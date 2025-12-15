Reaktor jatkaa varhaiskasvatuksen keskeisen digijärjestelmän kehittäjänä – eVaka palvelee jo 1,2 miljoonan suomalaisen arkea
Espoo, Oulu, Turku ja Tampere sekä Tampereen kehyskunnat ovat valinneet Reaktorin varhaiskasvatuksen toiminnanohjausjärjestelmä eVakan kehitys- ja ylläpitokumppaniksi. Sopimus varmistaa varhaiskasvatuksen keskeisen digijärjestelmän pitkäjänteisen kehittämisen ja toimintavarmuuden useissa Suomen suurimmissa kunnissa.
eVaka on yksi kuntasektorin laajimmin käytetyistä avoimen lähdekoodin tietojärjestelmistä. Järjestelmää käyttää viikoittain kymmeniä tuhansia ihmisiä, ja se tukee varhaiskasvatuksen toimintaa arjen hallinnasta johtamiseen. eVaka on käytössä kunnissa, joiden yhteenlaskettu asukasluku on noin 1,2 miljoonaa suomalaista, mikä tekee siitä yhden laajimmin käytetyistä julkisen sektorin digiratkaisuista Suomessa.
Järjestelmällä on keskeinen rooli varhaiskasvatuksen sujuvuudessa: se tukee perheiden arkea, helpottaa varhaiskasvatuksen ammattilaisten työtä ja tarjoaa kunnille ajantasaista tietoa toiminnan johtamiseen ja kehittämiseen. eVaka on samalla esimerkki kuntien välisestä yhteistyöstä, jossa yhteistä digipalvelua kehitetään avoimeen lähdekoodiin perustuen.
“Laadukas varhaiskasvatus on meille Suomessa ylpeydenaihe ja tärkeä osa perheiden hyvinvointia. eVaka osoittaa, että kunnat voivat yhdessä rakentaa kriittisiä digitaalisia palveluita, jotka toimivat valtakunnallisessa mittakaavassa ja kehittyvät käyttäjien tarpeista lähtien”, sanoo Reaktorin toimitusjohtaja Pekka Horo.
Reaktor on ollut mukana eVakan kehityksessä sen alkuvaiheista lähtien. Pitkän yhteistyön aikana järjestelmää on kehitetty usean kaupungin kesken yhteisessä toimintaympäristössä.
“Kahdeksan vuoden aikana eVakasta on kasvanut kuntasektorin kriittinen perusjärjestelmä. Sitä on kehitetty ketterästi palvelemaan sekä perheitä että varhaiskasvatuksen ammattilaisia. On innostavaa jatkaa tätä työtä ja kehittää eVakaa entistä vaikuttavammaksi osaksi kuntien digipalvelukokonaisuutta”, sanoo Reaktorin julkisen sektorin liiketoiminnasta vastaava johtaja Silja Närhi.
Hankinnan ennakoitu kokonaisarvo on 15 miljoonaa euroa, ja se tukee eVakan jatkuvaa kehitystä, toimintavarmuutta ja laajentumista kuntakentässä.
