Proventia ja Morrow solmivat pitkäaikaisen sopimuksen LFP-akkukennojen toimituksista

Proventia Group:

Proventia on kansainvälisesti toimiva suomalainen teknologiayhtiö, joka kehittää ja valmistaa huippuluokan ratkaisuja päästöjen vähentämiseen ja energiatehokkuuden parantamiseen. Tuotevalikoimaamme kuuluvat innovatiiviset päästöjenhallintajärjestelmät, tehokkaat lämpöeristeet sekä edistykselliset sähköiset voimalinjat ja akustot. Asiakkaitamme ovat moottori- ja työkoneteollisuuden kärkinimet maailmalla. Huomioimme kaikessa toiminnassamme ihmiset, ympäristön ja tulevat sukupolvet – visiomme on nollapäästöisyys. Proventian palveluksessa työskentelee noin 200 alan ammattilaista Suomessa ja Tšekissä. Tutustu lisää osoitteessa proventia.com ja seuraa meitä LinkedInissä @proventia.

Morrow Batteries:

Morrow Batteries ASA (Morrow) on norjalainen akkuteknologiayhtiö, joka vahvistaa energiajärjestelmien resilienssiä kestävien innovaatioiden ja teollisten kumppanuuksien avulla. Yhtiö on käynnistänyt LFP-kennojen sarjatuotannon ja toimittaa turvallisia, kestäviä ja vähähiilisiä akkuja kriittisiin käyttökohteisiin Euroopassa. Lisäksi Morrow kehittää Norjan suurimmassa akkujen tutkimus- ja tuotekehityskeskuksessa seuraavan sukupolven koboltittomia LNMO-akkuja, jotka sisältävät vähemmän nikkeliä ja litiumia ja joissa hyödynnetään kestävästi tuotettua mangaania. Vuonna 2020 perustetun ja Arendalissa pääkonttoriaan pitävän yhtiön palveluksessa työskentelee noin 220 ammattilaista yli 35 maasta. Lisätietoja: morrowbatteries.com. Seuraa LinkedInissä: @MorrowBatteries.