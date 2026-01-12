Maakuntajohtajan viran hakijoista neljä soveltuvuusarvioitiin
Päijät-Hämeen liiton maakuntajohtajan valinta etenee seuraavaan vaiheeseen. Haastattelujen perusteella neljä hakijaa kutsutaan soveltuvuusarviointiin.
Päijät-Hämeen liiton maakuntajohtajan viran hakuaikaa jatkettiin joulukuussa 2025. Jatketulla hakukierroksella paikkaa tavoitteli 14 uutta hakijaa, joista rekrytointiryhmä haastatteli seitsemän. Heistä soveltuvuusarviointiin etenee neljä hakijaa.
Soveltuvuusarviointiin kutsutaan:
- Mari Kuparinen, Lahti
- Elina Pylkkänen, Helsinki
- Taina Susiluoto, Helsinki
- Ulla-Kirsikka Vainio, Rovaniemi
Arviointien valmistuttua rekrytointiprosessista vastaava työryhmä tekee esityksen viran täyttämisestä maakuntahallitukselle, joka käsittelee asian ja tekee valintaesityksen maakuntavaltuustolle. Tavoitteena on, että maakuntavaltuusto päättää valinnasta maaliskuussa 2026.
Rekrytointiprosessin työryhmä
Mika Kari pj, Hannu Rahkonen vpj, Heikki Vahto, Teemu Kinnari, Sami Salminen, Satu Jaatinen. Sihteerinä toimii Jari Paakkunainen.
Aiemmat uutiset aiheesta:
13.1.2026 Maakuntajohtajan viran uusista hakijoista haastatellaan seitsemän
7.1.2026 Maakuntajohtajan virkaan 14 uutta hakemusta
5.12.2025 Maakuntajohtajan virka avoinna – hakuaikaa jatkettiin
3.12.2025 Maakuntajohtajan viran hakuaikaa jatketaan
10.11.2025 Maakuntahallitus esittää valtuustolle maakuntajohtajan hakuajan jatkamista
20.10.2025 Neljä maakuntajohtajan virkaa hakenutta soveltuvuusarviointiin
16.10.2025 Maakuntajohtajan virkaan haastatellaan viisi hakijaa
6.10.2025 Maakuntajohtajan virkaan 9 hakijaa
23.9.2025 Maakuntajohtajan virka avoinna
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Mika Karikansanedustaja, maakuntahallituksen puheenjohtajaPäijät-Hämeen liitto / maakuntahallitusPuh:050 398 5601mika.kari@eduskunta.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Päijät-Hämeen liitto
Maakuntahallituksen päätökset 12.1.202612.1.2026 15:03:14 EET | Tiedote
Maakuntahallitus kokoontui vuoden ensimmäiseen kokoukseensa 12.1.2026 ja käsitteli muun muassa viestinnän linjauksia, henkilöstöasioita, CPMR-edustajien matkamääräystä sekä ilmastonmuutokseen sopeutumista koskevan hankkeen rahoitusta.
Europe Direct Päijät-Häme tuo Euroopan unionin lähemmäs päijäthämäläisiä8.1.2026 08:11:24 EET | Tiedote
Tammikuussa 2026 Lahteen avautunut Europe Direct -tiedotuspiste tarjoaa ajankohtaista EU-tietoa, järjestää tapahtumia ja luo uudenlaisen kanavan keskustella Euroopan tulevaisuudesta sekä erilaisissa tilaisuuksissa että henkilökohtaisissa tapaamisissa.
Päijät-Hämeen maakuntajohtajan paikkaa tavoittelee 14 uutta hakijaa7.1.2026 16:47:51 EET | Tiedote
Päijät-Hämeen liiton maakuntajohtajan viran hakuaikaa jatkettiin joulukuussa 2025 ja haku päättyi 7.1.2026. Jatketulla hakukierroksella paikkaa tavoittelee 14 uutta hakijaa. Lisäksi haussa ovat mukana kahdeksan aiemmin virkaa hakenutta henkilöä.
Päijät-Hämeen maakuntajohtajan paikkaa tavoittelee X uutta hakijaa7.1.2026 16:36:11 EET | Tiedote
Päijät-Hämeen liiton maakuntajohtajan viran hakuaikaa jatkettiin joulukuussa 2025 ja haku päättyi 7.1.2026. Jatketulla hakukierroksella paikkaa tavoittelee 14 uutta hakijaa. Lisäksi haussa ovat mukana kahdeksan aiemmin virkaa hakenutta henkilöä.
Päijät-Häme johtaa alueiden yhteistä energiavaikuttamista Euroopassa18.12.2025 15:20:37 EET | Tiedote
Päijät-Hämeen maakunta johtaa eurooppalaisen syrjäisten ja merellisten alueiden liiton eli CPMR-järjestön energiatyöryhmää kaudella 2025–2026. Puheenjohtajana toimii Päijät-Hämeen maakuntavaltuuston 1. varapuheenjohtaja Sami Salminen (sd.).
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme