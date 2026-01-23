Adlercreutz EDUCA-messuilla: RKP haluaa käynnistää kokeilun kokonaiskoulupäivästä
– Tavoitteenamme tulee olla lasten ja nuorten hyvinvoinnin vahvistaminen kaikin mahdollisin keinoin. Siksi RKP haluaa käynnistää alueellisen kokeilun kokonaiskoulupäivästä, sanoo RKP:n puheenjohtaja, opetusministeri Anders Adlercreutz.
Eri tutkimukset osoittavat, että Suomessa lapsia, jotka voivat huonosti ja jotka eivät jaksa opiskella kokonaista koulupäivää. Lapset ja nuoret myös liikkuvat liian vähän, mikä myös käy ilmi joulukuussa julkaistusta Move!-mittauksesta. Erityisesti harvaan asutuilla alueilla lasten ja nuorten tulokset fyysisen toimintakyvyn osalta ovat keskimäärin heikompia.
– Kokonaiskoulupäivä tarkoittaa sitä, että koulun yhteydessä järjestetään oppilaille mielekästä harrastustoimintaa ja että kuljetukset sovitetaan sen mukaisesti. Tämä edistää yhteenkuuluvuutta, ehkäisee kiusaamista ja lisää liikkumista. Nykyisin on jo jonkin verran toimintaa, kuten erilaisia iltapäiväkerhoja ja Harrastamisen Suomen malli, mutta kunnat järjestävät toimintaa hyvin eri tavoin ja harrastusmahdollisuuksien saatavuus vaihtelee asuinpaikan mukaan.
– Koulu on instituutio, joka kokoaa yhteen kaikki lapset ja nuoret. Haluan tehdä aloitteen kokeilusta kokonaiskoulupäivästä, jossa eri toimintamuodot koordinoidaan paremmin lapsen näkökulmasta ja osana koulupäivää.
Adlercreutz nostaa esiin tarpeen yhteistyölle koulun, harrastustoiminnan ja esimerkiksi koulukuljetusten välillä, jotka nykytilanteessa vaikeuttavat monien oppilaiden jäämistä ohjattuun toimintaan koulupäivän jälkeen. Tämä koskee erityisesti lapsia harvaan asutuilla alueilla. Sen sijaan heidän on lähdettävä kotiin heti koulupäivän päätyttyä.
– Kokonaiskoulupäivä tarjoaa mahdollisuuden mielekkääseen toimintaan yhdessä luokkakavereiden kanssa – niin ettei lasten ja nuorten tarvitse istua yksin kotona selaamassa puhelinta.
– Lisääntynyt hyvinvointi vahvistaa myös oppimistuloksia. Riittävä liikunta, turvalliset aikuiset, yhteisöllisyys oppilaiden kesken ja tuttu kouluympäristö – kaikki tämä parantaa keskittymiskykyä koulupäivän aikana, Adlercreutz sanoo.
EDUCA-messut kerää yhteen koulutusalan ammattilaiset Messukeskukseen 23.-24.1.2026.
Yhteyshenkilöt
Andreas Elfvingspecialmedarbetare, erityisavustaja (Anders Adlercreutz)Puh:+358 50 310 0274
