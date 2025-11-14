Proventia ja Morrow solmivat pitkäaikaisen sopimuksen LFP-akkukennojen toimituksista
28.1.2026 11:00:00 EET | Proventia Group Oyj | Tiedote
Proventia Oy (“Proventia”) ja Morrow Batteries ASA (“Morrow”) ovat allekirjoittaneet puitesopimuksen litiumrautafosfaattiakkukennojen (LFP) toimituksista Proventian akkujärjestelmiin. Proventian akkuratkaisut on suunniteltu erityisesti työkoneisiin ja muihin vaativiin teollisiin käyttökohteisiin. Sopimus kattaa prismaattiset LFP‑kennot ja mahdollistaa myös tulevien kennokemioiden käyttöönoton, kun ne tulevat kaupallisesti saataville.
Sopimuksen mukaisesti Morrow toimittaa LFP‑kennoja Proventian vakiotuotteisiin ja asiakaskohtaisesti räätälöityihin akkupaketteihin, jotka on suunniteltu kestämään vaativia käyttöolosuhteita. Toimitukset ovat jo käynnissä, ja sopimus on voimassa vuoteen 2031 saakka. Osapuolet jatkavat yhteistyötä myös simuloinnissa ja akkupakettien optimoinnissa. Tämä nopeuttaa tuotekehitystä, ja vähentää prototyyppeihin käytettyä aikaa ja parantaa akkujärjestelmien suorituskykyä ja luotettavuutta entisestään.
"Meille on tärkeää, että voimme tarjota asiakkaillemme Euroopassa valmistettua akkuteknologiaa, kennot mukaan lukien. Monet asiakkaamme edellyttävät tätä myös. Sopimus vahvistaa sähköisten voimalinjojen ja akkujärjestelmiemme tuotekehityksen laatua, joustavuutta ja nopeutta", kertoo Proventian toimitusjohtaja Jari Lotvonen.
"Yhteistyö Proventian kanssa korostaa Morrow’n keskittymistä teollisiin sopimuksiin, jotka vahvistavat eurooppalaista akkuarvoketjua. Tämän pitkäaikaisen toimitussopimuksen myötä voimme nopeuttaa teknologiavalidointia, varmistaa luotettavat toimitukset ja toimittaa edistyneitä kennoratkaisuja vaativiin käyttökohteisiin", kertoo Morrow’n vt. toimitusjohtaja Jon Fold von Bülow.
Proventia aloittaa ensimmäiset asiakastoimitukset Morrow’n kennoilla keväällä 2026.
Vuonna 2026 Morrow’n tavoitteena on kasvattaa tuotantokapasiteettiaan, kehittää prosessejaan ja keskittyä toimitusten luotettavuuteen sekä pitkäaikaisiin asiakassuhteisiin.
Jari LotvonenCEOProventia Group Oyj/ Proventia OyPuh:+358 400 68 4072jari.lotvonen@proventia.com
Proventia Group:
Proventia on kansainvälisesti toimiva suomalainen teknologiayhtiö, joka kehittää ja valmistaa huippuluokan ratkaisuja päästöjen vähentämiseen ja energiatehokkuuden parantamiseen. Tuotevalikoimaamme kuuluvat innovatiiviset päästöjenhallintajärjestelmät, tehokkaat lämpöeristeet sekä edistykselliset sähköiset voimalinjat ja akustot. Asiakkaitamme ovat moottori- ja työkoneteollisuuden kärkinimet maailmalla. Huomioimme kaikessa toiminnassamme ihmiset, ympäristön ja tulevat sukupolvet – visiomme on nollapäästöisyys. Proventian palveluksessa työskentelee noin 200 alan ammattilaista Suomessa ja Tšekissä. Tutustu lisää osoitteessa proventia.com ja seuraa meitä LinkedInissä @proventia.
Morrow Batteries:
Morrow Batteries ASA (Morrow) on norjalainen akkuteknologiayhtiö, joka vahvistaa energiajärjestelmien resilienssiä kestävien innovaatioiden ja teollisten kumppanuuksien avulla. Yhtiö on käynnistänyt LFP-kennojen sarjatuotannon ja toimittaa turvallisia, kestäviä ja vähähiilisiä akkuja kriittisiin käyttökohteisiin Euroopassa. Lisäksi Morrow kehittää Norjan suurimmassa akkujen tutkimus- ja tuotekehityskeskuksessa seuraavan sukupolven koboltittomia LNMO-akkuja, jotka sisältävät vähemmän nikkeliä ja litiumia ja joissa hyödynnetään kestävästi tuotettua mangaania. Vuonna 2020 perustetun ja Arendalissa pääkonttoriaan pitävän yhtiön palveluksessa työskentelee noin 220 ammattilaista yli 35 maasta. Lisätietoja: morrowbatteries.com. Seuraa LinkedInissä: @MorrowBatteries.
