Tämä Suurmestari-kausi ei jätä ketään kylmäksi! Vakiokilpailijoina loistavat Krista Kosonen, Jussi Vatanen, Pirkka-Pekka Petelius ja Linnea Leino
20.2.2026 08:00:00 EET | MTV Oy | Tiedote
Nauruhermoja ei todellakaan säästellä, kun jo kuudesti Kultaisella Venlalla palkitun Suurmestarin seitsemäs tuotantokausi starttaa MTV:n lauantai-illoissa 28.3. Luvassa on kieroa kekseliäisyyttä, hervotonta koheltamista ja hetkiä, jotka jäävät mieleen – halusit tai et. Vierailevina kilpailijoina nähdään muun muassa Mirella ja Laura Malmivaara.
Kilpailijat ovat jälleen omien alojensa suvereeneja tähtiä, mutta tässä kisassa ei auta palkintokaappi tai tittelit. Nyt mitataan nokkeluutta, nopeutta ja rehellisesti sanottuna…myös vähän hulluutta. Kuka sitoo itsensä sänkyyn kuin ammattilainen? Kenen tervehdys jää kaikumaan Suurmestarin seinille vielä kauden jälkeenkin? Ja mikä saa yleensä niin vakavakasvoisen Pilvin nieleskelemään kyyneliä?
Kauden vakiokilpailijat ovat Krista Kosonen, Jussi Vatanen, Pirkka-Pekka Petelius ja Linnea Leino. Suurmestarina nähdään tuttuun tapaan Jaakko Saariluoma ja hänen rinnallaan tuomari Pilvi Hämäläinen. Luvassa on yllättäviä vierailijoita, kieroutuneita tehtäviä ja klassista Suurmestari-kaaosta. Yksi asia on varma: tämä kausi ei jätä ketään kylmäksi.
Vierailevina kilpailijoina nähdään Atte Kilpinen, Laura Malmivaara, Niina Lahtinen, Maarit Poussa, Alina Tomnikov, Jaakko Loikkanen, Mirella, Ellen Jokikunnas, Robin Packalen ja Viki Eerikkilä. Kauden käynnistää Atte Kilpisen jakso.
Katso esimakua Suurmestari-ohjelmasta täältä.
#suurmestari
Facebook, Instagram, X ja TikTok: @mtv3suomi @mtvkatsomo
Suurmestari alkaa MTV Katsomossa ja MTV3-kanavalla la 28.3. klo 20.
MTV Katsomo+ -tilaajille seuraava jakso ennakkoon.
Suurmestarin MTV:lle tuottaa Rabbit Films.
