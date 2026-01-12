Päijät-Hämeen liitto

Maakuntajohtajan viran hakijoista neljä soveltuvuusarvioitiin

23.1.2026 14:50:52 EET | Päijät-Hämeen liitto | Tiedote

Jaa

Päijät-Hämeen liiton maakuntajohtajan valinta etenee seuraavaan vaiheeseen. Haastattelujen perusteella neljä hakijaa kutsutaan soveltuvuusarviointiin.

Kuvassa sinisellä pohjalla teksti: Maakuntajohtajan rekrytointi. Vieressä Päijät-Hämeen liiton logo.
Päijät-Hämeen liitto hakee maakuntajohtajaa vakituiseen virkaan.

Päijät-Hämeen liiton maakuntajohtajan viran hakuaikaa jatkettiin joulukuussa 2025. Jatketulla hakukierroksella paikkaa tavoitteli 14 uutta hakijaa, joista rekrytointiryhmä haastatteli seitsemän. Heistä soveltuvuusarviointiin etenee neljä hakijaa.

Soveltuvuusarviointiin kutsutaan:

  • Mari Kuparinen, Lahti
  • Elina Pylkkänen, Helsinki
  • Taina Susiluoto, Helsinki
  • Ulla-Kirsikka Vainio, Rovaniemi

Arviointien valmistuttua rekrytointiprosessista vastaava työryhmä tekee esityksen viran täyttämisestä maakuntahallitukselle, joka käsittelee asian ja tekee valintaesityksen maakuntavaltuustolle. Tavoitteena on, että maakuntavaltuusto päättää valinnasta maaliskuussa 2026.

Rekrytointiprosessin työryhmä

Mika Kari pj, Hannu Rahkonen vpj, Heikki Vahto, Teemu Kinnari, Sami Salminen, Satu Jaatinen. Sihteerinä toimii Jari Paakkunainen

Aiemmat uutiset aiheesta:

13.1.2026 Maakuntajohtajan viran uusista hakijoista haastatellaan seitsemän

7.1.2026 Maakuntajohtajan virkaan 14 uutta hakemusta

5.12.2025 Maakuntajohtajan virka avoinna – hakuaikaa jatkettiin

3.12.2025 Maakuntajohtajan viran hakuaikaa jatketaan

10.11.2025 Maakuntahallitus esittää valtuustolle maakuntajohtajan hakuajan jatkamista

20.10.2025 Neljä maakuntajohtajan virkaa hakenutta soveltuvuusarviointiin

16.10.2025 Maakuntajohtajan virkaan haastatellaan viisi hakijaa

6.10.2025 Maakuntajohtajan virkaan 9 hakijaa

23.9.2025 Maakuntajohtajan virka avoinna

Avainsanat

päijät-hämepäijät-hämeen liittomaakuntajohtajarekrytointi

Yhteyshenkilöt

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Päijät-Hämeen liitto

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye