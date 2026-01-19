KUTSU: Sähkömessut 4.-6.2.2026 Paviljongissa, Jyväskylässä
27.1.2026 15:37:49 EET | Jyväskylän Messut Oy / Paviljonki | Kutsu
Sähkömessut 2026 järjestetään 4.–6. helmikuuta Paviljongissa Jyväskylässä. Kolmipäiväinen tapahtuma kokoaa yhteen sähköalan ajankohtaisimmat teemat, huippuasiantuntijat ja keskeiset päättäjät.
Tapahtuman teema Tulevaisuuden ratkaisut luodaan yhdessä nostaa esiin yhteistyön merkityksen teknologisen kehityksen, energiamurroksen ja digitalisaation keskellä. Ohjelmassa käsitellään muun muassa datakeskusten ja tekoälyn kehitystä, aurinkosähkön kannattavuutta, sähkötyöturvallisuutta sekä työelämän ja osaamisen murrosta.
Sähkömessut 2026 tarjoaa medialle erinomaisen näkymän siihen, miten sähköala vastaa yhteiskunnan suuriin muutoksiin – ja millaisia ratkaisuja tulevaisuus edellyttää.
Tervetuloa seuraamaan ja raportoimaan sähköalan tulevaisuudesta Jyväskylään.
Poimintoja ohjelmasta
Keskiviikko 4.2.
- Datakeskukset, (mahdollisuus on) tänään, tässä ja nyt: Polarnoden teknologiajohtaja ja FDCA:n hallituksen jäsen Lauri Ikonen avaa datakeskusmarkkinan nopeaa kasvua ja Suomen ainutlaatuista asemaa investointikohteena. Puheenvuoro tarjoaa konkreettisia näkökulmia erityisesti sähkö- ja urakointialan toimijoille siihen, miten markkinaan pääsee mukaan juuri nyt. Puheenvuoro Ampeeri-lavalla klo 12.00.
- Miten otat tekoälyn käyttöön töissä ja vapaa-ajalla?: Digi- ja väestötietoviraston erityisasiantuntija Kimmo Rousku avaa puheenvuorossaan selkeästi ja käytännönläheisesti, miksi tekoäly kehittyi näin nopeasti, mitä tekoäly oikeasti osaa ja mitä se ei osaa, mitkä ovat yleisimmät väärinkäsitykset ja harhaluulot tekoälystä sekä tekoälyn keskeisiä mahdollisuuksia työssä ja arjessa. Puheenvuoro Watti-lavalla klo 13.00.
- Tiedätkö, missä organisaatiosi tai palvelusi oikeasti murtuu?: Kimmo Rousku pureutuu toisessa puheenvuorossaan organisaation uhkiin ja riskeihin sekä haavoittuvuuksiin. Esitys tarjoaa konkreettisia esimerkkejä arjesta, tapahtuneista häiriöistä ja tietomurroista sekä nostaa herätteleviä kysymyksiä ja ennen kaikkea näkökulman siihen, miten heikoimmat lenkit tunnistetaan ajoissa ja miten niihin voidaan vaikuttaa ennen kuin ne vaikuttavat meihin. Puheenvuoro Watti-lavalla klo 14.30.
Torstai 5.2.
- Rakennusten energiatehokkuusdirektiivin vaikutukset sähköalalle: STULin vastuullisuuspäällikkö Riikka Liedes ja tekninen johtaja Esa Tiainen avaavat keynote-puheenvuorossaan ajankohtaisen rakennusten energiatehokkuusdirektiivin (EPBD) vaikutuksia sähköalaan. Puheenvuorossa käsitellään muun muassa aurinkosähköasennuksia, sähköautojen latauspisteitä, rakennusautomaatiota ja SRI-indikaattoria, E-lukulaskentaa ja energiamuotokertoimia, energiatodistuksia sekä direktiivin valmisteluaikatauluja. Puheenvuoro Ampeeri-lavalla klo 12.00.
- Rohkeus tehdä! Puheenvuoro siitä, mitä yrittäjän arjessa tapahtuu, kun päättää poistua pysyvästi omalta mukavuusalueeltaan: Hydraulic Press Channel -kanavasta tunnettu Lauri Vuohensilta puhuu rohkeudesta, yrittäjyydestä ja oppimisesta epämukavuusalueella. Hauska ja opettavainen puheenvuoro avaa, mitä tapahtuu, kun varman päälle pelaamisen sijaan uskaltaa tarttua mahdollisuuksiin, jotka tuntuvat aluksi liiankin suurilta. Puheenvuoro Watti-lavalla klo 13.00.
Perjantai 6.2.
- Menestyksekkäimmät partneroitumismetodit kasvun kiihdyttämiseen: Startup-kentällä tunnettu vaikuttaja Paavo Beckman avaa puheenvuorossaan, miten yritys pystyy vastaamaan markkinan muuttuviin tarpeisiin, kasvamaan ja nousemaan kilpailijoiden yläpuolelle, jopa ilman merkittäviä investointeja. Paavo Beckman on perustanut ja johtanut teknologiayrityksiä yli 15 vuoden ajan, joista kaksi on myyty eteenpäin. Hänellä on kansainvälistä johtamiskokemusta Yhdysvalloista, Britanniasta ja Suomesta, ja hän on tunnettu startup-korporaatioyhteistyön asiantuntijana sekä lean startup -ajattelun puolestapuhujana. Puheenvuoro Ampeeri-lavalla klo 11.30.
