Educa 2026 tarjosi yhteiskunnallista keskustelua ja tärkeitä kohtaamisia

Pohjoismaiden johtava opetus- ja kasvatusalan tapahtuma Educa kokosi Helsingin Messukeskukseen perjantaista lauantaihin noin 16 000 alan ammattilaista ja vaikuttajaa. Nyt 30. kertaa järjestetyn tapahtuman teema oli Oikeus oppimisen ja opettamisen iloon.

Tapahtuman kohokohtiin kuuluivat muun muassa puoluejohtajien suuri arvokeskustelu sekä ekonomistipaneeli, jossa tarkasteltiin koulutuksen roolia yhteiskunnan ja talouden tulevaisuudessa. Keskustelut ovat katsottavissa myös jälkikäteen OAJ:n YouTube-kanavalla.

Educassa kuultiin kahden päivän aikana myös laaja ruotsinkielinen ohjelmakokonaisuus. Hörnan-lavan ruotsinkielisen ohjelmassa keskusteltiin muun muassa koulutuksen tilasta, johtajuudesta sekä varhaiskasvatuksesta.

Kansainvälisellä lavalla käsiteltiin puolestaan koulutuksen globaaleja kysymyksiä. Keskustelut ovat katsottavissa Educan nettisivujen kautta kahden kuukauden ajan tapahtuman päättymisestä.

– Educa osoitti jälleen, miten tärkeää on kokoontua yhteen kasvokkain. Tapahtuma toi yhteen tuhansia opetus- ja kasvatusalan osaajia ja tarjosi tilaa myös laajemmalle yhteiskunnalliselle keskustelulle, sanoo Helsingin Messukeskuksen liiketoimintapäällikkö Satu Papadopoulos.

Puoluejohtajien keskustelussa puitiin muun muassa sitä, mikä on koulutusjärjestelmän rooli yhteisöllisyyden ja jaetun arvopohjan rakentajana. Anna Autio

Alan ammattilaisten ja toimijoiden tärkein kohtaamispaikka

Ajankohtaisen ohjelman lisäksi Educa toimi ainutlaatuisena kohtaamispaikkana noin 16 000 kävijälle sekä 319 opetus- ja koulutusalan yritykselle ja toimijalle. Tapahtuma järjestetään seuraavan kerran Helsingin Messukeskuksessa 29.–30.1.2027.

Educan 2026 kuvat ovat ladattavissa täältä. Kuvaaja: Anna Autio.





