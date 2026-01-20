Suomen ja Kiinan elinkeinoelämä kohtaa Pekingissä pääministeri Orpon vierailun yhteydessä

Pääministeri Petteri Orpon Kiinan-vierailun yhteydessä järjestetään tänään 26.1. maittemme välinen elinkeinoelämän tapaaminen. Yhteisen innovaatiokomitean puitteissa keskustellaan yli 50 yritysedustajan kesken kahdenvälisten kauppasuhteiden kehittämisestä, kuten suomalaisyritysten kohtaamista markkinamahdollisuuksista ja -esteistä. Esille tulee yhteistyö muun muassa vihreässä siirtymässä ja teollisuuden uudistamisessa. EK:ta Pekingissä edustaa kansainvälisestä kaupasta ja kauppapolitiikasta vastaava johtaja Timo Vuori.

Elinkeinoelämän keskustelut käydään Pekingissä yhteisen innovaatiokomitean puitteissa: Suomi-Kiina innovatiivinen liiketoimintakomitea on perustettu vuonna 2017 presidenttien Xi ja Niinistö aloitteesta ja sen suomalaisena puheenjohtajana toimii Kone Oyj:n hallituksen varapuheenjohtaja Jussi Herlin. Komitean yhteistyötä koordinoivat Suomessa Elinkeinoelämän keskusliitto EK, työ- ja elinkeinoministeriö ja ulkoministeriö sekä Kiinassa kauppaministeriö MofCom ja teollisuusjärjestö CCCME. Edellisen kerran komitea kokoontui syksyllä 2024 tasavallan presidentti Stubbin valtiovierailun yhteydessä.

Pääministeri Petteri Orpo tapaa vielä erikseen 26.1. Kiinan kauppaministeri Wang Wentaon yhdessä suomalaisyritysten edustajien kanssa.

Tapaamisiin osallistuvat seuraavat yritykset Suomesta: Aurealis Oy, Finnair Oyj, Finnish Minerals Group Oy, Kalmar Oyj, Oy Karl Fazer Ab, Kemira Oyj, Kolster Oy Ab, Kone Oyj, Lindström Oy, Metso Oy, Metsä Fibre Oy, Nordea Bank Oyj, Oilon Group Oy, Okmetic Oy, Peikko Group Oy, Planmeca Oy, UPM-Kymmene Oyj, Valio Oy, Valmet Automotive Oyj ja Wärtsilä Oyj.

Vihreä siirtymä ja energiatehokkuus korostuvat yritysyhteistyössä

Viime vuosina Suomen ja Kiinan kaupallinen yhteistyö on keskittynyt erityisesti vihreän siirtymän kannalta keskeisille sektoreille kuten kiertotalous, energia- ja resurssitehokkuus ja teollisuuden uudistuminen. Kahdenvälinen kumppanuus korostaa vähähiilisyyttä, kiertotaloutta ja ponnisteluja ilmastonmuutoksen torjumiseksi.

Kiina on yhä Suomen tärkeimpien kauppakumppanien joukossa, vaikka Suomen vienti Kiinaan on vähentynyt muihin Pohjoismaihin verrattuna. Vuonna 2024 Suomen tavaravienti Kiinaan oli arvoltaan 3,5 miljardia euroa ja palveluvienti 1,8 miljardia euroa. Suomen tavaratuonti Kiinasta oli arvoltaan 7,5 miljardia euroa. Vuonna 2023 Kiinassa toimi 239 suomalaista tytäryhtiötä, joiden liikevaihto Kiinassa on reilut 14 miljardia euroa.

Markkinamuutokset tuntuvat Kiinan kaupassa

Suomalaisyritysten liiketoiminnassa on tapahtunut viime aikoina muutoksia, jotka liittyvät kansainvälisten markkinoiden ja Kiinan talouden kehitykseen, arvioi EK:n johtaja Timo Vuori:

"Yhä useampi yritys on pyrkinyt hajauttamaan Kiina-riskiään mutta samalla myös fokusoinut Kiinan liiketoimintaansa erityisesti paikallisia markkinoita palvelevaksi. Kiina tarjoaa yhä useille suomalaisyrityksille mahdollisuuksia, vaikka maan heikentynyt talouskasvu ja paikallisia toimijoita suosiva sääntely ovat tuoneet haasteita."

Vuoren mukaan on tärkeätä, että suomalaisyritykset pääsevät keskustelemaan Kiinan markkinoiden muutoksista maan kauppaviranomaisten ja paikallisten yritysten kanssa.

Lisätiedot:

Johtaja Timo Vuori on haastateltavissa palattuaan Kiinasta eli alkaen to 29.1. (puh. 050 553 5319, timo.vuori@ek.fi)