Kuuleminen muutoksesta pitkän aikavälin siirtokapasiteetin osittamismenetelmään FI–EE-rajalla

Energiavirasto on yhdessä Viron ja Latvian regulaattoreiden kanssa vahvistanut FI–EE-rajalle sovellettavan osittamismenetelmän, jonka tarkoitus on jakaa pitkän aikavälin rajasiirtokapasiteetti eri tuotteiden kesken FCA-suuntaviivojen mukaisesti. Nyt lausuttavana oleva muutos koskee vuosittain ja kuukausittain huutokaupattavien tuotteiden allokointimääriä.

Ehdotuksen mukaan FI–EE-rajalla pitkän aikavälin siirto-oikeuksien vuosihuutokauppaan allokoidaan rajasiirtokapasiteettia enintään 150 megawattia ja kuukausihuutokauppaan enintään 200 megawattia.

Kuuleminen asiasta järjestetään ENTSO-E:n alustalla ja se on avoinna 26.2.2026 asti.

Linkki kuulemiseen ENTSO-E:n sivuille >

Lisätietoja:



Marina Nordström, Fingrid Oyj

Sähköpostiosoitteet muotoa etunimi.sukunimi@fingrid.fi

Energiaviraston päätös kapasiteetinlaskenta-alueen pitkän aikavälin siirto-oikeuksien osittamismenetelmästä (20.10.2025) [fingrid.fi]

Energiaviraston päätös FI–EE-rajan kahdenvälisestä osittamismenetelmästä (20.9.2022) [fingrid.fi]





