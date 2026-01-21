Motivair by Schneider Electricin uusi jäähdytysnesteen jakeluyksikkö skaalautuu tekoälytehtaiden tarpeisiin

MCDU-70 jäähdyttää jopa 2,5 megawatin kuormia ilman, että suorituskyvystä tarvitsee tinkiä muualla: ratkaisu säilyttää virtaustehon ja paineen gigawattitason datakeskuksissa.

Keskitetyn ohjauksen ansiosta Motivairin CDU-valikoima skaalautuu yli 10 megawattiin, jotta se voi vastata seuraavan sukupolven AI-datakeskusten jäähdytysvaatimuksiin.

Yksittäisten CDU:iden kapasiteetti ulottuu 105 kilowatista 2,5 megawattiin, mikä varmistaa skaalautuvat ja joustavat ratkaisut datakeskusten ylläpitäjien tarpeisiin kaikkialla maailmassa.

Digitaalisen infrastruktuurin nestejäähdytysteknologian asiantuntija Motivair by Schneider Electric on lanseerannut alan kehittyneimmän 2,5 megawatin jäähdytysnesteen jakeluyksikön (CDU), joka on suunniteltu jäähdyttämään tehotiheydeltään korkeita datakeskuksia luotettavasti ja skaalautuvasti.

Motivairin MCDU-70 on yhtiön kapasiteetiltaan suurin edistyksellinen CDU. Se on joustava ja skaalautuva ratkaisu, joka vastaa seuraavan sukupolven grafiikkaprosessoreiden (GPU) ja gigawattitason tekoälytehtaiden tiukkoihin vaatimuksiin.

CDU:issa hyödynnetään Schneider Electricin EcoStruxure-ohjelmistoa. Motivairin CDU toimii keskitettynä järjestelmänä, joka vastaa nykypäivän jäähdytysvaatimuksiin ja skaalautuu yli 10 megawattiin seuraavan sukupolven suurteho- ja tekoälylaskennan sekä kiihdytetyn laskennan työtehtäviä varten.

Kompakti ja tehokas MCDU-70 on uusin lisäys Motivairin CDU-mallistoon. MCDU-70:n kapasiteetti vastaa NVIDIA Omniverse DSX Blueprintin kaltaisten suurten datakeskusmallien tarpeisiin, joissa pyritään kohti gigawattitasoa ottamalla käyttöön 10 megawatin datakeskuksia. Kuusi yksittäistä 2,5 megawatin MCDU-70:tä mahdollistaa näihin malleihin 4+2-redundanssin, joten MCDU-70:n kapasiteetti riittää NVIDIAn lähitulevaisuuden GPU-strategiaan.

Lisäksi tekoälytehtaita pyörittävät GPU:t tuottavat 20–50 kertaa enemmän lämpöä kuin perinteiset prosessorit, joten nestejäähdytys on välttämätöntä. Tekoälyklustereiden käyttöön liittyy haasteita räkkien erittäin korkeiden tehotiheyksien kanssa, joiden ennustetaan nousevan 1 megawattiin ja sitäkin suuremmiksi. Motivair by Schneider Electric auttaa asiakkaita vastaamaan näihin vaatimuksiin ja skaalaamaan toimintaansa älykkäästi kapasiteettitarpeiden mukaan suunniteltujen CDU-mallien tai räätälöityjen CDU-yksiköiden avulla.

– Tekoälykehitys ei ole hidastumassa. Ratkaisumme on suunniteltu pysymään siruteknologian kehityksen tahdissa ja tarjoamaan seuraavan sukupolven suorituskykyä silloin, kun se on tärkeintä. Tällä hetkellä datakeskusten menestys riippuu kyvystä toimittaa skaalautuvia, luotettavia ja tehokkaita infrastruktuuriratkaisuja, jotka vastaavat seuraavan sukupolven tekoälytehtaiden käyttöönoton vaatimuksiin. Meidän vastauksemme on todistettavasti tehokkaat nestejäähdytysratkaisut, jotka skaalautuvat asiakkaidemme tarpeiden mukaan, sanoo Motivair by Schneider Electricin toimitusjohtaja Rich Whitmore.

