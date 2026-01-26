Pietarsaareen avataan kiirevastaanotto 2. helmikuuta – sujuvampi hoitoon pääsy vähentää jonottamista
Pohjanmaan hyvinvointialue aloittaa Pietarsaaressa kiirevastaanoton helmikuussa. Kiirevastaanotolle saa ajan akuutteihin asioihin samalle päivälle. Kiirevastaanotto on uudistuksen jälkeen käytössä koko Pohjanmaan hyvinvointialueella.
Kiirevastaanotolla hoidetaan akuutteja asioita. Päivystyksestä kiirevastaanoton erottaa se, että hoitoa ei tarvitse välittömästi vaan hoito saman päivän aikana riittää. Tähän saakka Pietarsaaressa on hoidettu näitä potilaita lähinnä päivystyksessä. Uudistusta suunnitellut henkilöstö on ajatellut erityisesti lasten kanssa asioivia.
– Kipeänä tai sairaan lapsen kanssa on kurjaa odottaa odotushuoneessa pitkiä aikoja. Kiirevastaanotolle voimme antaa vastaanottoajan ja sitä voi odottaa rauhassa kotona, sanoo Pietarsaaren päivystyksen ylilääkäri Hanna Ahlsved.
Pietarsaaren kiirevastaanotto sijaitsee samoissa tiloissa päivystyksen kanssa ja ne tekevät tiivistä yhteistyötä.
Näin kiirevastaanotto toimii
- Varaa aika puhelimitse 06 218 9000 tai chatissä hyvinvointialueen ÖVPH-sovelluksen tai verkkosivujen kautta
- Asiasi kiireellisyys arvioidaan ja sinulle varataan aika. Tarvittaessa sinut ohjataan päivystykseen.
- Saat puhelimessa tai chatissä myös neuvoja siihen, miten oloa voi helpottaa ennen vastaanotolle saapumista.
- Odota rauhassa kotona ja saavu vastaanotolle sovittuna ajankohtana.
- Voit saada ajan myös lääkärin etävastaanotolle.
Tavoitteena sujuvampi palvelu ja vähemmän jonottamista
Kiirevastaanoton avaamista ovat suunnitelleet yhteistyössä sekä päivystyksen että terveyskeskuksen henkilöstö. Muutoksen pääarkkitehtejä ovat ylilääkäri Hanna Ahlsved, vastuulääkäri Johanna Gripenberg ja osastonhoitajat Siv Käld-Aspfors ja Marlene Widner.
– Muutoksen tavoitteena on parempi asiakaskokemus ja päivystyksen kuormituksen helpottaminen. Asiakas välttää odottamisen ja samalla ammattilaistemme työtä on helpompi suunnitella, osastonhoitaja Siv Käld-Aspfors sanoo.
Muutoksella ei ole vaikutusta Pietarsaaren päivystyksen aukioloaikoihin. Aikoja kiirevastaanotolle saa numerosta 06 218 9000 ma-to klo 8–15 ja pe 8–14. Viikonloppuisin ja iltaisin ennen päivystykseen lähtöä tulee soittaa päivystysavun maksuttomaan numeroon 116117.
Digitaalinen sairaanhoitajan vastaanotto nyt kaikkien käytössä
Digitaalinen sairaanhoitajan ja lääkärin vastaanotto on 15.1. alkaen tullut käyttöön kaikille Pohjanmaan hyvinvointialueen asukkaille. Vastaanotto on verkkosivuilla ja ÖVPH-sovelluksessa käytävä chat-keskustelu. Chat-keskustelussa sairaanhoitaja arvioi tilanteesi ja saat neuvoja. Tarvittaessa sinut ohjataan lääkärille joko chatissä tai vastaanotolla.
Sairaanhoitajan chatissa asiointi vaatii vahvan tunnistautumisen henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksillasi tai mobiilivarmenteella. Kun olet tunnistautunut, sinulta kysytään esitietoja asiointisi syystä. Hoitaja tutustuu täyttämiisi esitietoihin, kun hän liittyy keskusteluun.
Keskimääräinen odotusaika sairaanhoitajan chatissa on ollut alle 13 minuuttia. Maanantait ja aamut ovat chatissa ruuhkaisia aikoja.
Yhteyshenkilöt
Kommunikationsenheten - Viestintäyksikkö
Vi betjänar media mån-fre kl. 9–15. Ta kontakt så svarar vi så fort som möjligt. Palvelemme mediaa ma-pe klo 9-15. Ota yhteyttä, niin vastaamme sinulle mahdollisimman pian.
Hanna AhlsvedPietarsaaren päivystyksen ylilääkäriPuh:050 438 5944hanna.ahlsved@ovph.fi
Siv Käld-AspforsPietarsaaren päivystyksen osastonhoitajaPuh:050 438 5887siv.kald-aspfors@ovph.fi
Välkommen till Österbottens välfärdsområde! Vi anordnar social- och hälsovårdstjänster samt räddningsväsendets tjänster i Österbotten. I Vårt område bor cirka 176 000 invånare och vi har över 8000 anställda. Vi jobbar från människa till människa.
Tervetuloa Pohjanmaan hyvinvointialueelle! Järjestämme sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen palvelut Pohjanmaalla. Alueellamme asuu noin 176 000 asukasta ja meillä on yli 8000 työntekijää. Työskentelemme ihmiseltä ihmiselle.
