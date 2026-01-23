Kuuleminen muutoksesta pitkän aikavälin siirtokapasiteetin osittamismenetelmään FI–EE-rajalla
Fingrid ja Viron kantaverkkoyhtiö Elering ehdottavat muutosta hyväksyttyyn pitkän aikavälin siirtokapasiteetin osittamismenetelmään. Kuuleminen on avoinna 26.2. saakka.
Energiavirasto on yhdessä Viron ja Latvian regulaattoreiden kanssa vahvistanut FI–EE-rajalle sovellettavan osittamismenetelmän, jonka tarkoitus on jakaa pitkän aikavälin rajasiirtokapasiteetti eri tuotteiden kesken FCA-suuntaviivojen mukaisesti. Nyt lausuttavana oleva muutos koskee vuosittain ja kuukausittain huutokaupattavien tuotteiden allokointimääriä.
Ehdotuksen mukaan FI–EE-rajalla pitkän aikavälin siirto-oikeuksien vuosihuutokauppaan allokoidaan rajasiirtokapasiteettia enintään 150 megawattia ja kuukausihuutokauppaan enintään 200 megawattia.
Kuuleminen asiasta järjestetään ENTSO-E:n alustalla ja se on avoinna 26.2.2026 asti.
Linkki kuulemiseen ENTSO-E:n sivuille >
Lisätietoja:
Marina Nordström, Fingrid Oyj
Sähköpostiosoitteet muotoa etunimi.sukunimi@fingrid.fi
Energiaviraston päätös kapasiteetinlaskenta-alueen pitkän aikavälin siirto-oikeuksien osittamismenetelmästä (20.10.2025) [fingrid.fi]
Energiaviraston päätös FI–EE-rajan kahdenvälisestä osittamismenetelmästä (20.9.2022) [fingrid.fi]
