Kuuden pisteen Riku Hakanen johti Peliveljet kotivoittoon

Sarjassa toiseksi viimeisenä oleva LASB iski tänään ottelun avausmaalin ja nousi vielä ottelun puolivälissä Valtteri Ryytyn osumalla tilanteeseen 3-2. Sitten alkoi kuitenkin syntyä eroa, kun ensin Jeri Heikkilä ja sitten Riku Hakanen osui Juuso Keskisen syötöistä muuttaen lukemiksi jo 5-2. Päätöserässä Peliveljet latoi vielä viisi maalia, joihin LASB vastasi Sami Salmisen kahdella ja Kasper Tähkän yhdellä kavennuksella. Illan erikoisin oli Salmisen 5–3-kavennus, jossa hän sai työntää pallon oman maalinsa kulmalla hetken epäröineen vastustajan lavasta verkkoon.

Sarja jatkuu ensi torstaina ottelulla FBC Turku–Oilers.

F-liigan naisten sarjassa taottiin sunnuntaina kaksinumeroisia lukemia, kun SSRA voitti vieraissa PSS:n 12-0 ja TPS kotonaan ÅIF:n 10-2. TPS nousi voitollaan sarjakakkoseksi ohi Classicin ja SSRA lujitti entisestään neljättä sijaansa.

Eilen niukasti EräViikingit kaataneen SSRA:n kuuden pisteen viikonloppu sinetöityi tänään jo helpommin Flavia Niemelän torjuessa kaikki PSS:n 12 laukausta. Maalinteossa Rankat Ankat onnistui avauserässä vain kerran, mutta toisessa hanat aukesivat ja kädet nousivat maalin merkiksi kuusi kertaa. Päätöserässä SSRA onnistui sekä ylivoimalla että alivoimalla komistellessaan lukemia vielä viidesti. Hanna Niemelä laukoi neljä maalia, Josefiina Nissilä merkkautti 3+1, Liinu Koivisto 3+0 ja Linda Holpainen 0+3.

TPS:n rynnistystä johti ykkösketju Janella Järvinen – Eerika Koski – Olivia Pietilä, joka keräsi yhdeksän tehopistettä jo avauserässä. TPS karkasi siinä 5–1-johtoon Riina Latvakosken osuessa väliin vieraiden kavennuksen. Toisen erän Palloseura vei 3-1, ja päätösjaksolla sarjajumbon verkko heilahti vielä kahdesti. Olivia Pietilän tehot tänään olivat 3+1, Eerika Kosken 2+2 ja Janella Järvisen 1+2.

Sarja jatkuu keskiviikkona Kupittaalle viime kevään finalistien kohtaamisella TPS–Classic.

Suomen Cupin miesten finaalipari on SPV–Nokian KrP. KrP varmisti oman loppuottelupaikkansa kaatamalla tänään kotonaan Suomisarjan kärkijoukkue Blackbirdsin niukasti 4-3. SPV oli lyönyt omassa välierässään perjantaina Classicin jatkoajalla 6-5.

KrP sai sitkeän vastustajansa puolustuksen murrettua ensi kertaa vasta pelin puolivälissä Kim Hyrkkösen iskiessä avausmaalin, ja toisen erän lopussa Joona Rantala kiskaisi puolustajan jaloista eron kahteen. Olli Kinnusen lämäri kolmannessa erässä vei KrP:n jo 3–0-johtoon, mutta Blackbirds ei taipunut. Ville Ranki iski luukulta keravalaisten kavennuksen Otto-Waltteri Lindqvistin kiepahdettua pallon kanssa päädystä.

Cupvälierän voittomaaliksi jäi KrP:n 4–2-osuma, jonka Nico Jonaeson livautti pienestä kulmasta Mikko Laakson tarjoiltua syötön päädystä. Blackbirds kuittasi heti perään Tony Rannerman iskiessä luukulta Lauri Enströmin lätyn verkkoon eikä siinä vielä kaikki. Kuusi sekuntia ennen loppusummeria Tommi Kokkonen tinttasi Topi Tahvanaisen syötöstä haastajalle kolmannen maalin, ja vielä seuranneesta keskialoituksestakin Blackbirds sai rakennettua hyökkäyksen. Ville Tolvasen viimeinen laukaus painui kuitenkin ohi Aki Karjalaisen maalin.