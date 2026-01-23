Vene 26 Båt -messujen ohjelma julkaistu - tarinoita, tietoa ja taitoja



Venemessut tuo kesän Messukeskukseen kymmeneksi päiväksi ja tarjoaa ohjelmaa veneilijöille, purjehtijoille, kalastajille ja vesiharrastajille. Kesäistä tunnelmaa tuovat 400 erikokoista ja erilaisiin tarkoituksiin sopivaa venettä, vesiharrasteiden allas, sukellusallas sekä kalastusalueen Tohatsu-lava ja Victorinox-fileerausklinikka. Purjehdussataman Maritim-lavalla kuullaan tarinoita maailman meriltä. Totalveneen Messissä on esillä matkailu ja uudet venemallit, Venemestarin Telakalla kerrotaan veneiden kunnostamisesta ja esitellään Veneelle uusi elämä -kisan kolme kunnostettua venettä. Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n Kotisatamasta saa tietoa veneilystä ja sen aloittamisesta sekä toiminnallisessa Lasten maailmassa voi opetella veneilytaitoja turvallisesti ja hauskasti.



Minustako veneilijä -koulutus (kaikille messukävijöille avoin) lauantaina 14.2. klo 12-14 salissa 101.

Valtamerisoutaja Jari Saario on haastateltavana perjantaina 6.2. klo 16.30 Purjehdussataman Maritim-lavalla.



Venemessujen ohjelma löytyy www.venemessut.fi/ohjelma.



Purjeveneiden suunnittelu: trendit, innovaatiot ja design



Venemessuilla on esillä muun muassa Hallberg-Rassy 370 -purjevene, jonka edustaja yrityksen omistaja ja toimitusjohtaja Magnus Rassy on puhumassa modernista purjeveneiden suunnittelusta perjantaina 6.2. klo12.30 ja sunnuntaina 8.2. klo 10.30. Lauantaina 7.2. klo11 Rassy keskustelee Seascapen perustajan ja toimitusjohtajan Andraž Mihelin kanssa purjeveneiden designista ja kehityksestä tulevaisuudessa. Seascape edustaa messuillakin mukana olevia Beneteau First 30 ja First 18SE -purjeveneitä. Mihelin pitää puheenvuoron myös perjantaina 6.2. klo 13.30.



Atlantic Rally for Cruisers (ARC) -purjehduksesta tulee keskiviikkona 11.2. kertomaan World Cruising Clubin Pohjoismaiden edustaja Mats Runström. Purjehduksessa matkapurjehtijat ylittävät Atlantin Kanariansaarilta Karibialle.

Ensimmäinen Itämeren veneilyfoorumi

European Boating Industry (EBI) järjestää ensimmäisen Itämeren veneilyfoorumin Vene 26 Båt -messuilla. Foorumi avaa uuden keskustelu- ja vuoropuhelualustan veneilyalan, päättäjien ja sidosryhmien välille Itämeren veneilyn tulevaisuudesta, vahvana painopisteenä on ympäristövastuun ja veneilyn yhdistäminen. Foorumi järjestetään venemessujen Itämeri-päivänä perjantaina 13.2. klo 14. Puhujina ovat Suomen ilmasto- ja ympäristöministeri Sari Multala ja Helsingin komission (HELCOM) pääsihteeri Rüdiger Strempel. Paneelikeskustelun moderoi EBI:n pääsihteeri Philip Easthill.

Aalto-alueella kansainvälinen vieras

Viikonloppuisin perjantaista sunnuntaihin Aalto-alueella vierailee tänä vuonna harraste- ja tekniikkasukelluksen kouluttaja Lee Smallwood Cassar kertomassa sukelluksesta Maltan saarilla. Laitesukellus on entistä vahvemmin esillä venemessuilla tänä vuonna.

Helsingin Messukeskus järjestää Pohjois-Euroopan suurimman veneilytapahtuman Vene 26 Båt Helsingin kansainväliset venemessut 6.–15.2.2026 Helsingin Messukeskuksessa Venealan Keskusliitto Finnboat ry:n toimeksiannosta. Tapahtuman vastuullisuuskumppani on WWF Suomi.

