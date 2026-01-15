Paraisten vesihuoltolaitos tiedottaa kloorauksesta

Koliformisten bakteerien (pintavesisaastutukseen viittaavat bakteerit) esiintyminen ilmentää veden yleistä mikrobiologista laatua ja voi olla osoitus esimerkiksi ympäristöperäisestä likaantumisesta tai veden huonosta vaihtuvuudesta tai pintaveden pääsystä talousveden joukkoon. Näytteissä ei havaittu ulosteperäistä saastumista ilmentävää bakteeria (E. coli).

Verkostoon suoritetaan huoltokloorausta pe 23.1. iltapäivästä alkaen ja verkostosta otetaan lisänäytteitä sen varmistamiseksi, että vesijohtoverkosto puhdistuu. Toimenpiteestä saattaa aiheutua talousveteen kloorin hajua ja makua. Suosittelemme keittämään juomaveden kunnes hanavedessä on lievä kloorin haju. Muuten vettä voi käyttää normaalisti.