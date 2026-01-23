Vuoden ohjelma Viki ja Köpi Show, Queen of Fucking Everything putsasi pöydän – Ylen ohjelmille ja tekijöille yhteensä 16 Kultaista Venlaa

Vuoden ohjelmaksi valittiin Viki ja Köpi Show (Yle Areena, Yle Kulttuuri ja asia). Ville “Viki” Eerikkilän ja Juuso “Köpi” Kallion omassa ohjelmassa heittäydytään rennosti ajan ilmiöihin ja parkkeerataan parhaimmillaan aiheen viereen. Vahvasti katsojien kanssa yhdessä tehtävä Viki ja Köpi Show nähdään vain Yle Areenassa tiistaista torstaihin klo 13–15. Ohjelma pokkasi myös parhaan keskusteluohjelman Kultaisen Venlan.

Ylen eläköityneelle toimitusjohtajalle Merja Ylä-Anttilalle myönnettiin Televisioakatemian elämäntyöpalkinto. Palkinto jaetaan ansioituneelle televisioalan tekijälle. Ylä-Anttilasta tuli samalla 34. palkinnon saanut.

Queen of Fucking Everything, PMMP-dokumentti ja Kovan viikon ilta keräsivät useita palkintoja

Viime vuoden sarjatapaus Queen of Fucking (Yle Areena ja Yle TV1, Rabbit Films) putsasi palkintopöytää Kultaisessa Venlassa. Vuoden draamasarjaksi valitussa ohjelmassa keski-ikäinen, hyvään elämään tottunut Linda tulee petetyksi totaalisesti niin rakkaudessa kuin taloudellisestikin. Laura Malmivaara voitti sarjasta parhaan pääosanäyttelijän palkinnon, Kristo Salminen valittiin puolestaan parhaaksi sivuosanäyttelijäksi. Lisäksi Tiina Lymi palkittiin Queen of Fucking Everythingin ohjauksesta ja käsikirjoituksesta.

Alkusyksystä puheenaiheeksi noussut PMMP keikalla: Ei enää ikinä -dokumentti (Yle Areena ja Yle Teema, Yle Kulttuuri ja asia) palkittiin kahdella Kultaisella Venlalla. Nuorten naisten kohtelun 2000-luvulla puheenaiheeksi nostanut dokumentti palkittiin vuoden event-ohjelmana ja sen ohjaaja Kati Laukkanen vuoden viihde ja fakta -ohjaajana.

Kestosuosikki Kovan viikon ilta (Yle Areena ja Yle TV1, Yle Kulttuuri ja asia) pokkasi sekin kaksi Kultaista Venlaa. Satiirinen keskusteluohjelma valittiin vuoden viihdeohjelmaksi, ja sen käsikirjoittajat Jukka Lindström, Yasir Gaily, Anders Helenius, Ursula Herlin ja Janne Zareff vuoden viihde ja fakta -käsikirjoittajiksi.

Vuoden asiaohjelma- ja dokumenttisarjaksi valittiin Raha-Suomi (Yle Areena ja Yle TV1, Yle Kulttuuri ja asia). Dokumenttisarjassa raha- ja yritysmaailman tunnetuimmat nimet kertovat menestyksistä ja menetyksistä rennommin kuin koskaan.

Erityiset (Yle Areena ja Yle TV2, Mediawan Finland) palkittiin vuoden lasten- ja nuortenohjelmana. Huippusuositussa lastensarjassa pienluokan lapsista kukin kohtaa vaikeuksia, mutta selviää niistä toisiinsa turvaten.

Vuoden musiikkiviihde oli jo kuudetta kertaa Elämäni Biisi (Yle Areena ja Yle TV1, Yellow Film & TV). Seitsemännelle kaudelleen ehtineestä suosikkiohjelmasta nähtiin vuodenvaihteessa erikoisjaksot klassisesta musiikista ja euroviisuedustajien kanssa.

A-studio (Yle Areena ja Yle TV1, Yle Uutiset ja urheilu) valittiin vuoden uutis- ja ajankohtaisohjelmaksi. Päivän tärkeimmät puheenaiheet perkaavassa A-studiossa kysytään tiukimmat kysymykset ja syvennetään katsojan ymmärrystä ajankohtaisista asioista.

Kaikki Ylen Kultainen Venla -voittajat ovat katsottavissa Yle Areenassa. Finalistien joukossa Ylen ohjelmilla oli yhteensä 36 ehdokkuutta.

Televisioakatemia ry:n järjestämässä Kultainen Venla -kilpailussa alan ammattilaiset ja televisiokatsojat valitsevat menneen vuoden menestyneimmät kotimaiset ohjelmat ja esiintyjät. Voittajat palkittiin 23.1.2026 järjestetyssä tilaisuudessa.

Lue tiedote Ylen verkkosivuilla.