MCDU-70:n tärkeimmät ominaisuudet

Uusi MCDU-70 lisää Schneider Electricin nestejäähdytysratkaisujen kokonaistarjontaan 105 kW – 2,5 MW:n CDU-yksiköitä, jotka täyttävät nykyiset ja tulevat suorituskykyvaatimukset. Kukin CDU on skaalautuva ja integroituu saumattomasti muihin yksiköihin ja Schneider Electricin ohjelmistoihin, jotta datakeskusten ylläpitäjät saavat käyttöönsä tarkkaa ja luotettavaa jäähdytysteknologiaa.

MCDU-70:tä on saatavilla kaikkialla maailmassa Schneider Electricin kehittyneiden tuotantokeskusten kautta Pohjois-Amerikassa, Euroopassa ja Aasiassa. Kompaktiin tilaan mahtuva ratkaisu tarjoaa skaalautuvaa 2,5 MW:n jäähdytystä. Paine saadaan pidettyä mahdollisimman suurena ilman virtaustehon kompromisseja. MCDU-70 vastaa datakeskusten jäähdytystarpeisiin nykyisten ja tulevien GPU:iden osalta.

Tärkeimpiä ominaisuuksia ovat muun muassa:

Kapasiteetti ja tehokkuus: MCDU-70:ssa on kaksinkertaiset lämmönvaihtimet ja soveltuva rinnakkaissuodatus minimaalisella järjestelmän painehäviöllä. Se yltää alan tavoitetasoon (1,5 litraa minuutissa per kilowatti) ja samalla suojaa järjestelmän tehokkuutta räkistä vedenjäähdytyslaitteistoihin.

MCDU-70:ssa on kaksinkertaiset lämmönvaihtimet ja soveltuva rinnakkaissuodatus minimaalisella järjestelmän painehäviöllä. Se yltää alan tavoitetasoon (1,5 litraa minuutissa per kilowatti) ja samalla suojaa järjestelmän tehokkuutta räkistä vedenjäähdytyslaitteistoihin. Suorituskyky ja luotettavuus: Jokaiselle CDU-mallille suoritetaan tarkka, todellisten käyttöolosuhteiden mukainen testaus. Sen pohjalta voidaan tehdä digitaalisia kaksosia ja lopputestauksia, joissa pumppuja käytetään täydellä kuormituksella. Schneider Electricin maailmanlaajuinen asiantuntijaverkosto tukee asiakkaita suunnittelusta kunnossapitoon, jotta järjestelmät toimisivat älykkäämmin, pidempään ja viileämmin.

Jokaiselle CDU-mallille suoritetaan tarkka, todellisten käyttöolosuhteiden mukainen testaus. Sen pohjalta voidaan tehdä digitaalisia kaksosia ja lopputestauksia, joissa pumppuja käytetään täydellä kuormituksella. Schneider Electricin maailmanlaajuinen asiantuntijaverkosto tukee asiakkaita suunnittelusta kunnossapitoon, jotta järjestelmät toimisivat älykkäämmin, pidempään ja viileämmin. Suunniteltu skaalautuvaksi: MCDU-70 on osa kattavaa CDU-mallistoa, joka on suunniteltu skaalautuvaan, modulaariseen tyyliin. Datakeskusten ylläpitäjät voivat valita joustavasti mallin, joka vastaa heidän tekoälyn käyttöönottotavoitteitaan.

Motivairin koko CDU-valikoima (MCDU-25:stä MCDU-70:een) tukee kehittyneitä lämmönhallintastrategioita. CDU:issa on tarkka virtauksen säätö, reaaliaikainen valvonta ja mukautuva kuormantasaus, mikä optimoi jäähdytyslaitteistojen suorituskyvyn ja vähentää energiankulutusta.

MCDU-70 on saatavilla maailmanlaajuisesti. Lisätietoja saat verkkosivustolta.

Lisätietoa aiheesta englanniksi:

Lisätietoja:

Anssi Litmanen, Solution Sales Manager – UPS Systems, Secure Power, Schneider Electric

anssi.litmanen@se.com, +358 44 374 3410