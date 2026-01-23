Educa 2026 tarjosi yhteiskunnallista keskustelua ja tärkeitä kohtaamisia
Educa 2026 kokosi Messukeskukseen noin 16 000 opetus- ja kasvatusalan ammattilaista ja vaikuttajaa 23.-24.1.2026. Tapahtuma tarjosi vaikuttavan ja ajankohtaisen ohjelmakokonaisuuden, jonka kohokohtiin lukeutuivat muun muassa puoluejohtajien suuri arvokeskustelu sekä ekonomistipaneeli. Educan järjestävät yhteistyössä Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ja Helsingin Messukeskus.
Pohjoismaiden johtava opetus- ja kasvatusalan tapahtuma Educa kokosi Helsingin Messukeskukseen perjantaista lauantaihin noin 16 000 alan ammattilaista ja vaikuttajaa. Nyt 30. kertaa järjestetyn tapahtuman teema oli Oikeus oppimisen ja opettamisen iloon.
Tapahtuman kohokohtiin kuuluivat muun muassa puoluejohtajien suuri arvokeskustelu sekä ekonomistipaneeli, jossa tarkasteltiin koulutuksen roolia yhteiskunnan ja talouden tulevaisuudessa. Keskustelut ovat katsottavissa myös jälkikäteen OAJ:n YouTube-kanavalla.
Educassa kuultiin kahden päivän aikana myös laaja ruotsinkielinen ohjelmakokonaisuus. Hörnan-lavan ruotsinkielisen ohjelmassa keskusteltiin muun muassa koulutuksen tilasta, johtajuudesta sekä varhaiskasvatuksesta.
Kansainvälisellä lavalla käsiteltiin puolestaan koulutuksen globaaleja kysymyksiä. Keskustelut ovat katsottavissa Educan nettisivujen kautta kahden kuukauden ajan tapahtuman päättymisestä.
– Educa osoitti jälleen, miten tärkeää on kokoontua yhteen kasvokkain. Tapahtuma toi yhteen tuhansia opetus- ja kasvatusalan osaajia ja tarjosi tilaa myös laajemmalle yhteiskunnalliselle keskustelulle, sanoo Helsingin Messukeskuksen liiketoimintapäällikkö Satu Papadopoulos.
Alan ammattilaisten ja toimijoiden tärkein kohtaamispaikka
Ajankohtaisen ohjelman lisäksi Educa toimi ainutlaatuisena kohtaamispaikkana noin 16 000 kävijälle sekä 319 opetus- ja koulutusalan yritykselle ja toimijalle. Tapahtuma järjestetään seuraavan kerran Helsingin Messukeskuksessa 29.–30.1.2027.
Educan 2026 kuvat ovat ladattavissa täältä.
Helsingin Messukeskus on Suomen elämyksellisin tapahtumakortteli ja vaikuttavin kohtaamismedia. Suomen suurin tapahtumajärjestäjä tuottaa laadukkaita tapahtumia sekä vuokraa tilojaan ja palvelujaan erilaisten tapahtumien areenaksi. Messukeskuksen itse tuottamia tapahtumia ovat mm. Habitare, Helsingin Kirjamessut, Educa, FinnBuild, Matkamessut ja Vene Båt. Vierastapahtumina Messukeskuksen tiloissa järjestetään mm. Slush, Nordic Business Forum, Assembly, Koiramessut sekä lukuisia kansainvälisiä kongresseja ja yritystapahtumia vuosittain. Messukeskus toi vuonna 2024 pääkaupunkiseudulle 245 miljoonan euron tulovirran ja toiminnan työllisyysvaikutus oli 3335 henkilötyövuotta. Tilat käsittävät 7 hallia, 40 muuntuvaa kokoustilaa, 21 ravintolaa ja oman tapahtumahotellin. Omistajayritys Suomen Messut Oyj perustettiin vuonna 1919.
Helsinki Expo and Convention Centre (brand name Messukeskus) hosts Finland's most inspiring events and exciting encounters. As Finland's premier experience provider, we organise high-quality events and rent out our facilities for various occasions. Events produced by Messukeskus include, among others, Habitare, the Helsinki Book Fair, Educa, Finnbuild, Matka Nordic Travel Fair, and Helsinki International Boat Show. Messukeskus also hosts guest events such as Slush, Nordic Business Forum, Assembly, International Dog Fair, as well as many international congress and business events every year. In 2024, the events held at the Helsinki Exhibition and Convention Centre brought in a revenue stream of 245 million euros to the Helsinki metropolitan area and created the equivalent of 3,335 full-time jobs. The premises include 7 halls, 40 convertible meeting rooms, 21 restaurants, and the hotel.The Finnish Fair Corporation was founded in 1919.
