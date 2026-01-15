Paraisten kaupunki

Paraisten vesihuoltolaitos tiedottaa kloorauksesta

23.1.2026 14:30:54 EET | Paraisten kaupunki | Tiedote

Nauvon keskustan alueella on lähtevän talousveden vesinäytteestä löytynyt koliformisia bakteereita. Tulos poikkeaa sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 1352/2015 laatutavoitteesta. Poikkeaman syytä selvitetään ja vedenlaatua seurataan jatkotutkimuksin.

Koliformisten bakteerien (pintavesisaastutukseen viittaavat bakteerit) esiintyminen ilmentää veden yleistä mikrobiologista laatua ja voi olla osoitus esimerkiksi ympäristöperäisestä likaantumisesta tai veden huonosta vaihtuvuudesta tai pintaveden pääsystä talousveden joukkoon. Näytteissä ei havaittu ulosteperäistä saastumista ilmentävää bakteeria (E. coli).

Verkostoon suoritetaan huoltokloorausta pe 23.1. iltapäivästä alkaen ja verkostosta otetaan lisänäytteitä sen varmistamiseksi, että vesijohtoverkosto puhdistuu. Toimenpiteestä saattaa aiheutua talousveteen kloorin hajua ja makua. Suosittelemme keittämään juomaveden kunnes hanavedessä on lievä kloorin haju. Muuten vettä voi käyttää normaalisti.

