Eurojackpotin päävoitto jakoon - tänne napsahti 53,7 miljoonaa euroa
Eurojackpotin perjantain arvonnassa kierroksella 4/2026 löytyi päävoitto. Täysosuman arvo on noin 53,7 miljoonaa euroa.
Miljoonapotti osui Saksaan. Arvonnan oikea rivi on 18, 36, 39, 45 ja 50. Tähtinumerot ovat 6 ja 9.
5+1-tuloksia oli pelattu kolme: kaksi Ruotsissa ja yksi Norjassa. Jokaisen rivin arvo on noin 741 000 euroa.
5+0-tuloksilla voittaa noin 313 000 euroa. Niitä löytyi neljä kappaletta, joista kaksi Saksasta ja kaksi Puolasta.
Ensi tiistaina päävoittona Eurojackpotissa on kymmenen miljoonaa euroa.
Perjantai-Jokerin oikea rivi on 6 3 1 0 2 9 7, joka ei tuonut kahden ylimmän voittoluokan osumia mihinkään.
Lomatonnin voittoyhdistelmäksi arvottiin Hanoi 99. Tonnin voittorivejä löytyi seitsemän.