- Eri sukupolvet työelämässä: Viestinnän ja työelämän kehittämisen asiantuntija Jenni Rajahalme pureutuu eri sukupolvien kohtaamiseen työelämässä sekä tulevaisuuden vuorovaikutuksen ja johtajuuden vaatimuksiin. Puheenvuoro auttaa ymmärtämään, miten nuoremmat sukupolvet haastavat perinteisiä johtamisen rakenteita, työn merkityksellisyyttä ja vuorovaikutuksen tapoja. Samalla se tuo näkyväksi, miksi sukupolvien väliset jännitteet nousevat usein esiin johtajuudessa ja asiakassuhteiden rakentamisessa. Puheenvuoro Watti-lavalla klo 12.30.
Ohjeita median edustajille:
Median edustajia pyydetään akkreditoitumaan ennakkoon: https://www.paviljonki.fi/messut/sahkomessut/medialle/
Akkreditointi edellyttää voimassa olevaa Journalistiliiton jäsenkorttia tai vastaavan todistuksen siitä, että saavut messuille työtehtävissä. Akkreditoituneet saavat paikan päältä Paviljongin infotiskiltä lounaslipun.
Lisätiedot ja haastattelupyynnöt:
Hannu Mennala, myyntijohtaja, Jyväskylän Messut Oy, 050 591 5428, hannu.mennala@paviljonki.fi
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Hannu MennalaMyyntijohtajaJyväskylän Messut OyPuh:050 591 5428hannu.mennala@paviljonki.fi
Kuvat
Linkit
Lisätietoa julkaisijasta
Jyväskylän Messut Oy vastaa messu- ja tapahtumakeskus Paviljongin toiminnasta kokonaisuudessaan. Järjestämme suosittuja ammatti- ja kuluttajamessuja sekä muita arvostettuja tapahtumia Paviljongissa Jyväskylässä ja muualla Suomessa. Vuokraamme Paviljongin muunneltavia tiloja ja tuotamme tapahtumapalveluja muille tapahtumajärjestäjille.
Messu- ja tapahtumakeskus Paviljonki on todellinen kohtaamispaikka ja yksi Suomen suurimmista tapahtumakeskuksista, jossa järjestetään satoja tapahtumia ja vierailee noin 300 000 asiakasta vuosittain.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Jyväskylän Messut Oy / Paviljonki
Sähkömessujen 2026 ohjelma pureutuu alan murrokseen19.1.2026 14:25:54 EET | Tiedote
Sähkömessut 2026 järjestetään 4.–6. helmikuuta Paviljongissa Jyväskylässä. Kolmipäiväinen tapahtuma kokoaa yhteen sähköalan ajankohtaisimmat teemat, huippuasiantuntijat ja keskeiset päättäjät. Ohjelma pureutuu alan murrokseen ja käsittelee muun muassa datakeskusten voimakasta kasvua, tekoälyn hyödyntämistä, energiatehokkuutta, paloturvallisuutta sekä työelämän muutosta.
Paviljongin keväässä tribuutteja, stand uppia ja klassikoita8.1.2026 11:09:36 EET | Tiedote
Paviljongin viihdekevät täyttyy monipuolisista tapahtumista. Kauden mittaan nähdään lukuisia konsertteja ja muita viihde-esityksiä. Lavalle nousee muun muassa Uriah Heep, Eppu Normaali, Neljä Ruusua ja Viivi. Jyväskylän kaupunginteatteri toimii vielä kevään ajan Paviljongin väistötiloissa.
Turvallisuutta, tekoälyä ja energiaratkaisuja rakentamisen tulevaisuuteen - Jyväskylän Rakennusmessujen 50-vuotisjuhlavuosi tuo mukanaan uuden ProBuild 2026 -seminaarin17.12.2025 09:50:16 EET | Tiedote
Jyväskylän Rakennusmessut juhlistavat 50-vuotista historiaansa 20.–22.3.2026 Paviljongissa. Juhlavuoden ohjelma saa merkittävän lisän, kun messujen yhteydessä järjestetään ensimmäistä kertaa kuntasektorin ja rakennusalan yritysten päättäjille sekä työturvallisuudesta vastaaville suunnattu ProBuild 2026 -seminaari perjantaina 20.3.2026 klo 10–16. Seminaarin jälkeen osallistujat pääsevät verkostoitumaan, tutustumaan juhlavuoden messuihin ja osallistumaan kutsuvierastilaisuuteen.
Näyttäviä jenkkiautoja ja vintage-tunnelmaa viikonloppuna Paviljongissa10.12.2025 12:38:10 EET | Tiedote
Big Wheels – The Winter Show harrasteautotapahtuma sekä retro- ja vintage-kulttuurin Winter Vintage -messut järjestetään 12.-13.12.2025 Paviljongissa, Jyväskylässä. Tapahtumakokonaisuus tuo Paviljonkiin tasokkaan kattauksen näyttelyajoneuvoja, vintage-aarteita sekä oheisohjelmaa.
Jyväskylän Kirja-, Joulu- ja Viinimessut houkuttelivat ennätysmäärän kävijöitä Paviljonkiin viikonloppuna24.11.2025 07:00:00 EET | Tiedote
Jyväskylän Kirjamessut järjestettiin Paviljongissa 22.-23.11.2025, samana viikonloppuna Jyväskylän Joulu- ja Viinimessujen kanssa. Koko viikonlopun aikana messuilla vieraili reilu 16 000 kävijää.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme