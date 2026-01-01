Helsingin kaupungin pelastuslaitos

Haku Helsingin pelastuskouluun alkaa – tutustu koulutukseen ja harjoitteluympäristöihin uusilla 3D-virtuaalikierroksilla

26.1.2026 12:52:05 EET | Helsingin kaupungin pelastuslaitos | Tiedote

Jaa

Haku Helsingin pelastuskouluun alkaa helmikuun alussa 2.2.2026. Uutta uraa pelastusalalla harkitsevat pääsevät nyt tutustumaan koulutukseen ja sen harjoitteluympäristöihin uudella, virtuaalisella 3D‑virtuaalikierroksilla.

Pelastusyksikkö harjoitusalueella, jossa on useita kontteja ja raunioita ympäriinsä.

Helsingin pelastuskoulu ja Helsingin pelastuslaitos ovat julkaisseet 3D‑kierrokset, jotka avaavat pelastuskoulun sekä Roihupellon harjoitusalueen tilat ajasta ja paikasta riippumatta. Interaktiivisten mallien avulla katsoja näkee konkreettisesti, miltä pelastuskoulussa ja harjoitusalueella näyttää ja millaisissa ympäristöissä tulevia pelastajia koulutetaan.

Pelastuskoulun koulutus perustuu vahvasti käytännönläheisyyteen. Opiskelijat harjoittelevat todellisia työtehtäviä vastaavissa olosuhteissa sekä koulun omissa tiloissa että erilaisissa aidoissa toimintaympäristöissä. Yksi keskeisistä harjoittelupaikoista on Helsingin pelastuslaitoksen Roihupellon harjoitusalue, joka toimii konkreettisena ja realistisena oppimisympäristönä osana laajempaa harjoittelukokonaisuutta.

Roihupellon virtuaalikierros havainnollistaa, millaisissa ympäristöissä pelastajat harjoittelevat vaativia sammutus‑, pelastus‑ ja onnettomuustilanteita ennen tositilanteita. Roihupelto on yksi useista harjoitusympäristöistä, joiden avulla koulutus vastaa todellisia työelämän vaatimuksia. Alueella harjoittelevat muun muassa Helsingin pelastuslaitos, Helsingin sopimuspalokunnat, Uudenmaan pelastuslaitokset sekä muut viranomaiset.

Kahden 3D‑virtuaalikierroksen kokonaisuus tekee näkyväksi sen, miten pelastuskoulussa yhdistyvät teoria, käytännön harjoittelu ja realistiset toimintaympäristöt. Virtuaaliset kierros auttavat hakijoita hahmottamaan koulutuksen sisältöä ja madaltavat kynnystä hakea pelastajan ammattiin.

Tutustu 3D‑virtuaalikierroksiin

3D‑virtuaalikierroksiin voi tutustua vapaasti omalla tietokoneella tai mobiililaitteella:

Haku Helsingin pelastuskouluun on alkamassa. Ajankohtaiset hakuajat, vaatimukset ja hakuohjeet löytyvät verkkosivuilta https://helsinginpelastuskoulu.hel.fi

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Palomiehet sammuttavat paloa punaisessa puutalossa. Paloautoja pihassa.
ASn Helsingin kaupungin pelastuslaitos
Lataa
Kaksi palomiestä sammuttaa paloa vesiletkulla ulkona.
OP Helsingin kaupungin pelastuslaitos
Lataa
ASn Helsingin kaupungin pelastuslaitos
Lataa

Linkit

Tietoja julkaisijasta

Helsingin kaupungin pelastuslaitos tuottaa turvallisuutta ja auttaa hädän hetkellä. Palvelumme ovat onnettomuuksien ehkäisy, pelastustoiminta ja ensihoito sekä väestönsuojelu ja varautuminen. Yhdellätoista pelastusasemallamme ja neljällä meriasemallamme työskentelee noin 800 henkeä, joista noin 600 pelastus- ja ensihoitopalveluissa.Vuonna 2022 pelastuslaitoksella oli 8632 pelastustoimen ja 64000 ensihoidon hälytystehtävää.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Helsingin kaupungin pelastuslaitos

Vuodenvaihde Helsingissä: 156 ensihoitotehtävää ja 43 pelastustehtävää – Ilotulitteet työllistivät pelastusta1.1.2026 02:07:17 EET | Tiedote

Helsingin uusi vuosi sujui suhteellisen rauhallisesti. Ensihoitopalvelu sai 156 tehtävää, pääasiassa päihteisiin liittyviä. Pelastuslaitokselle kirjattiin 43 hälytystä, suurin osa ilotulitteista aiheutuneita. Resursseja vahvistettiin ja sopimuspalokunnat osallistuivat. Kansalaistorilla juhlat sujuivat hyvissä merkeissä. Viestintää tehostettiin somekanavilla.

Joutsenten hyvinvointi askarruttaa ja aiheuttaa turhia soittoja31.12.2025 16:19:26 EET | Tiedote

Talvipakkaset ja jäätyvät järvet herättävät monen mielessä kysymyksen: voiko joutsen jäätyä kiinni jäähän? Vastaus on – harvoin, ja vain poikkeustilanteissa. Joutsenet ovat sopeutuneet kylmiin olosuhteisiin hämmästyttävän hyvin. Uuden vuoden aattona on hätäkeskukseen tullut kymmenkunta soittoa, soittoja on tullut myös pelastuslaitokselle suoraan joutsenista. Joutsenilla on jaloissaan erikoisempi verenkierto. Se pitää kudokset sulana ja estää jäätymisen, vaikka lintu seisoo tuntikausia jäällä. Joutsenet eivät pysy paikallaan. Ne vaihtavat paikkaa ja liikkuvat säännöllisesti, mikä estää jään muodostumisen ympärille. Lisäksi linnut hakeutuvat sulapaikoille – virtavesiin, merialueille ja jopa lämpimiin jätevesien kohtiin, joissa vesi ei jäädy. Jos joutsen sairastuu tai heikkenee, se voi jäädä paikalleen ja jäätyä kiinni. Tämä on kuitenkin harvinaista ja liittyy yleensä huonoon kuntoon, ei normaaliin talvikäyttäytymiseen. Joutsenet ovat siis talven mestareita – kylmä ei niitä helposti pysäy

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye