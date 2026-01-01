Haku Helsingin pelastuskouluun alkaa – tutustu koulutukseen ja harjoitteluympäristöihin uusilla 3D-virtuaalikierroksilla
Haku Helsingin pelastuskouluun alkaa helmikuun alussa 2.2.2026. Uutta uraa pelastusalalla harkitsevat pääsevät nyt tutustumaan koulutukseen ja sen harjoitteluympäristöihin uudella, virtuaalisella 3D‑virtuaalikierroksilla.
Helsingin pelastuskoulu ja Helsingin pelastuslaitos ovat julkaisseet 3D‑kierrokset, jotka avaavat pelastuskoulun sekä Roihupellon harjoitusalueen tilat ajasta ja paikasta riippumatta. Interaktiivisten mallien avulla katsoja näkee konkreettisesti, miltä pelastuskoulussa ja harjoitusalueella näyttää ja millaisissa ympäristöissä tulevia pelastajia koulutetaan.
Pelastuskoulun koulutus perustuu vahvasti käytännönläheisyyteen. Opiskelijat harjoittelevat todellisia työtehtäviä vastaavissa olosuhteissa sekä koulun omissa tiloissa että erilaisissa aidoissa toimintaympäristöissä. Yksi keskeisistä harjoittelupaikoista on Helsingin pelastuslaitoksen Roihupellon harjoitusalue, joka toimii konkreettisena ja realistisena oppimisympäristönä osana laajempaa harjoittelukokonaisuutta.
Roihupellon virtuaalikierros havainnollistaa, millaisissa ympäristöissä pelastajat harjoittelevat vaativia sammutus‑, pelastus‑ ja onnettomuustilanteita ennen tositilanteita. Roihupelto on yksi useista harjoitusympäristöistä, joiden avulla koulutus vastaa todellisia työelämän vaatimuksia. Alueella harjoittelevat muun muassa Helsingin pelastuslaitos, Helsingin sopimuspalokunnat, Uudenmaan pelastuslaitokset sekä muut viranomaiset.
Kahden 3D‑virtuaalikierroksen kokonaisuus tekee näkyväksi sen, miten pelastuskoulussa yhdistyvät teoria, käytännön harjoittelu ja realistiset toimintaympäristöt. Virtuaaliset kierros auttavat hakijoita hahmottamaan koulutuksen sisältöä ja madaltavat kynnystä hakea pelastajan ammattiin.
Tutustu 3D‑virtuaalikierroksiin
3D‑virtuaalikierroksiin voi tutustua vapaasti omalla tietokoneella tai mobiililaitteella:
- 3D‑virtuaalikierrokset:
https://helsinginpelastuskoulu.hel.fi/3d-virtuaalikierros/
Haku Helsingin pelastuskouluun on alkamassa. Ajankohtaiset hakuajat, vaatimukset ja hakuohjeet löytyvät verkkosivuilta https://helsinginpelastuskoulu.hel.fi
Yhteyshenkilöt
Antti SalminenViestintäasiantuntijaHelsingin kaupungin pelastuslaitosPuh:09-31030013antti.J.salminen@hel.fipelastustoimi.fi/helsinki
Mika TanskanenViestintäassistenttiHelsingin PelastuskouluPuh:+358406629472mika.a.tanskanen@hel.fihelsinginpelastuskoulu.hel.fi
Sanna AivioRehtoriHelsingin PelastuskouluPuh:09 31031250Puh:040 5730280sanna.aivio@hel.fihelsinginpelastuskoulu.hel.fi
Helsingin kaupungin pelastuslaitos tuottaa turvallisuutta ja auttaa hädän hetkellä. Palvelumme ovat onnettomuuksien ehkäisy, pelastustoiminta ja ensihoito sekä väestönsuojelu ja varautuminen. Yhdellätoista pelastusasemallamme ja neljällä meriasemallamme työskentelee noin 800 henkeä, joista noin 600 pelastus- ja ensihoitopalveluissa.Vuonna 2022 pelastuslaitoksella oli 8632 pelastustoimen ja 64000 ensihoidon hälytystehtävää.
