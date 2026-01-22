Keskuskauppakamari: EU:n ja Intian kauppasopimus erinomainen asia viennille – tarjoaa vaihtoehdon protektionismille
EU:n ja Intian tänään uutisoitu mahdollinen sopimus jättimäisten kauppaneuvottelujen päättämisestä on erinomainen uutinen ”hullun viikon” päätteeksi, sanoo Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi. Sopimusneuvottelut ovat siinä pisteessä, että niistä kerrottaneen ensi viikolla EU:n ja Intian huippukokouksessa.
”Kauppapolitiikan – kuten monen muunkin asian - maailmanjärjestys on muuttunut ja on ratkaisevaa, että EU pystyy tekemään uusia sopimuksia ja näin löytämään uusia mahdollisuuksia vientiteollisuudelleen perinteisten mallien murtuessa. Uutinen sopimuksen syntymisestä on tämän ”hullun viikon” parhaita”, Romakkaniemi sanoo.
EU:n ja Intian välinen kauppasopimus olisi toteutuessaan yksi maailman suurimmista ja muodostaisi noin kahden miljardin ihmisen markkinat. EU ja Intia ovat yrittäneet neuvotella vapaakauppasopimuksesta jo vuodesta 2007 lähtien.
Intia on noussut taloutena, teknologiamahtina ja geopolitiikan kolmantena pilarina, mikä tekee siitä EU:lle strategisen kumppanin.
”Sopimus on osoitus siitä, että EU kykenee toimimaan strategisesti eikä vain reagoimaan maailmantalouden muutoksiin. Myös Suomelle sopimus on tärkeä: vientivetoisen talouden elinvoima riippuu siitä, että EU pystyy tarjoamaan vaihtoehdon protektionismille ja autoritaariselle valtiokapitalismille”, Romakkaniemi sanoo.
Romakkaniemen mukaan on sen sijaan erittäin surullista, että EU-Mercosur-sopimus joutuu nyt hetkeksi sivuraiteelle EU-parlamentin päätöksen takia. EU-parlamentti pysäytti keskiviikkona sopimuksen hyväksymisprosessin ja lähetti sen EU-tuomioistuimeen arvioitavaksi. Tämä hidastuttaa sopimuksen voimaantulon kuukausiksi, mahdollisesti jopa vuosiksi.
”Komission pitää uskaltaa tehdä nyt päätös sopimuksen väliaikaisesta toimeenpanosta. On aivan ilmiselvää, että perustuslainmukaisuustulkinnat, jotka parlamentti haluaa tuomioistuimessa tarkastuttaa, ovat perusteettomia. Kyse oli vastaan äänestäneillä vain ja ainoastaan prosessin hidastuttamisesta. On koko Euroopan etu, että sopimus saadaan voimaan mahdollisimman pian”, Romakkaniemi sanoo.
