviytyä tilanteesta.

Reagoi tilanteeseen nopeasti, mutta muista suunnitella tulevaisuutta

Helpotusta tilanteeseen ei lähiaikoina ole näkyvissä, joten hankinnat kannattaa tehdä mieluummin etukäteen kuin vähänkään myöhässä. Lönnberg kannustaa ennustamaan laitetarpeita vähintään 6–12 kuukauden aikahorisontilla ja tilaamaan tänä vuonna tarvittavat laitteet.

Kaikkien laitteiden toimitusajat ovat jo pidentyneet, mutta todennäköisimmin saatavuusongelmat tulevat vaikuttamaan etenkin edullisen hintaluokan laitteissa. Erityisesti oppilaitosten tulee huomioida muuttunut tilanne, koska kevään aikana saatavuustilanne saattaa heikentyä merkittävästi.

Laitemalleja valitessa on syytä pitää mielessä, että tekoäly on tullut jäädäkseen. Siksi on tärkeä varmistua siitä, että nyt hankittavat laitteet ovat ominaisuuksiltaan sellaisia, että ne ovat hyödyllisiä työkaluja myös kolmen vuoden päästä.

Hae liikkumavaraa maksuvaihtoehdoista

Säästöjen ja investointien ristipaineessa joustavat hankintamallit auttavat hallitsemaan suurempia ja aikaisempia hankintoja. Leasing ja rahoituksen puitesopimukset mahdollistavat kustannusten jaksottamisen laitteiden ja palveluiden käyttöajalle, mikä vähentää suuria kertaostoja ja helpottaa budjetointia. Elinkaarimallilla voidaan myös maksimoida käytettyjen laitteiden arvo ja hyödyntää sitä uusissa hankinnoissa.

Varaudu kompromisseihin ja viivästyksiin

Komponenttipula tulee väistämättä aiheuttamaan saatavuushaasteita kevään mittaan, ja tilanne on helpompi silloin, jos ei ole sitoutunut yhteen laitemalliin. Modernissa, pilvihallitussa laiteympäristössä on onneksi usein mahdollista helpottaa saatavuusongelmia hankkimalla vaihtoehtoisia laitekokoonpanoja, joilla on parempi saatavuus.

Laitehankintoja sisältävien projektien aikataulut tulee joka tapauksessa suunnitella joustaviksi ja huomioida niissä mahdolliset komponenttipulan aiheuttamat viiveet sekä vaihtoehtoiset hankinnat.

Jatka elinkaarta, jos voit

Edellisessä komponenttikriisissä käytössä olevien laitteiden elinkaarien pidentäminen osoittautui monesti ainoaksi mahdolliseksi ratkaisuksi. Niin saattaa joissain tapauksissa käydä nytkin, jos hintojen nousu tai saatavuusongelmat eivät mahdollista uusien laitteiden hankkimista. Kun IT-omaisuuden hallinta on kunnossa, tietohallinnolla on selkeä näkymä nykyisen laitekannan tilanteesta, mikä lisää ennustettavuutta ja liikkumavaraa. Myös tilanteissa, joissa henkilöstöä joudutaan merkittävästi vähentämään, on eduksi, että elinkaarenhallinta on sillä tasolla, että käyttökelpoiset laitteet saadaan mahdollisimman nopeasti seuraavalle käyttäjälle.