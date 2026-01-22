Useat Kultainen Venla -palkinnot kertovat MTV:n sisältöjen vetovoimasta

MTV:n helmikuun kärkitärpit: Iholla, Yökylässä Maria Veitola, tv-ensi-illassa Spede-elokuva, The Rainmaker, Murha Sandhamnissa, The Monkey, Mestarien liigan pudotuspelit alkavat 21.1.2026 10:00:00 EET | Tiedote

Helmikuussa MTV:llä yökyläillään ympäri Suomea ja uppoudutaan Iholla-tähtien arkeen. Below Deck Down Under ja Kolmiodraama Australia tuovat arkeen säpinää ja draamaa. Lisäksi seurataan uutta lakisarjaa The Rainmaker ja suositun Murha Sandhamnissa -sarjan uutta kautta. Tv-ensi-iltaleffoina nähdään kotimainen Spede ja rikostrilleri Sleeping Dogs. Helmikuu on myös täynnä huippu-urheilua: Mestarien liigassa pudotuspelit, Liigaa pelataan läpi kuun ja maailman kovimpien yleisurheilijoiden otteita on luvassa peräti seitsemän hallikisan verran. Lisäksi seurataan HJK:n U19-joukkueen historiallista Youth Leaguen ottelua. MTV:n kärkitärpit kokoaa yhteen pakettiin kuukauden kiinnostavimmat julkaisut sekä MTV Katsomosta että MTV:n kanavilta. Tammikuun tärppeihin pääset vielä tästä.