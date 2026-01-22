Useat Kultainen Venla -palkinnot kertovat MTV:n sisältöjen vetovoimasta
Kultainen Venla -gaalassa palkittiin vuoden 2025 parhaat tv-ohjelmat ja niiden tekijät. MTV:n ohjelmista palkittiin Suurmestari, Tanssii Tähtien Kanssa, Sunnuntailounas, Alone Suomi ja Unelmia Italiassa. Lisäksi MTV:n sisältöjen esiintyjistä palkittiin Vappu Pimiä ja postuumisti Olga Temonen. MTV Uutisissakin pitkän uran tehnyt Merja Ylä-Anttila sai media-alan työstään elämäntyöpalkinnon.
MTV:n ohjelmat ja esiintyjät saivat tunnustusta useassa eri kategoriassa tv-alan arvostetuimmassa palkintojuhlassa, Kultainen Venla -gaalassa.
Kuudetta kertaa Vuoden game showna palkittiin Suurmestari. Miljoonayleisön tavoittava katsojien ikisuosikki Tanssii Tähtien Kanssa nappasi jo seitsemättä kertaa Vuoden kilpailureality -palkinnon. Vuoden komediasarjana palkittiin jo viidennen kerran Sunnuntailounas. Vuoden seurantarealityn palkinnon pokkasi MTV:n ohjelmauutuus Alone Suomi. Ja Vuoden lifestyle-ohjelmana palkittiin viime vuoden tapaan Unelmia Italiassa.
Ohjelmapalkintojen lisäksi Vuoden juontajana palkittiin Vappu Pimiä (ohjelmista Tanssii Tähtien Kanssa, Maajussille morsian ja Maajussille morsian: Kaikki tarinat). Yleisön äänestämän Vuoden esiintyjä -palkinnon sai syksyllä menehtynyt näyttelijä Olga Temonen roolistaan sarjassa Harjunpää. Arvostettu Kultainen Venla -elämäntyöpalkinto myönnettiin pitkän uran MTV:llä ja MTV Uutisissakin tehneelle Merja Ylä-Anttilalle.
“Palkituissa MTV:n ohjelmissa on oltu suurten tunteiden äärellä – on naurettu, jännitetty, ihasteltu ja ylitetty itsensä. Rakennamme ohjelmistoamme niin, että jokainen suomalainen voisi löytää itselleen kiinnostavia ja puhuttelevia sisältöjä. On hienoa nähdä, että MTV:n monipuolinen ohjelmisto – niin uudet kuin ennestään tutut ohjelmat – saa tunnustusta ja että myös MTV:n esiintyjiä palkitaan. Lämpimät kiitokset äänestäjille ja suuret onnittelut kaikille voittajille!“, iloitsee Iina Eloranta, VP, Content, Channels & MTV Katsomo.
